Referendum gegen Schulhausneubau in Gansingen kommt

Gansingen Das Millionen-Projekt ist umstritten: Der Schulhaus-Neubau kommt an die Urne Fast neun Millionen Franken will der Gansinger Gemeinderat ausgeben, um ein neues Schulhaus zu bauen. Ohne eine Steuerfusserhöhung von fünf Prozent ist das nicht möglich. Die wurde im Herbst an der Gmeind auch bewilligt – trotzdem hat eine Gruppe nun das Referendum gegen den Neubau ergriffen. Andrea Worthmann 07.01.2023, 05.00 Uhr

Das heutige Schulhaus wurde während des Zweiten Weltkrieges erbaut. Dennis Kalt

Wird es in Gansingen ein neues Schulhaus geben oder wird die 80 Jahre alte Schule mit deutlich weniger Mitteln saniert? Am 26. Februar sollen die Stimmberechtigten über das eingereichte Referendum gegen den Verpflichtungskredit zum Neubau des Schulhauses abstimmen. Diese Woche gab die Gemeinde bekannt, dass das Referendum mit 153 gültigen Unterschriften zu Stande gekommen ist.

Rückblick: Am 11. November wurde an der Gemeindeversammlung der Verpflichtungskredit von rund 8,9 Millionen Franken für den Neubau eines Schulhauses inklusive Holzschnitzelheizung, Photovoltaikanlage und Regenwassertank genehmigt. Mit Genehmigung des Budgets wurde auch der für die Mitfinanzierung notwendige Steuerfusserhöhung um fünf Prozent zugestimmt.

Mario Hüsler, Gemeindeammann von Gansingen. zVg

Initianten sind für Sanierung statt Neubau

René Brodmann ist neben Claudia Büttner, Michael und Mina Frei Mitinitiator des Referendums. Ganz bewusst wurde auf die Ergreifung eines Referendums gegen das Budget verzichtet. Einerseits schliesse dieses Traktandum auch noch andere wichtige Punkte ein, andererseits ginge es den Initianten vor allem um den hohen Verpflichtungskredit. Ihrer Meinung nach ist eine Sanierung mit deutlich weniger Mitteln durchaus realisierbar. Brodmann sagt:

«Die für 30 Jahre geplante Steuerfusserhöhung um fünf Prozent kann auch wieder reduziert werden.»

Das Argument der Referendumsinitianten, mit gut zwei Millionen sei eine Sanierung zu bewerkstelligen, sieht Gemeindeammann Mario Hüsler als unrealistisch. Schon vor dem ersten Kredit vor drei Jahren lag die grobe Abschätzung bei diesem Wert und dabei waren noch keine energetischen Änderungen inkludiert. Davon abgesehen sei der Kindergarten immer noch in Containern untergebracht. Dieser soll in das neue Schulhaus integriert werden, so Hüsler.

Auch kann der Gemeindeammann nicht verstehen, warum sich zum jetzigen Zeitpunkt Widerstand gegen den Neubau regt – hatte er doch bereits an der Gemeindeversammlung vor zwei Jahren darum gebeten, dagegen zu intervenieren, bevor weitere Schritte eingeleitet werden. Damals wurde neben einem ersten Kreditantrag bei der Gemeinde auch ein Projektierungskredit von rund 400'000 Franken problemlos durchgewunken, erinnert sich Hüsler.

Für den Ammann ist der Neubau alternativlos

«Vielen Einwohnerinnen und Einwohnern wurde es erst jetzt richtig bewusst, was ein Schulhausneubau für die Gemeinde und für sie selbst auch finanziell bedeutet», erklärt Brodmann. Auch seien einige von einer Ablehnung des hohen Kredits ausgegangen oder trauten sich nicht, sich öffentlich dagegen auszusprechen.

«Für mich gibt es keine Alternative zum Neubau des Schulhauses», sagt der Gemeindeammann, der dem Projekt anfangs auch kritisch gegenüberstand. Deshalb möchte er den Einwohnerinnen und Einwohnern nun auch persönlich seine Argumente für den Neubau näherbringen, aber auch ihre Ängste nehmen. «Wenn die Stimmberechtigten entscheiden, dass wir kein neues Schulhaus wollen, dann wird es schwierig für die Zukunft Gansingens», ist sich Hüsler sicher.