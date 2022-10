Gansingen: Schulhausneubau ist existenziell für die Gemeinde

Gansingen «Wir brauchen diese Investition»: Neues Schulhaus ist für Gemeinde existenziell – treibt aber auch den Steuerfuss nach oben In zwei Wochen entscheidet der Souverän über einen 8,7-Millionen-Kredit für den Bau eines neuen Schulhauses in Gansingen. Für Gemeindeammann Mario Hüsler ist klar: Ein Ja zu Gansingen geht mit einem Ja zum Neubau einher. Peter Schütz 27.10.2022, 16.00 Uhr

Die Informationsveranstaltung zum neuen Schulhaus war gut besucht. Die Baupläne wurden interessiert studiert. Peter Schütz

Am 11. November entscheiden die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Gansingen über den Neubau eines Schulhauses. Die Projektkosten sind mit 8,7 Millionen Franken veranschlagt, aber laut Gemeindeammann Mario Hüsler «gut investiert». Denn, so Hüsler an der Informationsveranstaltung am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle: