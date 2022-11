Fünfte Jahreszeit Narren nehmen Anlauf für das bunte Treiben: Wie und wo im Fricktal die Fasnacht eröffnet und gefeiert wird Der 11.11. und damit der Beginn der fünften Jahreszeit naht. Nach Fasnacht mit angezogener Handbremse ist die Vorfreude im Fricktal umso grösser. Anmeldungen für die Umzüge und das Open-Air-Guggen-Festival sind bereits eingegangen. Dennis Kalt 05.11.2022, 05.00 Uhr

In Laufenburg freuen sich die Narren nach coronabedingten Unterbruch darauf, wieder grenzüberschreitende Fasnacht zelebrieren zu können. Dennis Kalt (20. Februar 2020)

Laut, schrägt und bunt ­– nächsten Freitag, am 11.11, beginnt sie wieder: die Zeit der Narren. Mit den grossen Umzügen und Veranstaltungen in Laufenburg, Kaisten, Möhlin oder Rheinfelden gehört das Fricktal traditionell zu den närrischen Hochburgen hierzulande. Natürlich lassen sich es die einzelnen Zünfte und Fasnachtsgesellschaften nicht nehmen, in den Fricktaler Hochburgen die fünfte Jahreszeit gebührend einzuläuten.

In Kaisten eröffnet die Fasnachtsgesellschaft Chaischter Haldejoggeli die Fasnacht am 11. November offiziell auf dem Joggeliplatz bei Mehlsuppe und dem Vorstellen des Mottos und der Plakette. Ab 19 Uhr wird das bunte Treiben mit diversen Guggen auf den Schulhofplatz verlagert. Für fasnächtliche Stimmung sorgen dort etwa die Chaister Prototype oder die Bieranjas aus Rheinfelden.

Eine Stadt wieder in der ­Fasnacht vereint

Dass die fünfte Jahreszeit nächsten Freitag startet, wird auch in der Laufenburger Altstadt hör- und sichtbar sein. Hier zieht die Guggenmusig Barocker um 19.11 Uhr zum Marktplatz los und gibt dort ein kleines Platzkonzert. Den Höhepunkt der Laufenburger Fasnacht bildet die Städtefasnacht mit Beizenbetrieb in beiden Städten, die am 3. Faisse ­– am Donnerstag, 16. Februar, 17 Uhr, eröffnet wird. Wieder Tausende Narren wird es zum Open-Air-Guggen-Festival und die grenzüberschreitenden Umzüge ziehen. Martin Schmid vom OK Städtlefasnacht sagt:

«Wir freuen uns endlich wieder, ­aller Voraussicht nach, eine grenzüberschreitende Fasnacht ausrichten zu können.»

So waren denn aufgrund der noch verschärften Coronaauflagen auf der deutschen Seite an der Fasnacht 2022 nur Umzüge auf der Schweizer Seite möglich. Nicht stattgefunden hatte auch das grosse Open-Air-Guggen-Festival, für das stattdessen ein Konzert in der Stadthalle stattfand. Schmid sagt: «Die Planungen für die Städtlefasnacht laufen momentan ganz normal.»

Es seien bereits für das grosse Open-Air-Guggen-Festival viele Anmeldungen eingegangen. Für die grenzüberschreitenden Umzüge von Samstag und Sonntag habe es noch einige Plätze, so Schmid.

An der Rheinfelder Fasnacht 2023 stellt der grenzüberschreitende Umzug vom 19. Februar den Höhepunkt dar. Mit den deutschen Kollegen wird die Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden voraussichtlich 90 Gruppierungen empfangen. Begleitet werden die verschiedenen Fasnachtsgruppierungen von rund 30 musizierenden Formationen.

In Möhlin wird die Fasnacht umgekehrt

In Möhlin – hier ein Bild vom Narrentreffen 2020 – wird die kommende Fasnacht speziell. Charlotte Fröse (16. Februar 2020)

Speziell wird die Fasnacht 2023 in Möhlin werden. Der Grund: Die Fasnachtszunft Ryburg feiert ihren 100. Geburtstag. Aus diesem Anlass sind während der fünften Jahreszeit nicht nur festliche Aktivitäten – unter anderem eine «Jubiläumsstubete» – geplant, sondern auch eine ganz spezielle Aktion. «Wir stellen die Fasnacht auf den Kopf», so Zunftmeister Steve Krebs mit einem Lachen. Heisst: Die traditionellen Umzüge am Fasnachtssonntag und -dienstag werden umgekehrt. Sprich: Sie führen zu Ehren der Zunft ausnahmsweise von der alten Kanzlei in den Dorfteil Ryburg, wo sie beim Hotelrestaurant Schiff enden.

Am 11.11 eröffnet die Fasnachtszunft Ryburg um 16.11 Uhr wird die spezielle Ausstellung «100 Jahre FZR» im Dorfmuseum mit verschiedenen Ansprachen sowie Auftritten von «Guggern» und Tambouren. Gegen Abend zieht die Zunft in einem geschlossenen Umzug weiter ins Variablä-Beizli.