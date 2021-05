Fricktal Weshalb wegen der Coronapandemie die Zahl der Geburten zurück ging Das Gesundheitszentrum Fricktal hat ein herausforderndes Jahr hinter sich: Die Zahl der stationären Patienten ging wegen des temporären Verbots von Wahleingriffen zurück, die Zahl der ambulanten Behandlungen schnellte wegen über 21'000 Covid-Tests empor. Am Schluss resultierte ein Verlust von 4,9 Millionen Franken und eine 5,8 bei der Zufriedenheit – das Gesundheitszentrum in Zahlen. Thomas Wehrli 27.05.2021, 05.00 Uhr

Das Gesundheitszentrum Fricktal führt in Rheinfelden (Bild) und Laufenburg je ein Spital.

Zvg

Die Coronapandemie hat das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) in den letzten Monaten stark gefordert – und dies gleich auf mehreren Ebenen. Da wäre die Ebene der Pandemie selber; in den beiden Spitälern in Laufenburg und Rheinfelden hat das GZF bis im Februar mehr als 250 Patienten behandelt und mehr als 21'000 Covid-19-Tests durchgeführt.

Da wäre die Ebene der stationären Patienten; im letzten Jahr brach ihre Zahl um fast acht Prozent auf 7930 ein – dies, weil der Bundesrat im Frühjahr 2020 ein temporäres Verbot für Wahleingriffe verfügt hatte.

Und da wäre die daraus resultierende Ebene der Finanzen; für das letzte Jahr weist das GZF einen Verlust von 4,9 Millionen Franken aus – nach einem Gewinn von 2,5 Millionen im Vorjahr. Die AZ hat 10 Fakten aus dem eben erschienenen Geschäftsbericht zusammengetragen.

Anneliese Seiler, CEO des Gesundheitszentrums Fricktal.

Zvg

Für CEO Anneliese Seiler ist der Erhalt sämtlicher Stellen einer der schönsten Erfolge im schwierigen Pandemiejahr. Dazu beigetragen hat, dass das GZF schnell reagiert und einen Investitions- und Ausgabenstopp verfügt hat. Dadurch, so Seiler, habe man den Jahresverlust auf 4,9 Millionen Franken begrenzen und alle Arbeitsstellen erhalten können. Aktuell arbeiten gut 1000 Mitarbeitende für das GZF. Sie kommen zusammen auf 779 Vollzeitäquivalente, was sogar einem leichten Plus gegenüber dem Vorjahr von 19 Vollzeitäquivalenten entspricht. Der Personalaufwand lag bei 80,4 Millionen Franken. Das sind 1,8 Millionen Franken mehr als im Vorjahr.

Das GZF behandelte im letzten Jahr 54'700 Personen ambulant – das sind satte 17,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Was nach einem Traumwert für die vom GZF ­erfolgreich gefahrene Strategie «ambulant vor stationär» klingt, relativiert sich etwas, wenn man die 21'350 Covid-19-Tests abzieht, die das GZF in Laufenburg und Rheinfelden durchgeführt hat und die ebenfalls unter den ambulanten Eintritten subsumiert sind. Auf die Zahl der ambulanten Behandlungen gedrückt haben insbesondere zwei Faktoren: das temporäre Verbot für alle Eingriffe, die nicht medizinisch notwendig waren, und die Grenzschliessung.

Nachdem die Zahl der Geburten in den beiden Vorjahren um die 460 lag, sank sie im letzten Jahr auf 432 ab. Wie ist dieser Rückgang um gut sechs Prozent zu erklären? Mit der im letzten Frühjahr fast komplett geschlossenen Grenze. Denn auch Frauen aus dem grenznahen Ausland nutzten das GZF für die Geburt ihrer Kinder.

Die Patienten aus der Region Rheinfelden machten im letzten Jahr 43 Prozent aller Patienten aus. Aus der Region Laufenburg kamen 29 Prozent. Acht Prozent sind in den beiden Basler Halbkantonen zu Hause, je fünf Prozent in den anderen Teilen des Aargaus und der «Restschweiz». Die temporär geschlossene Grenze drückte die Zahl der ausländischen Patienten leicht nach unten; sie machten im letzten Jahr zehn Prozent aller Patienten aus.

In den letzten Jahren wies das GZF bei den Akutpatienten zwischen 37'000 und 38'000 Pflegetage aus. Im letzten Jahr waren es keine 35'000. Das entspricht einem coronabedingten Rückgang um neun Prozent. Mit 4,4 Tagen blieb dagegen die Aufenthaltsdauer konstant.

Katharina Hirt, GZF-Verwaltungsratspräsidentin.

Dennis Kalt

Die knapp 100 Betten der beiden GZF-Pflegeheime waren im letzten Jahr zu 95 Prozent ausgelastet. Insgesamt leisteten die Teams 35'136 Pflegetage – ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. «Im Hinblick auf Sicherheit und Schutz erwiesen sich unsere zwei Hauptstandorte als ein echter Segen», schreibt Katharina Hirt, Präsidentin des Verwaltungsrates, im Geschäftsbericht. So konnte das GZF zu Beginn der Pandemie den Pflegeheimbetrieb ausschliesslich in Laufenburg und den Akutbetrieb – mit komplett getrennter Covid-19-Station – in Rheinfelden konzentrieren.

Eine besondere Herausforderung des letzten Jahres bestand laut Hirt auch darin, in den Spitälern und ganz besonders den Pflegeheimen einen Weg zu finden, um unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienemassnahmen die besonders gefährdeten Personen einerseits vor dem Coronavirus zu schützen und andererseits ihrem starken Bedürfnis nach sozialen Kontakten und menschlicher Nähe in adäquater Weise zu entsprechen.

Während die meisten Kliniken innerhalb des GZF coronabedingt einen Rückgang bei den stationären Fällen verzeichneten, legte die Klinik für Traumatologie, Orthopädie und Handchirurgie um 5,7 Prozent zu.

Die Hälfte der stationären Patienten wurden im letzten Jahr als Notfälle ins Akutspital aufgenommen. Dies zeige die Bedeutung der Notfallversorgung, die das GZF für die Region mit den beiden 24-Stunden-Notfallstationen und dem Rettungsdienst sicherstelle, schreibt das GZF.

63 Prozent des Umsatzes erwirtschaftete das GZF im letzten Jahr im stationären Bereich; ohne die Corona-Einschränkungen läge dieser Wert noch deutlich höher. Der ambulante Bereich steuert 20 Prozent bei, die Pflegeheime 10.

Die Patienten geben dem GZF gute Noten: Eine 5,8 gibt es bei der Patientenbefragung in Sachen Gesamtzufriedenheit, je eine 5,87 bei der ärztlichen und der pflegerischen Betreuung.