Massenschlägerei nach 5.-Liga-Kick in Basel

Nach Schlusspfiff Amateur-Kick zwischen Kaiseraugst und Kleinhüningen artet in Massenschlägerei aus – den Vereinen drohen Sanktionen Der FC Kaiseraugst verlor gegen den VfR Kleinhüningen. Was nach dem Schlusspfiff passierte, schockiert die Beteiligten auch noch zwei Tage danach: Nachdem ein Fan mit einer Bierflasche auf einen Spieler des FC Kaiseraugst losging, entwickelte sich eine Massenschlägerei. Den Vereinen drohen Sanktionen. Nadine Böni 16.05.2022, 16.00 Uhr

Das Telefon von Angelo Borserini klingelt an diesem Montagmorgen fast ununterbrochen. Der Präsident des FC Kaiseraugst muss Stellung nehmen zum Vorfall vom Samstagabend. Dabei war er nicht einmal persönlich vor Ort, weiss nur durch die Schilderungen von Vereinskollegen, was da beim Auswärtsspiel der 5. Liga-Mannschaft beim VfR Kleinhüningen auf dem Basler Sportplatz Schorenmatte passierte. Borserini sagt:

«Wir treffen uns am Abend zu einer Mannschaftssitzung und werden dort den Vorfall besprechen.»

Bilder und Videos, die ein Leserreporter der Gratiszeitung «20 Minuten» zugespielt hat, sprechen allerdings Bände. Zu sehen sind zunächst wüste Wortgefechte und dann eine Massenschlägerei.

Angriff mit einer Bierflasche

Nach Abpfiff der Partie – der VfR Kleinhüningen hatte diese durch ein Tor kurz vor Schluss mit 3:2 gewonnen – stürmte ein Fan des Heimteams auf den Platz, nahm einen Spieler des FC Kaiseraugst in den Schwitzkasten und riss ihn zu Boden. Mehrmals schlug er mit einer Bierflasche auf den Spieler und dessen Kopf ein. Auch mehrere Akteure beider Mannschaften schlugen aufeinander ein.

Schliesslich gelang es einem Spieler des VfR Kleinhüningen, dem Fan die Bierflasche abzunehmen und die Streithähne zu trennen. Die Situation beruhigte sich. Wie Augenzeugen berichten, habe der angegriffene Spieler geblutet, die Wunde habe aber nicht genäht werden müssen. Noch auf dem Platz hätten sich die beiden Mannschaften ausgesprochen, erzählt ein Augenzeuge.

Nach dem Spiel zwischen dem VfR Kleinhüningen und dem FC Kaiseraugst eskaliert die Situation auf dem Platz. Screenshot: 20 Minuten

Den Vereinen drohen Sanktionen

Die Kantonspolizei Basel-Stadt bestätigt auf Anfrage den Einsatz der Sanität der Rettung. «Eine Person wurde verletzt ins Spital gebracht», sagt Kapo-Sprecher Rooven Brucker. Dabei handelte es sich laut Augenzeugen wohl um eine Zuschauerin, die sich am Bein verletzte, als sie von der Sportanlage flüchtete. Bei der Polizei seien keine Anrufe eingegangen, sagt Brucker weiter.

«Eine zufällig anwesende Patrouille wurde von der Sanität über das Ereignis in Kenntnis gesetzt. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch keine polizeilichen Massnahmen mehr notwendig.»

Was genau zur Eskalation geführt hat, bleibt unklar. Die wüsten Szenen werden für die Teams aber wohl ein Nachspiel haben. Beim zuständigen Fussballverband Nordwestschweiz (FVNWS) hat man Kenntnis vom Vorfall. Zum laufenden Verfahren könne man sich nicht äussern, sagt Geschäftsführer Pascal Buser. Der FC Kaiseraugst und der VfR Kleinhüningen würden nun in einem ersten Schritt zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert, erklärt er und fügt an:

«Die Stellungnahmen der Vereine sowie der Schiedsrichterbericht werden anschliessend ausgewertet und allfällige Sanktionen beschlossen.»

Aufgrund der Videoaufnahmen seien Sanktionierungen für beide Vereine durchaus im Bereich des Möglichen. Buser betont: «Der Fussballverband Nordwestschweiz lehnt jegliche Gewalt ab.» Dass sich die beiden Mannschaften gleich nach dem Vorfall ausgesprochen hätten, sei zwar löblich – «was davor passiert ist, darf dadurch aber keinesfalls gutgeheissen oder vergessen werden», so Buser.

Von VfR Kleinhüningen war am Montag niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Ob der Vorfall auch ein juristisches Nachspiel hat, ist derzeit noch offen. Bei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt heisst es: «Ob Anzeigen in dieser Sache bei uns eingehen oder gar schon eingegangen sind, können wir zurzeit nicht beantworten. Erfahrungsgemäss dauert es mehrere Tage, bis allfällige Strafanzeigen uns übermittelt und bei uns erfasst sind.»