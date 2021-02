Rheinfelden Das neue Bistro Dock 11 soll an der Schifflände bald Hafenstimmung verbreiten Die Geschwister Andreas Probst und Eveline Wellauer wollen sich mit einem Bistro im Zähringerstädtchen in der Gastronomie selbstständig machen. Vorbehältlich die Coronamassnahmen lassen dies zu, eröffnen sie am 1. April. Hans Christof Wagner 20.02.2021, 05.00 Uhr

In Rheinfelden bietet das Bistro Dock 11 den Blick auf den Rhein. Bild: Zvg

In Rheinfelden will am 1. April ein neues Bistro am Rheinufer «festmachen:» «Dock 11» soll es heissen und laut Andreas Probst, weil direkt an der Schifflände gelegen, Hafenfeeling im Zähringerstädtchen verbreiten. Probst wird das «Dock 11» gemeinsam mit seiner Schwester Eveline Wellauer führen.