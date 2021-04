Corona Süsser die Gläser nie klingen: Nach Beizen-Lockdown öffnen die Fricktaler Wirte ihre Terrassen – die Gäste sind überglücklich Trotz bewölkten Himmels und frischer Temperaturen fuhren viele Restaurants den Betrieb im Aussenbereich wieder hoch. Richtig voll wurde es zwar nicht, dennoch überwog die Freude, wieder Gäste begrüssen zu dürfen. Nun hoffen die Wirte, dass das Wetter anzieht. Dennis Kalt und Hans Christof Wagner 19.04.2021, 17.00 Uhr

Auch in Rheinfelden genossen die Menschen die neu eröffneten Terrassen wie hier in der Marktgasse. Hans Christof Wagner

Rund vier Monate nach dem Beizen-Lockdown klingen in Frick auf der Piazza-Terrasse die Gläser. In der Mittagspause, um kurz nach 12 Uhr, stossen zwei Herren mit einem Gläschen Roten an. «Es ist schön, dass endlich die Restaurants offen haben. Das geniessen wir jetzt», sagt der eine, während der andere an seinem Glass nippt.

Wie so mancher Wirt hat auch «Piazza-Gerantin» Jacqueline Thommen Dienstpläne erstellt, Waren eingekauft und den Aussenbereich hergerichtet, um ab Montag den Terrassenbetrieb hochzufahren. Sie sagt:

«Es war anstrengend; aber die Freude, wieder Gäste begrüssen zu dürfen, überwiegt.»

Erste Gäste kommen eine halbe Stunde zu früh

Bereits um 8.30 Uhr wollten die ersten auf der Terrasse Platz nehmen – obwohl Thommen das «Piazza» erst um 9 Uhr öffnete. Bei Sonnenschein und etwa zehn Grad Celsius genoss ein Mann bereits am Vormittag sein Gipfeli und seinen Kaffee in Pullover und Jacke an der frischen Luft. Am Mittag, als der Himmel zuzog, war etwa knapp die Hälfte der Mittagstische belegt. Thommen sagt:

«Angesichts des Wetters sind wir mit dem Start zufrieden.»

Es brauche aber sicher noch ein, zwei Wochen und etwas wärme Temperaturen, bis die Terrasse über den Mittag voll sei.

Nur unweit entfernt eröffnete Samet Rustemi an der Fricker Hauptstrasse die «Rebstock»-Terrasse. Über die Mittagszeit war rund ein Viertel der Tische, an denen etwa Pasta und Spargelrisotto serviert wurde, belegt. Samet Rustemi sagt:

«Es ist etwas schade, dass das Wetter nicht so richtig mitgemacht hat.»

So sei es denn für die meisten noch ein wenig zu kalt.

Schwierig seien für ihn zu Beginn der Öffnung die Kalkulation für den Einkauf und die Vorbereitung der Mittagsmenüs. «Man will ja nichts wegschmeissen», sagt er. Rustemi hofft, dass mit dem fortschreitenden Frühling die Temperaturen anziehen. «Dann wird es draussen voll sein», ist er sich sicher.

Christoph und Manuela Blarer sitzen auf der Terrasse des Restaurants Löwen am Rheinfelder Obertorplatz und sagen: «Wir feiern den heutigen Tag» – bei einem Cordon bleu, Pommes frites und einem Salat in ihrer Stammbeiz. Wirt Toni Nokaj schaut dabei in den bewölkten Himmel über Rheinfelden. Von den Tischen, die er für heute aufgestellt hat, sind nur drei besetzt. Nokaj: «Ich muss es nehmen, wie es kommt.» Seine Küche hat er zum ersten Mal wieder in Betrieb genommen. Take-away hat er in den vier Monaten Lockdown nicht angeboten. Am Ende des Tages zieht er eine gemischte Bilanz:

«Ich habe bemerkt, dass die Leute Freude haben. Aber der Montag ist in der Stadt durch einige geschlossene Geschäfte nicht so belebt, und das Wetter war halt auch nicht so gut.»

Auf der Terrasse des Hotels Schiff geniessen Martina Klanica und Oezi Karasu den Blick auf den Rhein. Sie sagen:

«Bisher war immer das Auto unser Platz zum Essen, denn wir arbeiten im Aussendienst. Jetzt dürfen wir endlich mal wieder an einem Tisch Platz nehmen».

Seit 11 Uhr haben die Terrassen der Hotels Schiff, Schützen und Eden wieder geöffnet. «Wir haben auf der Schiff-Terrasse rund 40 Sitzplätze», berichtet Jana Hueber, Leiterin Marketing Hotellerie. Bis 18 Uhr dürfen die Gäste kommen. Weil die Öffnungszeiten reduziert sind, ist die Küche durchgehend warm. Direkt am Rheinufer hätten es die deutschen Gäste nicht weit. Aber weder Hueber noch Sandra Bös vom Empfang wissen, ob es den Deutschen tatsächlich erlaubt ist, über die Grenze zu kommen und die neue Freiheit der Schweizer mit zu geniessen. Zum Einkaufen wäre es ja nicht, und für touristische Zwecke auch nicht unbedingt.

Jacqueline Thommen, Wirtin vom «Piazza» in Frick

Jacqueline Thommen Bild: Dennis Kalt

«Die Vorfreude war gross. Endlich dürfen wir wieder Gäste begrüssen. Die letzten Tage mit Einkauf, Einrichtung und Planung waren anstrengend. Es war aber positiver Stress. Wir hoffen, dass das Wetter anzieht. Wenn Schauer angesagt sind, werden wir die Terrasse nicht öffnen, bei leichtem Nieselregen aber schon; wir haben ja grosse Schirme.»

Mario Jenzer, Wegenstetten

Mario Jenzer Bild: Dennis Kalt

«Meine Frau und ich kommen gerade vom Spital und haben gedacht, wir essen im ‹Piazza› schnell einen Salat. Wir sind sehr gesellige Leute und geniessen es, ein wenig die Umgebung zu beobachten. Zudem wollen wir die Gastronomie unterstützen und uns solidarisch zeigen.»

Catrin Lämmlin und Freundin Franziska Dauru, Rheinfelden

Franziska Dauru (links) und Catrin Lämmlin Hans Christof Wagner

Catrin Lämmlin und Freundin Franziska Dauru sitzen auf der Terrasse des Bistros Bovi und geniessen ihre Latte macchiato. Sie sagen: «Das ist schon unsere zweite Station. Wir machen eine kleine Kaffee-Tour. Noch eine dritte Station wollen wir dafür in Rheinfelden ansteuern. Dann, denken wir, haben wir genug Koffein getankt – für heute.»

Sandra Bös und Jana Hueber, Mitarbeiterinnen «Schiff» Rheinfelden

Sandra Bös (links) und Jana Hueber Hans Christof Wagner

«Wir haben auf der ‹Schiff›-Terrasse rund 40 Sitzplätze», berichtet Jana Hueber, Leiterin Marketing Hotellerie. Bis 18 Uhr dürfen die Gäste kommen. Weil die Öffnungszeiten reduziert sind, ist die Küche durchgehend warm. Hueber: «Die ersten Leute, die uns vermisst haben, waren da. Aber für den Run brauchen wir noch besseres Wetter.»

Arsim Rustemi, Mitarbeitender vom «Rebstock» in Frick

Arsim Rustemi Bild: Dennis Kalt

«Es ist schön, dass wir nach dieser langen Zeit endlich wieder Gäste bedienen können. Schwierig ist für uns zu Beginn, die richtigen Mengen für das Mittagsgeschäft einzukaufen und dementsprechend vorzubereiten. Denn wir wissen gar nicht, wie viele Gäste kommen, da dies auch stark vom Wetter abhängig ist. Gegen die Kälte haben wir Decken gekauft.»

Toni Nokaj, Wirt Gasthaus Löwen Rheinfelden

Toni Nokaj Hans Christof Wagner

«Ich habe bemerkt, dass die Leute Freude haben. Mir hat es auch Freude gemacht. Aber der Montag ist in der Stadt durch geschlossene Geschäfte generell nicht so belebt, und das Wetter war halt auch nicht so gut. Wir machen weiter. Ich und meine Familie sind mit Leib und Seele Gastronomen. Seit 24 Jahren befindet sich der ‹Löwen› schon am Obertorplatz.»

Erwin Wyss, Niedergösgen

Erwin Wyss Bild: Dennis Kalt

«Ich kenne die ‹Piazza›-Wirtin gut und mag die kurzen, netten Gespräch mit den Mitarbeitenden. Das habe ich vermisst. Zudem trifft man auch immer mal wieder auf Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Ich hoffe, dass die Temperaturen in den kommenden Tagen etwas ansteigen. Diese sind momentan gerade so an der Grenze.»

Christoph und Manuela Blarer, Rheinfelden

Christoph und Manuela Blarer Hans Christof Wagner

Christoph und Manuela Blarer sitzen auf der Terrasse des Restaurants Löwen am Rheinfelder Obertorplatz und sagen: «Wir feiern den heutigen Tag» – bei einem Cordon bleu, Pommes frites und einem Salat in ihrer Stammbeiz. Das Paar meint: «Wir geniessen das in vollen Zügen, es ist das erste Mal seit Dezember, dass wir wieder hier sein dürfen.»

Rolf Zundel, Oeschgen

Rolf Zundel Bild: Dennis Kalt

«Ich war einkaufen und dachte mir, ich nutze das schöne Wetter gerade aus, um draussen einen Kaffee zu trinken. Ich finde gut, dass mit der Terrassenöffnung ein Stück Geselligkeit zurückkehrt. Nun kann man sich auch wieder mit den Grosskindern draussen hinsetzen, wenn man etwa mit ihnen einen Ausflug macht.»

Christian Pelaez, Wirt Brötli-Bar Salmen Rheinfelden

Christian Pelaez (rechts) ist der Wirt der Brötli-Bar Salmen Rheinfelden, Mitarbeiter Giuseppe Spagnuolo und Mitarbeiterin Lisa Garrido-Pozo Hans Christof Wagner

«Ich bin megafroh, dass wir wieder bedienen dürfen. Auch wenn es nur draussen ist. Das ist ein Fortschritt für uns Gastronomen.» Doch Pelaez meint auch: «Wir machen das vor allem für unsere Gäste. Ob sich der Aufwand vom Umsatz her lohnt, bleibt abzuwarten.» Alles hänge stark vom Wetter ab. «Wir müssen darauf flexibel reagieren.»