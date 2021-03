Einblicke Eine Woche ohne feste Nahrung: «Das Fasten führt mich näher zu mir selbst» – Theologe Bernhard Lindner lässt sich begleiten Fasten in der Fastenzeit – für den Theologen Bernhard Lindner gehört das seit 2004 zum Lebensrhythmus dazu. Doch wie fühlt sich das an? Die «Aargauer Zeitung» begleitet den Erwachsenenbildner durch die Fastenwoche. Thomas Wehrli 09.03.2021, 05.00 Uhr

Theologe Bernhard Lindner fastet einmal pro Jahr eine Woche lang.

Thomas Wehrli /Aargauer Zeitung (25.6.2019)

Eine Woche lang nichts essen. Rein gar nichts. Sieben Tage ohne Kaffee am Morgen auch. Nur Tee, Säfte, Wasser. Gut, zwischendurch eine Bouillon, das liegt drin. Aber sonst: reine Gaumen-Enthaltsamkeit.

Was für den einen wie der pure Horror tönt, wie eine körperliche Tortur sondergleichen, empfinden andere als wohltuend, als befreiend, als erdend.

Darmentleerung, seither Fasten

Bernhard Lindner, 60, gehört zur zweiten Kategorie. Einmal im Jahr, immer in der Fastenzeit, legt der Theologe und Erwachsenenbildner eine Fastenwoche ein und begleitet zugleich andere beim Fasten. Am letzten Samstag ass Lindner für sieben Tage zum letzten Mal, am Sonntag folgte die Darmentleerung mit Glaubersalz, seither ist er am Fasten.

Die «Aargauer Zeitung» begleitet Lindner, der 14 Jahren lang als Gemeindeleiter von Oeschgen wirkte und heute bei der Fachstelle Bildung und Propstei der römisch-katholischen Landeskirche Aargau arbeitet, in dieser Woche und berichtet täglich von seinen Erfahrungen und Eindrücken.

Rückblick. Zum Heilfasten kam Lindner fast wie die Jungfrau zum Kind. Als er 2003 die kirchliche Erwachsenenbildung im Fricktal übernahm, sah er auf dem Programm für das nächste Jahr bei den Angeboten: Fastenwoche.

Erst mal Verzicht auf Fleisch und Süsses

Lindner, der bis dahin das Fasten nur als freitäglicher Verzicht auf Fleisch, Süsses und andere Lebensmittel kannte, der diesen Verzicht nicht selten «als recht schwer» erlebt hatte, überlegt sich gut, ob er die Fastenwoche weiterhin anbieten will. Er will.

«Da ich ja nicht eine Fastenwoche leiten konnte, ohne je selber richtig gefastet zu haben, probierte ich es zuvor aus.»

Und dabei stellte er erstaunt fest: «Es ist einfacher, mehrere Tage zu fasten, als an einem auf etwas zu verzichten.» Im Körper werde ein Schalter umgelegt, umschreibt er es. Das Hungergefühl, vor dem auch er Respekt hatte, blieb weitgehend aus. «Es war eine unglaubliche Erfahrung», blickt Lindner zurück.

Seither fastet er mindestens einmal pro Jahr; es gab auch schon Jahre, in denen er zwei Fastenwochen einlegte. «Weil ich das Bedürfnis dazu hatte», erzählt der Seelsorger.

Man entdeckt sich selber neu

Für Lindner hat das Fasten neben der christlich-religiösen Dimension eine zweite Ebene: das Spirituelle. «Das Fasten führt mich dicht zu mir selber», umschreibt er es. Das Fasten biete die Möglichkeit, sich selber tiefer zu spüren, sich bis zu einem gewissen Grad auch neu zu entdecken.

Zudem öffnet es den Blick auf das Gesamte. Lindner:

«Konsumgewohnheiten und unbewusste Angewohnheiten werden aufgebrochen.»

So ist man ganz auf sich selbst zurückgeworfen, wenn man in eine Situation kommt, in der man sonst automatisch nach etwas Süssem greift. «Das öffnet den Blick», sagt Lindner. Ihm hilft Fasten, bewusster im Jetzt zu sein, innezuhalten, die Alltagsmuster aufzubrechen.

Lindner sieht das Fasten auch als gute Möglichkeit, bewusster mit dem eigenen Körper umzugehen und die eigenen Essgewohnheiten zu hinterfragen:

«Man denkt darüber nach, wie man sich vorher ernährt hat und was man von der Fastenwoche mitnehmen will.»

Er selber trinkt, seit er fastet, keinen Kaffee mehr. Nach der Fastenwoche verzichtet Lindner zudem jeweils noch eine gewisse Zeit auf Lebensmittel wie Fleisch und Käse. Er lacht:

«Die Gewohnheiten holen einen aber bis zu einem gewissen Grad wieder ein.»

Als einen der schwierigsten Momente erlebt Lindner jedes Mal den Einstieg in die Fastenwoche. Nicht, weil er nichts mehr essen darf – weil er nicht weiss, wie der Körper reagiert. Bei ihm reagiert er bislang immer gut auf den Nahrungsverzicht.

Gemeinsames Fasten erleichtert die Woche

Allen, die es selber versuchen wollen, rät Lindner, sich gründlich darauf vorzubereiten, ein Buch zu lesen oder sich einer Fastengruppe anzuschliessen. «Das gemeinsame Fasten erleichtert die Woche, denn man kann sich gegenseitig stützen», hat er festgestellt.

Es gibt aber auch einige Grundregeln, die zu beachten sind: Viel trinken – aber keinen Kaffee. «Man sollte bereits einige Tage vor der Fastenwoche auf Kaffee verzichten», rät Lindner. Denn sonst könne der Koffeinentzug zu Kopfschmerzen führen.

Hunger hat er selber während der Fastenwoche fast nie. «Man verspürt eher Lust aufs Essen», sagt er. Das liege auch daran, dass der Geschmacks- und Geruchssinn beim Fasten ausgeprägter sei. Er kennt Leute, die sich während der Fastenwoche ausmalen, was sie nach dem Fastenbrechen als Erstes kochen wollen.

Fastenbrechen als Glücksmoment

Das Fastenbrechen, also den Moment, wo man zum ersten Mal wieder etwas isst, erlebt Lindner jedes Jahr als speziell. Er mahnt:

«Man muss aufpassen, dass man sich beim Hochfahren genügend Zeit lässt.»

Wenn man zu schnell wieder in das alte Essverhalten zurückkehrt, kann es sein, dass der Körper rebelliert. «Zudem zerstört man sich so auch einen Teil des Benefits.»

Lindner selber hat zwei schönste Momente in der Fastenwoche: Der eine stellt sich ganz am Anfang ein, wenn er spürt, wie das Fasten ihn erdet, wie er wieder dichter zu sich selbst kommt. Der andere erlebt er jeweils ganz am Schluss, beim Fastenbrechen.

Als Erstes isst Lindner einen Apfel

Diesen Moment zelebriert er mit einem warmen Apfel. Den ersten Biss zu nehmen, ihn bewusst und langsam zu kauen – «das ist ein Geschmackserlebnis sondergleichen», sagt Lindner. Noch eindrücklicher ist es, weil er dieses Fastenbrechen in der Gruppe erlebt.

In diesem Jahr betreut Lindner zwei Fastengruppen parallel. Die eine trifft sich virtuell am Mittag per Zoom; sie setzt sich aus rund einem Dutzend Angehörigen der Fachhochschule Nordwestschweiz zusammen.

Die andere Gruppe trifft sich live in Sulz – «natürlich unter Einhaltung der Coronaregeln», sagt Lindner. Am Sonntag feierten die Teilnehmer zusammen einen Gottesdienst zum Einstieg. Gestern Montag trafen sie sich am Abend zum ersten Austausch bei einem Spaziergang. Wie war es? Dazu mehr am Mittwoch.