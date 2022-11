Wie weit kommt die Schweiz an der WM? Das tippen Promis

Fussball-WM «Ich traue der Schweizer Nati alles zu»: Das sagen Promis aus dem Fricktal zur WM in Katar Am Donnerstag startet die Schweizer Nati gegen Kamerun ins Abenteuer WM. Reicht es für einen Sieg? Und wie weit kommt die Schweizer Elf? Das sagen Promis aus dem Fricktal zu den Chancen der Schweizer – und zum Boykott der WM. Thomas Wehrli 24.11.2022, 05.00 Uhr

Er soll es für die Schweizer Nati richten: Xherdan Shaqiri, der in Rheinfelden eine Villa baut. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Alfons P. Kaufmann, Grossrat und Fraktionschef der Mitte, ist ein Optimist. Das ist er auch bei der WM. «Ich traue den Schweizern alles zu», sagt er. Saudi-Arabien habe im Spiel gegen Argentinien gezeigt, dass jede Mannschaft jeden Gegner besiegen könne. Kaufmann ist überzeugt: «Die Schweiz wird weit kommen.» Im Startspiel gegen Kamerun vom Donnerstag tippt er «ganz klar auf einen Sieg».

Alfons P. Kaufmann, Die Mitte. Bild: Alex Spichale

Kaufmann wird sich selber die Spiele der Schweizer Nati anschauen. Der Politiker versteht aber auch, dass man die WM in Katar wegen der Menschenrechtsverletzungen im Land boykottieren kann. Er sieht das Problem auch bei der Fifa. «Sie hat die WM nach Katar vergeben und verdient damit viel Geld.»

Mühe mit gekauften Events

Wie Kaufmann interessiert sich auch GLP-Grossrätin Béa Bieber sehr für den Fussball. Das Spiel gegen Kamerun kann sie zwar nicht schauen, weil sie beruflich engagiert ist, sie sagt aber: «Die Schweiz wird gewinnen.» Den Achtelfinal könne die Mannschaft von Murat Yakin erreichen, dass es auch für den Viertelfinal reicht, hofft Bieber.

Béa Bieber, GLP. Bild: Roland Schmid

Ausser den Spielen der Schweizer Nati wird Bieber die WM kaum schauen. «Was da alles im Vorfeld passiert ist, hat mir die Freude genommen», sagt sie. Sie hat auch vollstes Verständnis dafür, wenn Menschen die WM in Katar boykottieren. Man habe schon vor der speziellen Rede von Fifa-Boss Gianni Infantino gewusst, dass in der Vergangenheit bei den WM-Vergaben nicht alles mit rechten Dingen zu- und hergegangen ist. Und das stört Bieber. «Ich habe generell Mühe mit gekauften Events.»

Andy Steinacher, SVP. Bild: Severin Bigler

Mafiöse Machenschaften

SVP-Grossrat Andy Steinacher hat sich gewaltig geärgert über das, was rund um die WM und in Katar in den letzten Tagen und Wochen abgelaufen ist und bezeichnet die Machenschaften rund um Fifa-Boss Gianni Infantino als mafiös.

Dem Fussball zu liebe, werde er aber gleichwohl Spiele schauen, sagt Steinacher. Er traut den Schweizern ebenfalls einiges zu: Gegen Kamerun tippt er auf ein 2:1 für die Schweiz. Den Achtelfinal erreichen die Schweizer «mit 90-prozentiger Sicherheit», so Steinacher, und auch für einen Viertelfinaleinzug sieht er eine 60-Prozent-Chance. «Weiter wird es aber nicht reichen.»

Spieler können nichts dafür

Carole Binder, SP. Bild: zvg

Grosse Mühe hat auch SP-Grossrätin Carole Binder-Meury mit all dem, was rund um die WM passiert. Menschenrechtsverletzungen, gekühlte Stadien angesichts Stromengpässen in vielen Ländern und alle weiteren negativen Schlagzeilen – «das ist absolut intolerabel», sagt Binder.

Sie gibt aber auch zu bedenken, was sie in einer Reportage gehört hat: «Bestraft werden mit einem Boykott letztlich die Spieler – und die können nichts dafür.» Sie selber ist hin- und hergerissen, in der Familie hat man intensiv darüber diskutiert, ob man die WM nach den Vorfällen schauen soll oder nicht, denn sowohl ihr Mann als ihr Sohn sind grosse Fussballfans.

Unabhängig davon traut Binder der Schweizer Nati viel zu. Im Spiel am Donnerstag einen Sieg und im Turnier den Halbfinal. Sie lacht. «Ich hoffe sehr, dass die Nati nicht wegen Infantino, der ja auch Schweizer ist, leiden muss.»