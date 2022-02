Gansingen: Dorfchronik erscheint zum 40. Mal

Gansingen Von der Bleistiftskizze zum Hochglanzfoto: Dorfchronik erscheint zum 40. Mal Mit Stolz präsentieren die Chronisten die 99 Seiten starke Jubiläumsausgabe. Seit der Erstausgabe 1982, die ausschliesslich Männer verfassten, hat sich viel geändert. Nicht nur Umfang und Layout, auch sind die Frauen im zehnköpfigen Chronisten-Team nun in der Mehrheit. Sogar in Finnland wird die Dorfschrift gelesen. Dennis Kalt 25.02.2022, 05.00 Uhr

Kein Vergleich: Dorfchronist Bruno Erdin zeigt die erste und die aktuelle Dorfchronik. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Bruno Erdin schmunzelt, als er die erste und die aktuelle Gansinger Dorfchronik 2021 nebeneinander hält. In seiner linken Hand jene von 1982. 37 Seiten schlank, Bilder in schwarz-weiss, Beiträge mit Schreibmaschine abgefasst. Ganz anders die neu erschienene 40. Ausgabe mit 99 Seiten und farbenprächtigen, hochauflösenden Fotos. «Kein Vergleich», sagt Erdin vom Redaktionsteam und fügt hinzu:

«Die Chronik ist natürlich mit der Zeit gegangen und kommt heute modern daher.»

Man sei stolz auf die Jubiläumsausgabe, so Erdin. Darauf, dass seit 1982 Jahr für Jahr das Geschehene in Bild und Wort gebannt zu haben und so der Bevölkerung immer wieder einen Rückblick in Vergangenes zu gewähren.

Gemeinderat und Gemeindeschreiber als Initiatoren

Zur ersten Dorfchronik 1982, kam es durch ein Ansinnen des damaligen Gemeinderates sowie Gemeindeschreiber Pius Suter. So heisst im Vorwort: «Über vieles werden wir laufend orientiert und informiert.» Und weiter: Doch «wissen Sie noch, was z. B. 1967 oder 1975 in unserem Dorf Wichtiges und weniger Wichtiges passierte? Wer wurde damals geboren – war im Gemeinderat – hatte geheiratet – war gestorben? Wo hat es noch Fotos von jenem Theater, Vereinsfest, Dorfanlass?»

In der Erstausgabe erhielten die Dorfvereine die Gelegenheit, sich zu präsentieren und Werbung für sich zu machen. Berichtet wurde etwa auch von der damaligen Raiffeisenkasse Gansingen-Oberhofen, die in der Turnhalle ihr 75-jähriges Bestehen feierte. Erdin sagt:

«Wie damals ist es auch heute wichtig, dass wir von Vereinen, Jubiläen oder Klassentreffen interessante Berichte und gute Fotos erhalten.»

Zuweilen, so Erdin, verfassten die Redaktionsmitglieder die Texte etwa für Firmen selbst, wenn sich dort keiner findet, der mit dem nötigen Schreibtalent gesegnet war.

Farbfotos liessen lange auf sich warten

Rund um die Gansinger Dorfchronik arbeiten zehn Personen. zvg

1982, so Erdin, waren die sechs Redaktions-Mitglieder alle Männer. Heute herrscht mit drei Frauen und Männer Geschlechterparität im Chronisten-Sextett. «Zudem haben zwei junge Damen das Layout übernommen, die viel frischen Wind in die Chronik bringen», sagt Erdin, der Edi Boutellier, der nach über einem Jahrzehnt aus der Redaktion ausscheidet, ein Kränzchen für seine zahlreichen Beiträge windet.

Eine Illustration von Meinrad Bärtschi aus der Dorfchronik von 1984. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

1983 stiess Naturschützer und Lehrer Meinrad Bärtschi zum Redaktionsteam hinzu. «Er wertete die Beiträge mit fantasievollen Zeichnungen und Skizzen auf», sagt Erdin. Farbfotos gab es damals noch keine zu sehen. «Der Farbdruck war vermutlich zu teuer.» Die Umstellung der Bilder auf Farbe sollte erst 2006 erfolgen.

Dorfchronik wird auch nach Finnland verschickt

600 Exemplare beträgt die Auflage. Verteilt im Dorf wurden deren 338. Die meisten der Haushaltungen zahlten die 25 Franken gerne, um sich ein Stück Dorfgeschichte ins Regal zu stellen und immer wieder darin zu stöbern, sagt Erdin, der nachschiebt:

«Wir verschicken einen grossen Teil der Chroniken an Heimweh-Gansingerinnen und -Gansinger.»

223 Exemplare, um genau zu sein, waren es dieses Jahr. Die weiteste Reise über den Postweg legte jene Chronik zurück, die in den Briefkasten eines ehemaligen Dorfbewohners flatterte, welcher der Liebe wegen nach Nordfinnland auswanderte.