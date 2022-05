Altstadt Laufenburg hat dank Investitionen Strahlkraft wieder

Fricktaler Gemeindeseminar Laufenburgs Stadtammann verrät, wie die «seine» Altstadt ihre Strahlkraft zurückgewinnen konnte Beim Fricktaler Gemeindeseminar berichteten die Vertreter aus der Praxis. Darunter der Laufenburger Stadtammann Herbert Weiss über das 20 Millionen Franken schwere Investitionskonzept. Sein Fazit: Der Mut hat sich ausgezahlt. Die Sozialhilfequote wurde gedämpft, die Steuereinnahmen natürlicher Personen gesteigert. Dennis Kalt 06.05.2022, 05.00 Uhr

Derzeit wird der «Adler», für den die Stadt gesamthaft über vier Millionen Franken ausgegeben hat, saniert. Andrea Worthmann (15. Februar 2022)

Das Investitionskonzept der Stadt Laufenburg über 20 Millionen Franken ist im Fricktal einzigartig. Es verwundert wenig, dass Stadtammann Herbert Weiss am Fricktaler Gemeindeseminar – zum Motto: «Gemeindeführung zwischen Pflicht und Kür» – genau über jenes referierte. Wobei das millionenschwere Investitionspaket wohl eher zur Kür in Sachen Gemeindeführung zählt.

Die Ausgangslage, mit der sich der Laufenburger Gemeinderat 2015 konfrontiert sah, war alles andere als rosig, so Weiss. «Negative Gemeindefinanzen, der Wegzug grosser Steuerzahler und eine hohe Sozialhilfequote.»

Kein Zufluchtsort für Sozialhilfeempfänger

Herbert Weiss, Stadtammann Laufenburg. zvg

Dazu viele gewinnorientierte Immobilienhändler, welche die Liegenschaften günstig erwarben und nach «Pinselsanierungen» den Wohnraum günstig anboten und damit «eine gewisse Klientel» anzogen. Weiss sagte:

«Wir wollten verhindern, dass wir zu einem Zufluchtsort für Sozialhilfeempfänger werden, dass die Quote weiter steigt.»

Deshalb, so Weiss, war man sich einig, wie man handeln müsse: Die Liegenschaften schnell selbst erwerben, nachhaltig sanieren und weiter vermieten, bevor sich jemand anderes die Immobilie unter den Nagel reisst.

Doch die Kompetenzsumme des Stadtrates von 500'000 Franken pro Jahr war für ein solches Vorhaben zu mickrig. Deshalb liess er sich 2016 vom Souverän ermächtigen, für 20 Millionen Franken Liegenschaften in der Altstadt und Dorfkernzone zu erwerben.

Rund sechs Jahre später berichtet Weiss den Gemeindevertretern am Gemeindeseminar von einem erfolgreichen Unterfangen. Er sagte:

«Wir haben eine spürbare Dämpfung bei den Sozialhilfebezügern erreicht sowie eine Steigerung der natürlichen Steuereinnahmen.»

Verantwortlich für diesen positiven Wandel seien nicht nur Investitionen der Stadt in die Altstadtliegenschaften, sondern auch die privaten Liegenschaftsbesitzer, die sich die Strategie des Stadtrates zum Vorbild nahmen und selbst in die Sanierung ihrer Gebäude investierten. «Sie haben gesehen, dass der Stadtrat an die Zukunft der Altstadt glaubt», so Weiss.

Mit ein Grund, weshalb der Stadtrat Laufenburg auch erst 12 der 20 Millionen Franken ausgeschöpft hat. Denn wo Privatbesitzer selbst in ihrer Liegenschaften investieren, muss dies der Stadtrat nicht mehr tun.

Umfragen als wichtiges Werkzeug

Neben dem Laufenburger Stadtammann referierte Peter Weber, langjähriger Gemeindepräsident von Mettauertal, über die Bedeutung von langfristigen Zielen. Sein Fazit:

«Wer im Gemeinderat Einigung über die langfristigen Ziele erreicht, wird erfolgreicher und wirkungsvoller sein als die Gemeinderäte, die das nicht hinbekommen.»

Der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin verwies auf die Wichtigkeit von Bevölkerungsumfragen, um Massnahmen im Legislaturprogramm zu definieren. So sei die Schaffung der Stelle einer City-Managerin von vor drei Jahren darauf zurückzuführen, dass sich die Bevölkerung damals qua Umfrage am unzufriedensten über das Ladensterben zeigte.