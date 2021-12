Naturschutzpreis 2021 des oberen Fricktals an Jürg Erdin

Gansingen Für grosses Engagement ausgezeichnet: Naturschutzpreis 2021 des Oberen Fricktals geht an Jürg Erdin Jürg Erdin wird für sein jahrzehntelanges und umfangreiches Engagement im Naturschutz gewürdigt. Er hat sich für Erhalt und Ergänzung der Naturwerte in der Gemeinde Gansingen und der Region eingesetzt. Erdin war 22 Jahre lang Präsident des Naturschutzvereins Gansingen. Peter Schütz 06.12.2021, 05.00 Uhr

VONV-Präsident Meinrad Bärtschi (links) überreicht Jürg Erdin den Naturschutzpreis 2021 für das Obere Fricktal. Peter Schütz

Der Naturschutzpreis für das Obere Fricktal 2021 kommt quasi nach Hause. Jürg Erdin hat den Wanderpokal vor 23 Jahren in Form eines aufgeschnittenen Ammoniten gestaltet und ausführen lassen. Nun hat er ihn am Samstag in kleiner Runde im Waldhaus Büren selber erhalten.

«Dass der Wanderpreis einmal als wohlverdiente Würdigung seines Naturschutz-Engagements zu ihm zurückkehrt, hat er sich damals wohl kaum vorgestellt», sagte Meinrad Bärtschi, Präsident des Verbandes Oberfricktalischer Natur- und Vogelschutzvereine VONV an der Preisübergabe. Jürg Erdin ist seit Jahrzehnten aktiv im Naturschutzverein Gansingen.

30 Jahre lang arbeitete er im Vorstand mit, 22 Jahre davon als Präsident. 1993 war er Bauleiter bei der Entstehung des Weihers im Schlatt. Unter seiner Leitung wurden 1998 die Weiher am Bürer Berg und 1999 das Amphibiengewässer im Steinbruch Röt gebaut und 2006 saniert.

Ausserdem Hecken gepflanzt, Trockenmauern angelegt, Schutzgebiete und Objekte gepflegt, der Nisthilfen-Park unterhalten und ergänzt sowie neue Sitzgarnituren bei den Rastplätzen Bürer Berg und Waldhütte Galten montiert. Er war auch für das Projekt Schwalbenhotel beim Schulhaus Gansingen 2013 verantwortlich.

Regelmässig mit Motorsense und Rechen im Einsatz

Mit dem Naturschutzpreis würdige der VONV «das jahrzehntelange Engagement des Preisträgers für die Erhaltung und Schaffung von Naturwerten in Gansingen und der Region», erklärte Meinrad Bärtschi. Und:

«Neben dem grössten Teil der damit verbundenen Administration übernahm er nicht selten die Verpflegung der freiwilligen Helfer.»

Obwohl Jürg Erdin 2020 aus dem Vorstand des NV Gansingen austrat, ist er immer noch regelmässig mit Motorsense, Schaufel, Gabel und Rechen im Einsatz. Im laufenden Jahr übernahm Erdin, Architekt von Beruf, die Planung, das Baugesuchsverfahren und die Leitung bei der Umsetzung der Stollenöffnung Chlaffe. Der neugeschaffene Zugang zur Höhle ist ein Angebot an Fledermäuse und Amphibien.

Jürg Erdin (links) an der Preisverleihung mit Meinrad Bärtschi und dessen Leonard-da-Vinci-Brücke. Peter Schütz

Für die geplante Bachöffnung Bislete arbeitete der Preisträger den Projektentwurf zuhanden Kanton, Gemeinde und Planungsbüro aus. «Mit grossem Engagement setzt er sich für die Umsetzung des neuesten Vorhabens ein», berichtete Meinrad Bärtschi. Der neue Preisträger habe während der langjährigen Vereinstätigkeit nicht nur unentgeltlich gearbeitet, sondern auch zahlreiche anfallende Kosten stillschweigend selber übernommen, fügte er hinzu.

Den Entscheid, Jürg Erdin mit dem Naturschutzpreis 2021 auszuzeichnen, fällte die Delegiertenversammlung des VONV am 16. November. Der Preis wird seit 1998 an Einzelpersonen sowie Gruppierungen verliehen. Der Verband Oberfricktalischer Natur- und Vogelschutzvereine besteht seit 41 Jahren. Zum Verbandsgebiet gehören die Gemeinden Schwaderloch, Mettauertal, Gansingen, Laufenburg und Kaisten. Als regionale Informationsplattform unterstützt der VONV die Naturschutzvereine in ihren Aktivitäten.