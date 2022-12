Ausstellung «Rheinfelden – Unter Strom!» schliesst mit Finissage

Fricktaler Museum Spannungsvoller Rückblick: Ausstellung «Rheinfelden – Unter Strom!» schliesst nach drei Jahren mit Finissage Rund 2500 Besucherinnen und Besucher haben sich die Ausstellung «Rheinfelden – Unter Strom!» im Fricktaler Museum angesehen. Nun ist sie mit einer Finissage zu Ende gegangen. Die Ausstellung beleuchtete die Pionierrolle, welche die Stadt durch den Bau des Kraftwerks damals hatte. 14.12.2022, 17.00 Uhr

Im Rahmen eines gemütlichen Apéros konnte die Ausstellung ein letztes Mal besucht werden. zvg

Drei Jahre hat sie gedauert, die Sonderausstellung «Rheinfelden – Unter Strom! Vom Dreiland in die Welt». Sie erzählte die Geschichte des Stromes und des Kraftwerks in Rheinfelden – leider unterbrochen von der Pandemie. Mit dieser Ausstellung beteiligte sich das Fricktaler Museum am Projekt «Zeitsprungindustrie» des Kantons Aargau.

Nun hat diese Ausstellung mit einem Rückblick und neuen Ausblicken einen spannungsvollen Abschluss gefunden. Initiiert von Peter Scholer, alt Vizestadtammann von Rheinfelden, durfte Museumsleiterin Kathrin Schöb an der Finissage illustre Gäste begrüssen: Mit Claudia Rohrer und Susanna Schlittler nahmen zwei Gemeinderätinnen teil. Anwesend war auch Eberhard Niethammer, alt Oberbürgermeister von Rheinfelden (Baden).

Engagement des Museums wird gewürdigt

Schöb dankte namentlich allen an der Ausstellung Beteiligten, sei es durch aktive Mitarbeit oder durch das Zurverfügungstellen von Leihgaben. Sie zeigte einen Ausblick auf Szenarien für die mögliche Zukunft des Fricktaler Museums. Rohrer würdigte das Engagement des Museums, der Bevölkerung mit der gelungenen Ausstellung die Bedeutung des Kraftwerks und des Stroms näherzubringen.

Kurt Beretta zeigte einen spannenden Abriss über die Entwicklung der Stromgewinnung in Rheinfelden und in der übrigen Welt. Mit Rosemarie Lang und Ueli Roth haben die Urenkel des Schweizer Elektroingenieurs Charles E. L. Brown dem Erbe ihres Urgrossvaters die Ehre erwiesen. Kurt Berettas umfangreichen Recherchen ist es zu verdanken, dass sowohl die Nachfahren von Charles E. L. Brown als auch die von Agostino Nizzola – dem Schweizer Pionier für Verbundbetrieb von Kraftwerken – gefunden werden konnten.

Ebenso durfte Schöb als Gäste Wolfgang Bocks, den verdienten Autor diverser Publikationen zum Kraftwerk Rheinfelden, Norbert Lang, den Archivar des BBC/ABB-Museums, Beat Stalder, den Gestalter der Brown-Nizzola-Plattform, Ueli Urwyler von der IG Pro Steg und weitere mit dem Kraftwerk verbundene Personen begrüssen.

Ein Kraftwerk mit einer grossen Bedeutung

Bei Schneegestöber fand die Würdigung der Strompioniere Brown und Nizzola statt. zvg

Im kleinen Kreis wurden vorgängig die Pioniere Brown und Nizzola auf der nach ihnen benannten Plattform auf dem erhaltenen Brückenkopf des ehemaligen Eisenstegs zum Kraftwerk von Beretta bei eisiger Kälte und Schneegestöber gewürdigt. Auch die Verdienste des Kraftwerkingenieurs Georg von Struve stellte Beretta im Kontext der ereignisreichen Jahre zwischen 1871 und 1904 vor, bevor im Fricktaler Museum im Rahmen eines gemütlichen Apéros die Ausstellung ein letztes Mal besucht werden durfte.

Zum Abschluss des Anlasses führten Scholer und Urwyler vor, was eine Kilowattstunde bedeutet. Manche Zuhörerinnen und Zuhörer waren doch überrascht, was einerseits der Mensch mit einer Kilowattstunde alles machen kann und anderseits die Menschheit mit der – viel zu billigen Energie – alles anstellt. So konnte sich an der Finissage die Stadt Rheinfelden wieder einmal der Bedeutung des ehemaligen Kraftwerks bewusst werden. (az)