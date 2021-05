Gastronomie «Wenn es kalt ist, ist das eher eine Beschäftigungstherapie»: Das Wetter macht den Wirten zuweilen einen Strich durch die Rechnung Das Geschäft auf den Terrassen fiel in dieser Woche buchstäblich ins Wasser. Auch gedeckte Gartenwirtschaften werden bei garstigem Wetter ungern besucht. Die Wirte versuchen mit Flexibilität und kleiner Karte die Kosten tief zu halten. Dennis Kalt 08.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Warteck»-Wirtin Erika Lagler hofft in den nächsten Wochen auf sonniges Wetter und eine volle Terrasse. Bild: Dennis Kalt

Das Wetter macht die Kalkulation für die Wirte schwierig. Zwar freuen sie sich, dass sie seit knapp drei Wochen wieder Gäste auf ihren Aussenterrassen bewirten dürfen. Doch der Blick in den zumeist grauen Himmel dieser Woche liess dann doch so manch einen Gastronomen hadern.

Zu diesen Gastronomen gehört etwa Erika Lagler, die am Rheinufer der Laufenburger Altstadt das «Warteck» mit einer Gartenwirtschaft mit 48 Plätzen betreibt. Zur Rentabilität sagt sie:

«Bei wüstem Wetter ist das nicht wirklich rentabel, sondern eher eine Beschäftigungstherapie für uns.»

Am Donnerstag etwa habe sie gerade eine Anfrage für ein Abendessen gehabt. Dass es sich dafür nicht lohne aufzumachen, liege auf der Hand.

Vermeiden, dass Ware im Abfall landet

Unter der Woche bei schönem Wetter verkaufe sie zwischen 10 und 20 Mittagessen. Doch richtig planen könne sie den Betrieb – etwa den Einkauf der Ware oder die Personaleinteilung ­– aufgrund der Wechselhaftigkeit des Wetters nicht. Deswegen bereitet Lagler über den Mittag einen einfachen Tagesteller à la minute zu. «Es kann sein, dass es drei, vier Mal hintereinander den gleichen Tagesteller gibt.» Dies, um zu vermeiden, dass sie zu viele Ware im Lager hat, die sie im schlimmsten Fall wegwerfen müsste.

Immerhin, so Lagler, habe sie neben der ungedeckten Gartenwirtschaft noch einen gedeckten Wintergarten mit 20 Plätzen, den sie nutzen darf. Doch aufgrund der Coronaschutzmassnahmen müsse dieser seitlich geöffnet sein. Sie sagt:

«Da nützt auch die Fussbodenheizung nichts. Die Wärme zieht sofort nach draussen.»

So sass dann etwa auch die achtköpfige Seniorengruppe, die einmal im Monat im «Warteck» aufschlägt, in dicken Winterjacken bekleidet im Wintergarten. Bei wüstem Wetter werde der Wintergarten vornehmlich von Handwerkern zum Znüni oder für das Mittagessen besucht, nicht aber von Gästen für das Abendessen.

Gedeckt mit einem grossen Zelt und ausgestattet mit zwei Heizpilzen hat Wirt Turi Eiholzer die 24 Plätze der Gartenwirtschaft des «Feldschlössli» in Hornussen. Trotzdem seien bei schlechtem Wetter «nur zwei, drei Tische» voll. Lohnend sei der Betrieb bei wüster Witterung nicht. Warum er trotzdem offen hat:

«Wir haben Beschäftigung und gewisse Gäste können sich unterhalten.»

Das Personal ist in Kurzarbeit beim «Feldschlössli »in Hornussen. Foto: Walter Christen

Das Personal sei derzeit in Kurzarbeit. Den Betrieb stemmt er derzeit allein mit seiner Partnerin.

Das garstige Wetter dieser Woche machte es auch den Rheinfelder Hotels Schiff, Schützen und Eden schwer, auf ihren Terrassen Umsatz zu generieren. Martin Sonderegger, Direktor Hotellerie, sagt:

«Da wir über Sonnenschirme verfügen, jedoch nicht über regenfeste Überdachungen, werden die Aussenbereiche bei Regen geschlossen.»

Die Direktion entscheide relativ spontan bis morgens 9 Uhr je nach Temperatur und Wetteraussichten, ob die Terrassen geöffnet würden. Dies fordere auch von den Mitarbeitenden eine hohe Flexibilität, windet Sonderegger ihnen ein Kränzchen. Zudem sei bei frischen Temperaturen und windigen Wetterverhältnissen die Arbeit der Angestellten im Aussenbereich nicht gerade einfach.

Betriebe mussten frühzeitig schliessen

An jenen Tagen, an denen wir wetterbedingt geöffnet haben, generieren wir zufriedenstellende Umsätze, so Sonderegger. «Vor allem unsere Betriebe im Städtli profitieren von der spontanen Laufkundschaft.» Die aktuellen Temperaturen liessen jedoch einen Normalbetrieb noch nicht ganz zu. Bei Schlechtwetter wie Regen und starkem Wind habe man die Betriebe schon frühzeitig schliessen müssen.

Da man mit der angeschlossenen Klinik Schützen den internen Gastronomiebetrieb täglich weiterführe, sei der Betrieb der Aussenbereiche nicht so kostenaufwendig, als wenn man nur den Aussenbereich betreiben würde. Sonderegger sagt:

«Der Betrieb der Gärten und Terrassen rentiert sich zudem für die Motivation unserer Mitarbeitenden und für unsere Gäste.»