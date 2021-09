Sieben Kandidaten buhlen um die fünf Sitze in Gansingen.

Gansingen Zwei gehen leer aus: Um die fünf Sitze buhlen sieben Kandidaten Vier bisherige Gemeinderäte treten zu den Gemeinderatswahlen wieder an. Drei Neue wollen in die Exekutive einziehen. Sowohl Gemeindeammann Mario Hüsler als auch Vizeammann Urban Erdin kandidieren wieder für die Führungsämter. Thomas Wehrli 16.09.2021, 05.00 Uhr

Die Ausgangslage bei den Wahlen in Gansingen versprechen eine spannende Ausmarchung am 26. September. Von den bisherigen Gemeinderäten treten mit Mario Hüsler, Urban Erdin, Severin Senn und Waltraut Steinacher vier wieder an. Einzig Otto Senn zieht sich aus dem Gremium zurück.

Um den frei werdenden Sitz kommt es zu einem Dreikampf zwischen Hanspeter Cuel, Fritz Gutknecht und Thomas Szabo. Damit stellen sich zwei Fragen: Wer schafft den Sprung in die Exekutive – und: Braucht es einen zweiten Wahlgang? Klar scheint, dass die alte Führungscrew auch die neue sein wird. Denn sowohl Gemeindeammann Mario Hüsler als auch Vizeammann Urban Erdin kandidieren wieder für die Führungsämter.

Wie in allen Fricktaler Gemeinden, in denen es – im August absehbar – zu einer Kampfwahl kommt, hat die AZ auch den sieben Kandidierenden in Gansingen acht Fragen vorgelegt mit der Bitte, diese zu beantworten. Nicht von allen gingen jedoch Rückmeldungen ein oder das Angebot wurde dankend abgelehnt. Deshalb bringt die AZ hier nur die Antworten der beiden Bisherigen Mario Hüsler und Waltraut Steinacher sowie der beiden neu Kandidierenden Hanspeter Cuel und Thomas Szabo.

Was finden Sie an Gansingen cool?

Mario Hüsler, Gemeindeammann Gansingen Zvg / Aargauer Zeitung

Mario Hüsler: «Gansingen ist eine lebendige Gemeinde. Der Gansinger und die Gansingerin sind über Jahrzehnte initiativ und engagiert, was sich immer wieder in tollen Veranstaltungen in Gansingen widerspiegelt. Kommt dazu, Gansingen ist die am schönsten gelegene Gemeinde im Fricktal, ja weit über die Bezirksgrenzen hinaus.»

Waltraut Steinacher: «Das coole an Gansingen ist sicher die ländliche Gegend. Egal, ob Wanderer, Biker, Reiter, Naturfreund – da kommen alle auf ihre Kosten. Das schöne: Wir kommen meist alle gut aneinander vorbei. Hoch auf dem Cheisacherturm präsentiert sich eine traumhafte Weitsicht, die gerne mehrmals genossen wird. Gewerbe, Vereine oder durch private organisierte, innovative Angebote, gestaltet das Leben in Gansingen abwechslungsreich und aktiv. Eine eigene Primarschule und einen Dorfladen zu haben.»



Hanspeter Cuel: «Gansingen ist eine kleine, aber attraktive Gemeinde. Gansingen liegt in einer schöne Landschaft und ist eingebettet in einem offenen Tal. Der Zusammenhalt und die Aktivitäten in der Gemeinde ist mit so vielen Vereinen mit etwas über tausend Einwohner fantastisch.»

Thomas Szabo: «In Gansingen bin ich geboren, es ist meine Heimat. Verschiedene Arbeiten in den Vereinen und Gremien machen mir Spass und erfüllen mich. Ich bin zufrieden, hier zu leben.»

Was stört Sie an Gansingen, wo drückt der Schuh?

Waltraut Steinacher, Kandidatin Gemeinderat Gansingen Zvg / Aargauer Zeitung

Mario Hüsler: «Muss mich etwas stören an Gansingen? Der Schuh drückt am ehesten im Bereich «Finanzen». Es wäre schön, mehr Mittel zur Verfügung zu haben. So dass auch einmal «Wünschbares» realisiert werden könnte. Zu oft müssen wir uns auf das absolut Notwendige beschränken.»

Waltraut Steinacher: «An Gansingen stört mich nichts. Dass es nicht immer rund läuft, ist normal. Wir versuchen, den Bewohnerinnen und Bewohnern gerecht zu werden. Bei Unstimmigkeiten sind wir bestrebt, eine gangbare Lösung zu finden. Die Verbindungen im öffentlichen Verkehr könnten etwas besser sein.»

Hanspeter Cuel: «Immer weniger Kleingewerbetreibende (Bäckerei, Restaurant, Metzgerei).»

Thomas Szabo: «Als Verbesserungsmöglichkeit sehe ich, den Mut in die Zukunft zu investieren. Gansingen muss attraktiv sein für die Einwohner, junge Familien und Neuzuzüger.»

Welches Projekt muss 2022 unbedingt angegangen werden?

Hanspeter Cuel, Kandidat Gemeinderat Gansingen zvg/Aargauer Zeitung

Mario Hüsler: «Das rund 80-jährige Schulhaus ist definitiv in die Jahre gekommen. Ich glaube, die Gansinger Bevölkerung muss wie vor 80 Jahren im 2022 wieder einen mutigen Entscheid fällen und einen Schulhausersatzbau bewilligen. Ein Projekt notabene für die nächsten zwei bis drei Generationen.»

Waltraut Steinacher: «Das Projekt: neues Schulhaus wird es wohl im 2022 sein.»

Hanspeter Cuel: «Über ein neues Schulhaus muss schnellstmöglich abgestimmt werden.»

Thomas Szabo: «Hierzu kann ich noch keine Aussage machen, ich muss mich erst in das neue Amt einarbeiten – wenn ich gewählt werde.»

Wenn Sie fünf Millionen Steuerfranken zur freien Verfügung für Gansingen hätten – was würden Sie damit realisieren?

Thomas Szabo, Gemeinderatskandidat Gansingen Zvg / Aargauer Zeitung

Mario Hüsler: «Ich bin sicher nicht dafür bekannt, wenn einmal ein paar Franken übrig bleiben, diese gerade wieder zu verprassen. Investitionen müssen sinnvoll sein und der Gemeinde über Jahre etwas bringen. Mit diesen fünf Millionen würden vielleicht einfach nötige Projekte etwas früher realisiert.»



Waltraut Steinacher: «Ich hoffe, die Bewohner/innen würden sich für das neue Schulhaus entscheiden...»



Hanspeter Cuel: «Ich möchte grundsätzlich keine Steuergelder verschwenden, also mach ich mir keine Gedanken über dieses Thema.»



Thomas Szabo: «Das tönt ein bisschen wie ein Märchen. Das Geld würde ich für den geplanten Schulhausbau ausgeben, um so den Schulstandort Gansingen zu sichern.»



Weshalb sind Sie/wollen Sie in die Politik?

Mario Hüsler: «Die Gemeinderatstätigkeit ist im Gegensatz zur «richtigen Politik» (Parlamentstätigkeit, egal, ob auf Kantons- oder Bundesebene) die ehrlichste. Es macht Spass, in deinem direkten Umfeld aktiv mitzugestalten und mitwirken zu können. Die Behördentätigkeit auf Gemeindestufe ist eine Lebensschule die jedem gut tut.»

Waltraut Steinacher: «Ich bin nun seit rund einem Jahr im Gemeinderat. Es ist schön, für unser tolles Dorf tätig zu sein. Etwas zu bewegen und mitzuentscheiden, Verantwortung zu tragen ist meine Motivation. Das Amt hat mich mit vielen interessanten Menschen zusammengebracht und es haben sich interessante Gespräche ergeben, ich habe Gansingen neu kennengelernt.»



Hanspeter Cuel: «Ich möchte mich aktiv in die Gemeinde einbringen. Der Start einer neuen Amtsperiode ist optimal, um meine Erfahrungen – Geschäftsführer, Informatikleiter und Mitglied von Geschäftsleitungen – gewinnbringend einsetzen zu können. Für die neue Amtsperiode kann ich auch neue Themen wie Digitalisierung, Verkehr vorantreiben.»



Thomas Szabo: «Es braucht Personen, die sich für die Gemeinschaft in der Gemeinde engagieren. Ich denke, es würde eine spannende Arbeit für mich. Gerne setze ich mich für Gansingen ein.»

Das Smartphone/Handy ist für mich…

Mario Hüsler: «...ein täglicher Begleiter. Früher hatte man eine grosse Kiste (PC) zu Hause. Heute übernimmt das Handy einen grossen Teil dieser grossen «Kiste» von früher.»



Waltraut Steinacher: «ein gutes Kommunikationsmittel im Alltag. Es ermöglicht mir, den Überblick über meine Termine nicht zu verlieren.»

Hanspeter Cuel: «...unverzichtbares Kommunikationsmittel, Basis für Digitalisierung, Ausdruck von Erreichbarkeit, Vereinfachung der Planung von verschiedenen Aufgaben: Präsident TCS, Geschäftsführer, Hobby.»

Thomas Szabo: «...in vielen Belangen eine grosse Erleichterung, aber auch ein Fluch immer und überall erreichbar zu sein.»

Wächst Gansingen zu schnell?

Mario Hüsler: «Nein! Wir hatten sicher ein paar Jahre, in denen das Wachstum an der oberen Grenze war – es bringt nicht nur Gutes. Da Gansingen aber eher über überschaubare Baulandreserven verfügt, wird sich das Wachstum auch in den nächsten Jahren in (gesunden) Grenzen halten.»

Waltraut Steinacher: «Nein.»

Hanspeter Cuel: «Für mich persönlich Nein. Man muss das Thema allerdings in der politischen Gemeindestrategie genau anschauen.»

Thomas Szabo: «Nein. Es ist schön, wenn ein Dorf lebt und wächst. Das Gansingen zu schnell wächst, habe ich keine Bedenken. Durch die vorhandenen Baulandressourcen wird sich das Wachstum von allein regulieren.»



Weshalb soll ich Sie wählen, was zeichnet Sie aus?

Mario Hüsler: «Weil ich meine langjährige Erfahrung in und um das Gemeindewesen gerne weiter für die Gemeinde Gansingen einbringen möchte. Dazu gehört sicher auch eine gewisse Hartnäckigkeit gegenüber Amtsstellen anderer Behörden/Staatsebenen.»

Waltraut Steinacher: «Ich hoffe, im vergangen Jahr habe ich bewiesen, dass mir Gansingen am Herzen liegt und ich die notwendige Einstellung fürs Amt mitbringe. Ressortbedingt hört man von mir eher wenig, wende aber einiges an Zeit auf dafür. Durch mein zuverlässiges, pflichtbewusstes und emphatisches Auftreten hoffe ich, die Bewohner/innen von Gansingen legen ihre Stimme am 26.09.2021 für mich in die Urne.»

Hanspeter Cuel: «Mir ist ein Engagement für die Zukunft mit lösungsorientierter Sachpolitik sehr wichtig. Zu meinen Stärken gehören vernetztes Denken, einbringen von neuen Sichtweisen, Teamfähigkeit und Führungserfahrung. Als Gruppenpräsident des TCS Zürich bin ich es gewohnt einen guten Draht zu den gut 30'000 Mitgliedern zu pflegen.»

Thomas Szabo: «Ich kenne Gansingen und die meisten Bewohner. Projekte zu planen und umzusetzen, bin ich im Beruf, im kulturellen Leben und meiner Freizeit gewöhnt. Ich höre und spüre die Bevölkerung in meiner Umgebung.»