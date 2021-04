Viruskrankheit «Wir müssen jetzt noch vorsichtiger sein»: Fricktaler Geflügelfarmen reagieren auf Vogelgrippe-Fälle in Deutschland Weil im grenznahen Deutschland die Vogelgrippe grassiert, hat der Bund Massnahmen für die Schweizer Geflügelfarmen entlang des Rheins beschlossen. Betroffen ist vor allem das Fricktal. Für die hiesigen Produzenten bringt das Herausforderungen – sie stehen aber hinter den Massnahmen. Nadine Böni 14.04.2021, 05.00 Uhr

Der Bund hat Massnahmen zum Schutz der Legehennen vor dem Vogelgrippevirus beschlossen. Diese gelten vorerst bis 30. April. Gaetan Bally / Keystone

Ennet des Rheins grassiert derzeit die Vogelgrippe, eine für Geflügel hochansteckende und oft tödliche Viruskrankheit. Die nächsten Grippe-Herde sind dabei bedrohlich nahe an der Grenze zum Fricktal, im Gebiet Badisch Rheinfelden, Schwörstadt und Laufenburg.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hat deshalb vor wenigen Tagen vorbeugende Massnahmen angeordnet. Diese sollen eine Einschleppung des Vogelgrippevirus – es ist nach heutigem Kenntnisstand für den Menschen ungefährlich – unterbinden. Betroffen ist, neben einzelnen Gemeinden in den Bezirken Zurzach und Brugg sowie im Baselbiet, das gesamte Fricktal.

Einschränkungen für Geflügelfarmen

«Das bedeutet, dass wir jetzt noch vorsichtiger sein müssen», sagen Barbara und Kilian Adler. Auf dem Kohlmatthof in Zuzgen führen sie eine Geflügelfarm mit rund 18'000 Legehennen. Zum Standard gehört, dass sie vor Betreten der Stallungen die Kleider wechseln, Schuhe und Hände desinfizieren und einen Schutzmantel anziehen – schon vor Corona und Vogelgrippe. Kilian Adler erklärt:

«So können wir das Risiko minimieren, dass wir eine Krankheit von aussen einschleppen.»

Wegen der Vogelgrippe achte man nun noch genauer auf die pingelige Einhaltung dieser Hygienemassnahmen. Das bestätigt auch Benedikt Schmid, der in Gipf-Oberfrick eine Geflügelfarm mit 1200 Hennen führt. «Ich beobachte auch die Hennen derzeit ganz genau, um schnell reagieren zu können, sollte etwas nicht stimmen.»

Massnahmen bringen Herausforderungen

Die verordneten Massnahmen bringen dabei Herausforderungen für die Farmen. Verboten ist etwa der Handel mit lebendem Geflügel. Benedikt Schmid hat den Verkauf von Junghennen deshalb vorerst eingestellt, wobei er auch sagt: «Ich habe Glück. Aufgrund des Alters wären die nächsten Verkäufe ohnehin erst im Mai geplant gewesen.»

Der Auslauf des Geflügels soll als Schutz vor der Vogelgrippe vorübergehend eingeschränkt werden.





Symbolbild/Nadia Schärli (Neue Luzerner Zeitung)

Auch Adlers in Zuzgen haben wohl Glück. Der Bund empfiehlt, den Auslauf von Geflügel auf den sogenannten Aussenklimabereich – eine Art geschützter Wintergarten – zu beschränken. Im Vertrag mit dem Grossverteiler, der ihre Eier abnimmt, steht allerdings, dass sie Eier aus Freilandhaltung liefern. Barbara Adler sagt:

«Das bringt uns mit der Empfehlung natürlich in eine etwas knifflige Lage.»

Aber eben – auch sie haben wohl Glück. Die Massnahme gilt vorerst bis am 30. April. Ihre aktuellen Legehennen sind derweil erst wenige Wochen alt und müssen demnach gemäss Vorschriften erst in einigen Wochen Auslauf haben. «Gelten die aktuellen Massnahmen dann immer noch, werden wir das Gespräch mit dem Abnehmer suchen müssen», sagt Adler.

Verständnis bei Geflügelhaltern

Das Bundesamt stösst mit den Massnahmen auf Verständnis. «Es geht schliesslich um den Schutz unserer Vögel», sagen Adlers. Und Schmid ergänzt:

«Krankheiten lassen sich von einer Landesgrenze nicht aufhalten – das wissen wir ja spätestens seit der Coronapandemie.»

Obwohl, apropos Corona: Die Massnahmen zur Einschränkung dieser Pandemie könnten den Geflügelfarmen in die Hände spielen beim Versuch, die Vogelgrippe fernzuhalten. Wegen des erschwerten Grenzverkehrs kann einerseits davon ausgegangen werden, dass keine infizierten Tiere in die Schweiz verkauft wurden. «Andererseits ist auch die Chance, dass ein Mensch das Virus auf seiner Kleidung, an Autopneus oder an Schuhen einschleppt, durch den eingeschränkten Grenzverkehr wohl deutlich kleiner», sagt Schmid.

Kanton liess zwei Hühner untersuchen

So oder so hoffen die Betreiber der Geflügelfarmen, dass die Vogelgrippe rasch wieder verschwindet – und im Gegensatz zu Covid-19 die Schweiz gar nicht erst erreicht. Bisher sind hierzulande zumindest keine Fälle bekannt. Der Kanton Aargau hat diese Woche zwei Hühner, die verendet waren, untersuchen lassen. «Die Untersuchungen waren aber negativ auf Vogelgrippe», sagt Kantonstierärztin Barbara Thür.