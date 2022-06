79-Jährige aus Gansingen wird Yogalehrerin

Gansingen Mit 79 noch Yogalehrerin geworden: Jetzt will Monique Senn Seniorinnen und Senioren für die Asia-Übungen begeistern Das Mitte Juni erworbene Zeugnis, das die erfolgreiche Teilnahme an der Ausbildung zur Yogalehrerin bescheinigt, hat einen Clou: Mitunterschrieben hat es mit Catherine Senn die eigene Tochter. Die hat die Mutter schon als Kind auf dem Kopf stehend erlebt. Und sie hat die Begeisterung für die fernöstliche Lehre von ihr geerbt. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Monique Senn machte mit 79 Jahren noch eine Ausbildung zur Yogalehrerin. Eine ihrer Lieblingsübungen im Yoga ist der Drehsitz. Hans Christof Wagner (27. Juni 2022)

Lebenslanges Lernen? Das sagt sich so leicht. Wenn man mal den Ruhestand geniessen kann und schon 79 ist, soll man sich dann noch weite Fahrten zum Kursort aufhalsen? Soll man nochmals Theorie büffeln? Sich dem Prüfungsstress aussetzen?

«Ja, wenn ich jünger wäre, würde ich es noch machen», sagte Monique Senn einmal zu ihrer Tochter Catherine. Und die nahm der Mutter schnell den Wind aus den Segeln, entgegnete: «Du warst doch immer diejenige, die gesagt hat, man sei nie zu alt für etwas Neues.»

Die Mutter kam ins Grübeln, ging noch einmal in sich und entschied sich: «Gut, ich mach's.» Vielleicht lag die Bedenkzeit auch ein wenig darin begründet, dass sie die Ausbildung nicht bei irgendwem, sondern eben bei der eigenen Tochter absolvieren würde.

Die Tochter betreibt in Aarau mit einer Kollegin ein Yogastudio, ist Mitinhaberin der Yoga Bliss Academy Schweiz und hat die Befähigung erworben, andere in der fernöstlichen Heils- und Bewegungslehre auszubilden. Und so sollte die Mutter zur ersten Absolventengruppe gehören. Oder besser gesagt zur ersten Absolventinnengruppe, denn das Schülerinnenteam bestand aus acht Frauen.

Nun brachte die Mutter eine 40-jährige Erfahrung mit Yoga in den Lehrgang mit ein. Sie hat es schon zu einer Zeit betrieben, als Yoga noch exotisch war. Aber eben mehr Learning by Doing. Monique Senn sagt:

«Die fernöstliche Philosophie hat mich schon immer interessiert. Der Buddhismus steht mir sehr nahe.»

Sie erzählt, dass die Tochter, als sie noch klein war, sie oft im Kopfstand befindlich angetroffen und einmal zu ihr gesagt hat: «Warum kannst du nicht so normal sein wie die Mamis von anderen Kindern?»

Normal war auch der berufliche Werdegang der Mutter nicht. Ursprünglich Lehrperson, war sie zeitweilig Reiseleiterin, Buchautorin und betrieb, da, wo jetzt die Stube im Gansinger Eigenheim ist, früher eine Praxis für traditionelle chinesische Medizin.

Mutter und Tochter hat die gemeinsame Zeit während des Yogakurses noch nähergebracht. zvg

Jetzt also hat sie das Zeugnis als geprüfte Yogalehrerin in der Tasche, mit dem 12. Juni als Tag der Diplomfeier und mitunterschrieben von der Tochter. Sie sagt:

«Aber hauptberuflich Yogalehrerin und der Tochter Konkurrenz machen will ich damit nicht.»

Sie hat schon während des Kurses eine kleine Gruppe guter Kolleginnen zu Übungszwecken um sich geschart, alle wie sie schon über 70. Denen ist sie jetzt die Lehrerin.

So beweglich ist Monique Senn dank Yoga. Hans Christof Wagner

Dass auch Seniorinnen und Senioren Yoga praktizieren, liegt ihr sehr am Herzen. Sie hat den Kurs in Aarau auch absolviert, um für sie Botschafterin zu sein. Und die Botschaft lautet: «Seht her, Yogalehrerinnen müssen nicht immer faltenlos und topfit sein. Man kann das auch noch mit fast 80.»

Und sie weiss noch, wie die anderen Kursteilnehmerinnen gestaunt hätten, wie gelenkig und beweglich sie noch immer ist. Denn – klar – im Lehrgang war sie mit Abstand die Älteste. Im Nachhinein waren auch Bedenken wegen der Tochter als Lehrperson unbegründet. Im Gegenteil, denn Monique Senn sagt:

«Das war für uns beide eine wunderbare Erfahrung, uns auf einer neuen Ebene zu begegnen.»

Die 79-Jährige erzählt, dass ihr Yoga immer dabei geholfen hat, körperlich und mental fit zu bleiben. Zu ihren Lieblingsübungen gehören der Drehsitz und der Schulterstand.

Und mit dem jetzt erworbenen Hintergrundwissen über menschliche Anatomie und Physiologie weiss Monique Senn auch, warum das so ist. Jetzt kann sie mit dem im Kurs der Tochter Erlernten Yoga in ganzheitlicher Weise anbieten. Sie sagt: «Den Kurs zu machen, hat sich voll gelohnt.» Und vielleicht geht es für sie ja weiter. Denn ausgelernt hat man im Yoga nie.

