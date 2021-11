So viel Wert legen Fricktaler Unternhemen auf Arbeitszeugnisse

Fricktaler Wirtschaft Was ist ein Arbeitszeugnis heute noch wert? – Arbeitgeber sind sich nicht einig Arbeitszeugnisse müssen von Gesetzes wegen wohlwollend formuliert sein. Doch sind sie dann überhaupt noch aussagekräftig. Die AZ hat bei Novartis, Feldschlösschen, dem Gesundheitszentrum Fricktal und der Genossenschaft Migros Aare nachgefragt. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Im Fricktal legen viele Unternehmen nach wie vor Wert darauf, dass die Arbeitszeugnisse beigelegt werden. Bild: Bruno Kissling

Es war einst basal für jede Bewerbung: das Arbeitszeugnis. Es gab – zumindest verklausuliert – Auskunft auch über die Schwächen eines Arbeitnehmenden. Stand da beispielsweise «er bemühte sich» wusste der potenziell neue Arbeitgeber: das wird nix. Heute müssen Arbeitszeugnisse aber von Gesetzes wegen wohlwollend formuliert werden und in vielen Arbeitszeugnissen finden sich denn kaum noch Schwächen oder Defizite.

Ist das Arbeitszeugnis in diesem Fall überhaupt noch etwas wert? Oder kann es gleich gekübelt werden? Letzteres insinuiert ein Artikel der letzten «NZZ am Sonntag». Danach erachtet jeder zweite Personalchef das Arbeitszeugnis bei Bewerbungen als unnötig. Mehr noch: «Eigentlich sollte man die Arbeitszeugnisse abschaffen», sagt Jörg Buckmann der Zeitung. Buckmann war viele Jahre Personalchef und arbeitet heute als Berater. Er bezeichnet im Artikel Arbeitszeugnisse sogar als «Farce».

Die AZ hat bei grösseren Firmen im Fricktal nachgefragt. Teilen sie diese Meinung oder legen sie nach wie vor Wert auf die Arbeitszeugnisse? Die Antworten fallen differenziert aus.

Novartis: Zeugnisse helfen für den Faktencheck

Novartis – hier bei der Zell- und Gentherapie in Stein – gehört zu den grössten Arbeitsgeberinnen im Fricktal. Zvg (14. März 2019)

Für Novartis sind Referenzen ein wichtiger Bestandteil im Bewerbungsprozess. Mediensprecherin Anna Schäfers sagt:

«Arbeitszeugnisse sind jedoch eine sehr lokale Praxis und im internationalen Kontext wenig genutzt.»

Aus diesem Grund seien sie hauptsächlich als Faktencheck und zur Unterstützung für Referenzen wichtig. Zwingend ist denn auch ein Arbeitszeugnis bei der Bewerbung nicht. Das geht auch gar nicht, «da die Mehrheit der Bewerbenden aus einem internationalen Kontext kommt und oft gar kein Arbeitszeugnis hat», so Schäfers.

Über die Aussagekraft von Arbeitszeugnissen «lässt sich trefflich streiten», findet Schäfers. Konsens sei, dass die Aussagekraft sehr auf den Autor ankomme – und oft würden dabei Arbeitszeugnisse mehr über die ausstellende Firma als über die Bewerber aussagen. Zudem: «Die Gefahr ist, dass in die Formulierungen mehr hineininterpretiert wird, als beabsichtigt.»

Hoch gewichtet werden bei Novartis andere Faktoren, etwa die Fachkenntnisse, relevante Erfahrung «oder das Potenzial, diese Erfahrung erfolgreich zu erwerben sowie die Persönlichkeit in Übereinstimmung mit unseren Werten».

Feldschlösschen: Puzzle-Stücke im Prozess

Die Brauerei Feldschlösschen mit Hauptsitz in Rheinfelden ist die führende Bierbrauerei und der grösste Getränkehändler der Schweiz.

Zvg (20. September 2013)

Bei der Feldschlösschen Getränke AG schaut man sich Arbeitszeugnisse nach wie vor an. «Sie sind ein Puzzle-Teil im ganzen Bewerbungsprozess und nach wie vor eine der Informationsquellen über die Qualifikationen und Leistungen eines Bewerbers», sagt Mediensprecherin Esin Celiksüngü.

Bei der Online-Bewerbung muss ein Arbeitszeugnis nicht zwingend beigelegt werden. «Sollten Bewerber bei einer Stelle aber in die engere Auswahl kommen, wird erwartet, dass Kopien der Arbeitszeugnisse nachgereicht werden, um lückenlos aufzuzeigen und zu bestätigen, bei welchen Arbeitgebern die Kandidatin/der Kandidat in welchen Rollen tätig war», sagt Celiksüngü weiter.

Auch sie sieht allerdings Einschränkungen bei den Arbeitszeugnissen. Ein grundsätzliches Problem sei, dass Einzelleistungen selten objektiv messbar seien und nicht immer nur einem Mitarbeitenden eindeutig zugeordnet werden könnten. Aber: «Ein Zeugnis kann Aufschluss geben, an welchen Projekten ein Kandidat beteiligt war und bestätigt zudem die im Lebenslauf angegebenen Beschäftigungen oder Aufgabenbereiche bei vorherigen Arbeitgebern.»

Im Bewerbungsverfahren werden bei Feldschlösschen im ersten Schritt die Qualifikationen beurteilt und mit den Anforderungen der Stelle abgeglichen. Celiksüngü sagt:

«Entscheidend sind die Vorstellungsgespräche.»

Sie würden zeigen, ob sich der Eindruck, den man von den Papieren hatte, bestätige oder nicht, ob die Chemie zwischen dem potenziellen Mitarbeitenden und dem Vorgesetzten stimme und ob der ­Bewerber zu der Firmenkultur passe.

Teilweise führt Feldschlösschen auch Fallbeispiele durch, welche die Kandidaten lösen müssen. «Daran lässt sich erkennen, wie Bewerber mit berufsspezifischen Aufgaben umgehen, denen sie auch im Alltag begegnen.

Gesundheitszentrum: Integraler Bestandteil

Das Gesundheitszentrum Fricktal betreibt in Rheinfelden – im Bild – und in Laufenburg zwei Spitäler.

Zvg (10. Januar 2017)

Beim Gesundheitszentrum Fricktal ist das Arbeitszeugnis ein integraler Bestandteil der Bewerbungsunterlagen, mit denen eine Kandidatin oder ein Kandidat in den Bewerbungsprozess um eine Anstellung am GZF einsteigt. «Nebst dem persönlichen Motivationsschreiben, dem Lebenslauf und weiteren relevanten Dokumenten ermöglichen uns Arbeitszeugnisse, ein erstes gründliches Bild der Kandidatin oder des Kandidaten zu gewinnen und eine gute Vorselektion einer Bewerbergruppe zu treffen», sagt Mediensprecherin Miriam Crespo und fügt an:

«Somit erachten wir Arbeitszeugnisse im Rahmen des Bewerbungsprozesses als wertvoll.»

Zu einer vollständigen Bewerbung gehören im Gesundheitszentrum denn auch die Arbeitszeugnisse dazu.

Laut Rechtssprechung muss das Arbeitszeugnis wohlwollend formuliert sein. «Daneben gelten aber auch weitere wichtige Grundsätze der Wahrheit, der Vollständigkeit, der Klarheit sowie der Individualität, die den Arbeitszeugnissen ihre Aussagekraft verleihen», sagt Crespo. Daran hält man sich auch beim Ausstellen. Es sei ein grosses Anliegen, die individuellen Leistungen austretender Mitarbeitenden «in einem schriftlichen Arbeitszeugnis wahrheitsgetreu und präzise darzustellen», sagt Crespo.

Hohes Gewicht haben beim Gesundheitszentrum im Bewerbungsprozess das Vorstellungsgespräch – je nach Funktion sind es ein oder mehrere Interviews –, persönliche Referenzauskünfte und Probetage bei Pflegenden oder medizinisch-technischen Berufen. «Diese Faktoren werden sehr stark gewichtet», so Crespo.

Migros: Die Regel, aber kein Ausschlusskriterium

Die Genossenschaft Migros Aare verlangt in der Regel die Arbeitszeugnisse. Sie sind auf jeden Fall erwünscht, «ein inkomplettes Dossier ist jedoch kein Ausschlusskriterium», sagt Mediensprecherin Andrea Bauer. «Das persönliche Bewerbungsgespräch und Kennenlernen, sowie der Cultural Fit wird jedoch am meisten im Bewerbungsprozess gewichtet.»

Darauf angesprochen, dass das Arbeitszeugnis wohlwollend formuliert sein müsse, sagt Bauer:

«Das Arbeitszeugnis ist nur ein Teil von vielen Aspekten, die in unseren Rekrutierungsprozessen angeschaut werden.»

Eine wohlwollende Formulierung schwäche die Aussagekraft somit nicht, insbesondere wenn geübte und geschulte Recruiter die Arbeitszeugnisse interpretieren würden.

Hoch bewertet die Migros Aare im Bewerbungsprozedere das persönliche Bewerbungsgespräch, die Motivation und die Werte «sowie die Kompatibilität des Bewerbenden mit dem Team und der Abteilung.»