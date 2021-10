Carolin Schreiber eröffnet in Frick ihren Café-Shop

Gastronomie 32-jährige Existenzgründerin lässt alte Fricker Familientradition wieder aufleben Auf dem Areal der Opel-Garage Stadelmann wurde schon in den 1960er-Jahren Kaffee ausgeschenkt. Jetzt kehrt die alte Zeit zurück. Carolin Schreiber hat sich auf dem Gelände mit ihrem Café-Shop Ca-feecar selbstständig gemacht. Bei ihr gibt es alles to go – kein schlechtes Konzept für die Coronazeit. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Mit ihrem Café-Shop Ca-feecar an der Hauptstrasse in Frick hat sich Carolin Schreiber einen Traum verwirklicht. Hans Christof Wagner

Vor zwei Wochen, am 4. Oktober, hat Carolin Schreiber (32) ihr neues Lokal, den Café-Shop Ca-feecar, an der Fricker Hauptstrasse eröffnet. Sie erzählt: «Ich bin lange zuvor immer wieder an dem Schild vorbeigefahren, das auf die Vermietung des Ladens hinwies. Aber ich konnte mich zuerst nicht zur Entscheidung durchringen.»

Dann gab sie doch ihre Bewerbung ab und wurde genommen – aus mehr als 30 Interessentinnen und Interessenten für die Räume, in denen sich zuvor ein Whisky-Laden befand. Vermieter ist die Familie Stadelmann, Inhaber der gleichnamigen Opel-Garage. Manuela Stadelmann sagt auf Nachfrage:

«Uns hat am meisten gefallen, dass Carolin Schreiber mit ihrem Konzept an unsere Familientradition anknüpft.»

Denn bis in die 1970er-Jahre hinein betrieb die Familie Stadelmann auf dem Garagen-Areal selbst einen Kiosk, das «Café-Stop». Gestoppt haben die Leute seinerzeit, weil sich dort eine Tankstelle befand. Fotos, die Familie Stadelmann der neuen Mieterin überlassen hat und jetzt im Ladenlokal hängen, erinnern an die Zeit. Manuela Stadelmann: «Das ist vielen älteren Frickern noch gut in Erinnerung.»

Originell: An den Kaffeebecher to go hängt Carolin Schreiber den Keks mit Schlitz. Hans Christof Wagner

Ihr Arbeitstag beginnt zwischen 4.30 und 5 Uhr

Für Carolin Schreiber, der gelernten Fachkraft für Süsswarentechnik, beginnt der Arbeitstag an ihrer neuen Wirkungsstätte früh. «Zwischen 4.30 und 5 Uhr fange ich an», erzählt sie. Dann stehen die von einer Fricktaler Bäckerei gelieferten Backwaren schon bereit. Schreiber bereitet sie zum Verkauf vor. Um 6 Uhr stehen die ersten Kunden auf der Matte – Büezer, die von der Nachtschicht kommen oder zur Frühschicht aufbrechen. Zum Znüni und zu Mittag ist Schreiber dann nochmals gefordert, bis um 13.30 Uhr die Tür des «Ca-feecar» zugeht. Die Mutter muss um 14 Uhr ihren Sohn aus der Kinderbetreuung abholen. Das ist ein Grund für die Öffnungszeiten des Geschäfts.

Auch wenn es seit Eröffnung erst zwei Wochen sind: Aus Schreibers Sicht haben sich die Zeiten schon jetzt bewährt. Sie geht davon aus, dass sie mit der frühen Öffnung am Morgen mehr Umsatz macht, als wenn sie später öffnet und dann erst am Nachmittag schliesst. Unterm Strich ist sie mit der bisherigen Entwicklung zufrieden. Sie sagt:

«Ich bin positiv überrascht, auch über das gute Feedback meiner Kunden.»

Ihr grosses Plus sieht sie in der zentralen Lage direkt an der Hauptstrasse und den Gratis-Parkmöglichkeiten direkt vor dem Haus.

