Gansingen: Schulhausneubau bedingt Erhöhung des Steuerfusses

Gansingen Neues Schulhaus kostet 8,7 Millionen – die Gemeinde kann dies nur mit einer Erhöhung des Steuerfusses stemmen Das Schulhaus in Gansingen stammt aus dem Zweiten Weltkrieg und weist einen hohen Sanierungsbedarf auf. Deshalb will die Gemeinde nun ein neues Schulhaus bauen. Dieses kostet 8,7 Millionen Franken. Stemmen kann Gansingen die Kosten nur, wenn der Steuerfuss um 5 Prozentpunkte auf 120 Prozent erhöht wird. Der Souverän entscheidet am Freitag. Thomas Wehrli 11.11.2022, 05.00 Uhr

Das heutige Schulhaus wurde während des Zweiten Weltkrieges erbaut. Bild: Dennis Kalt

Die Gemeinde Gansingen steht vor einer Grossinvestition: An der Gemeindeversammlung vom Freitagabend beantragt der Gemeinderat einen Kredit über 8,7 Millionen Franken für ein neues Schulhaus. Das ist für die Gemeinde mit gut 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern viel Geld.

Der Gemeinderat hat sich den Entscheid für ein neues Schulhaus denn auch nicht leichtgemacht, sagt Gemeindeammann Mario Hüsler. Allerdings zeigten Abklärungen, dass schon nur für den Werterhalt des heutigen Schulhauses, das während des Zweiten Weltkrieges gebaut und 1944 eingeweiht wurde, 1,8 Millionen Franken investiert werden müssten. Hüsler:

«Dann haben wir aber immer noch ein altes Schulhaus, in das weiter investiert werden muss.»

Mario Hüsler, Gemeindeammann von Gansingen. zvg

Der Gemeinderat beschloss deshalb, zuerst eine Gesamtanalyse vorzunehmen und setzte dazu 2017 eine Arbeitsgruppe ein. 2019 wurde ein Studienauftrag öffentlich ausgeschrieben. Fünf Architekturbüros wurden daraufhin ausgewählt und erarbeiteten nach einem vorgegebenen Raumprogramm ihre Studie. Eine Vorgabe war, dass der Kindergarten und die Schulstrukturen integriert werden.

Erster Entwurf war eine Million teurer

Ende 2019 begutachtete eine Jury die fünf eingegebenen Projekte und entschied sich für jenes des Architekturbüros Blättler & Dafflon in Zürich. «Auffallend war, dass sich alle teilnehmenden Architekten für einen Neubau und vier von fünf für den gleichen Standort im Südteil des Planungsgebietes entschieden», schreibt der Gemeinderat in der Botschaft an die Stimmberechtigten,

Mit dem im Herbst 2020 bewilligten Projektierungskredit startete die Planung im Frühjahr 2021. Der erste Entwurf rechnete mit Kosten von 9,7 Millionen Franken – noch ohne neue Heizung. Das war der Gemeinde «deutlich zu hoch», worauf das Projekt von der Baukommission überarbeitet wurde.

Statt eines Holzhybridbaus soll nun ein Betonbau erstellt werden. «Quasi als Ersatz dafür und nicht zuletzt auch aus ökologischen Gründen, entschied der Gemeinderat, dass das neue Schulhaus nicht an die bestehende Ölheizung angeschlossen werden soll», schreibt die Exekutive in der Botschaft. Stattdessen soll die seit dem Jahr 2003 in Betrieb stehende Heizanlage durch eine Holzschnitzelheizung ersetzt werden.

Als weitere kostensenkende Massnahmen wurde die Lüftung redimensioniert, das Gebäudevolumen verkleinert, ohne allerdings das Raumprogramm zu tangieren, und auch auf das Satteldach wird verzichtet. Summa summarum kommt der Neubau nun noch auf 8,7 Millionen Franken zu stehen – inklusive der neuen Heizanlage, mit der neben dem neuen Schulhaus auch die Mehrzweckhalle beheizt werden soll.

Es braucht eine Steuerfusserhöhung

Stemmen kann die Gemeinde die Kosten jedoch nur mit einer Steuererhöhung. Dies hat der Gemeinderat von Anfang an auch so kommuniziert. War lange von einer Steuerfusserhöhung von rund 7 Prozent die Rede, sind es nun noch 5 Prozent. Möglich macht die weniger hohe Steuerfusserhöhung «die einigermassen erfreuliche Entwicklung der Steuerzahlen», wie der Gemeinderat schreibt.

Er macht zugleich klar: «Wird die Steuerfusserhöhung nicht genehmigt, kann das Bauprojekt ‹Schulhaus-Neubau› nicht gestartet werden.» Umgekehrt heisst das aber auch: Wird das Schulhausprojekt abgelehnt, kommt es zu keiner Steuerfusserhöhung. Da über das Schulhausprojekt vor dem Budget abgestimmt wird, ist dann klar, ob es die Erhöhung des Steuerfusses von 115 auf 120 Prozent braucht oder nicht.