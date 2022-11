Gansingen: Verlassenes Auto auf dem Dach liegend gefunden

Gansingen Anruf bei der Polizei: Verlassenes Auto auf dem Dach liegend gefunden In der Nacht von Freitag auf Samstag verursachte ein 32-jähriger einen Selbstunfall und verliess danach die Unfallstelle. Er blieb unverletzt. 20.11.2022, 12.14 Uhr

Das Auto drohte abzurutschen. Kapo AG

Am Samstagnachmittag, den 19. November 2022, kurz nach 10 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung über ein auf dem Dach liegendes Fahrzeug ein. Dieses lag in der Nähe des Schützenhauses in Gansingen und drohte am Grasbord abzurutschen.