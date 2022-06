Die Fusionsgemeinde Böztal wählt ihren Gemeindeslogan

Fusionsgemeinde Der neue Gemeindeslogan ist gefunden – und er bringt die Sonne ins Böztal Die Fusionsgemeinde suchte einen Slogan, der ihre Vorzüge bekannt macht. 70 Vorschläge aus der Bevölkerung sind eingegangen – und nun ist der Slogan gewählt: «Böztal – auf der Sonnenseite» lautet er. Er komplettiert das neue Logo. Andrea Worthmann 30.06.2022, 05.00 Uhr

Blauer Himmel und viel Sonne: Das verspricht nun auch der neue Gemeindeslogan von Böztal. Claudia Meier (13. Februar 2022)

Sonne satt. Damit identifiziert sich die aus Elfingen, Hornussen, Effingen und Bözen fusionierte Gemeinde Böztal wohl am meisten. Denn der Slogan «Böztal – auf der Sonnenseite» setze sich gegen fünf weitere, vom Gemeinderat in die engere Auswahl genommene Vorschläge deutlich durch. Gewählt wurde dieser von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der vergangenen Gemeindeversammlung.