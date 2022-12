So hoch sind die Sozialhilfequoten im Fricktal

Fricktal Weshalb Oberhof fast so eine hohe Sozialhilfequote wie Rheinfelden hat – und wie die Gemeinden die Quote senken wollen Die Sozialhilfequote in den Fricktaler Gemeinden ist tendenziell am Sinken. Am höchsten ist sie in grossen Gemeinden wie Rheinfelden, Frick, Möhlin, Laufenburg und Stein. Die beiden Gemeinden sagen, weshalb das so ist – und was sie dagegen tun. In der «Top Ten» tauchen aber auch Schwaderloch und Oberhof auf – weshalb? Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Die Sozialhilfequote im Fricktal sinkt – aber neun Gemeinden haben eine höhere Quote als im Vorjahr. Symbolbild: Christof Schuerpf / Keystone

Es ist eine gute Nachricht: Die Sozialhilfequote im Fricktal ist, tendenziell, am Sinken. 15 der 32 Gemeinden in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden hatten 2021 eine tiefere Quote als im Vorjahr, neun eine höhere. Bei acht Gemeinden wird die Quote aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen, weil in den Gemeinden weniger als fünf Dossiers bestanden.

Die Sozialhilfequote sank im Bezirk Rheinfelden um 0,2 auf 1,9 Prozent und entspricht damit dem kantonalen Wert. Im Bezirk Laufenburg blieb sie stabil bei 1,5 Prozent.

Die Quote ist in den Zentrumsgemeinden höher

Die höchste Quote wiesen im Fricktal Rheinfelden mit 3,0 und Frick mit 2,9 Prozent auf. Dies erstaunt nicht, denn beide Gemeinden sind Zentrumsgemeinden mit vielen günstigen Mietwohnungen, einer guten öV-Anbindung sowie vielen Einkaufsmöglichkeiten. Daniela Birri, Leiterin der Abteilung Soziales in Frick, weiss aus Erfahrung:

«Gemeinden, die verkehrsgünstig liegen und über ein gutes Angebot an bezahlbaren Mietwohnungen verfügen, haben im Vergleich mit ländlichen Gemeinden mit hohem Einfamilienhaus- und Eigentumswohnungsanteil immer eine erhöhte Sozialhilfequote.»

Auch Roger Erdin, Stadtschreiber von Rheinfelden, sagt: «Je grösser die Gemeinde, desto grösser ist in der Regel die Sozialhilfequote.» Er weist aber auch darauf hin, dass die Sozialhilfequote in Rheinfelden in den letzten drei Jahren von 3,6 auf noch 3,0 Prozent gesenkt werden konnte und die Stadt damit im Schweizerischen Durchschnitt liegt.

Wenig verwunderlich finden sich unter den sieben Gemeinden mit den höchsten Quoten auch Stein, Laufenburg und Möhlin.«Möglicherweise spielt auch die etwas anonymere Umgebung im Vergleich zu einer kleinen Landgemeinde eine Rolle», ergänzt Marco Schwab, Leiter des Regionalen Sozialdienstes, der neben Laufenburg auch Stein betreut. Auch Schwab betont den Rückgang in Laufenburg von 3,9 im 2018 auf 2,4 Prozent im letzten Jahr. Das entspreche einer Abnahme von fast 40 Prozent, so Schwab.

Marius Fricker, Gemeindeschreiber Möhlin. Zvg

Marius Fricker, Gemeindeschreiber von Möhlin, fasst konzis zusammen: «Grosse Gemeinden mit mehr Infrastruktur haben generell eine höhere Quote als kleine ländliche Gemeinden, da sie Menschen mit geringem Einkommen die besseren Möglichkeiten bieten.»

Ein einziges Haus lässt die Quote steigen

Deshalb erstaunt es umso mehr, dass mit Schwaderloch und Oberhof zwei kleine Landgemeinden in der «Top Ten» auftauchen. In Oberhof liegt die hohe Quote an einem Mehrfamilienhaus, in dem viele Sozialhilfeempfänger und Flüchtlinge, für welche die Gemeinde zuständig ist, leben.

Gemeindeammann Roger Fricker weist aber auch darauf hin, dass bei kleinen Gemeinden schon wenige Fälle reichen, um die Quote nach oben zu treiben. Dies zeigt auch ein Blick in die Statistik. In Schwaderloch bezogen 20 Personen Sozialhilfe, in Oberhof 16.

Ein besonders hohes Risiko, in die Sozialhilfe abzurutschen, haben ausländische Personen. Erdin sagt:

«Das Risiko ist bei ihnen statistisch gesehen dreimal höher als bei Schweizerinnen und Schweizern.»

Mit einem Ausländeranteil von aktuell knapp 34 Prozent verfügt Rheinfelden auch diesbezüglich über eine andere Bevölkerungsstruktur als die meisten Aargauer und Fricktaler Gemeinden.

Es braucht ausreichend personelle Ressourcen

Primäres Ziel der Sozialdienste ist es, die Sozialhilfeempfängerinnen und

-empfänger wieder in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern. «Wichtig ist eine gute Beratung der Sozialhilfesuchenden», sagt Birri. Im Zentrum stehe auch ein gutes Netzwerk zu Arbeitgebenden in der Region, die auch Stellen für weniger qualifizierte Personen oder fremdsprachige Stellensuchende anbieten. Sie weiss:

«Nur so gelingt es, Leute aus der Sozialhilfe wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Dazu braucht es aber auch «ausreichend personelle Ressourcen, um eine enge Begleitung der sozialhilfebeziehenden Menschen zu gewährleisten», sagt Schwab. So könne gleich zu Beginn der Unterstützung gemeinsam evaluiert werden, welche Ziele angestrebt werden sollen.

Roger Erdin, Stadtschreiber Rheinfelden. Claus Pfisterer/zvg

Neben einer professionellen Betreuung und Beratung hält Erdin die Integration von Sozialhilfebeziehenden in den Arbeitsmarkt durch das Angebot von verschiedenen Programmen für zentral. «Die Stadt Rheinfelden investiert deshalb sehr viele Mittel in Arbeitsintegrationsprogramme.» Hierfür arbeitet die Stadt mit verschiedenen Institutionen zusammen. Dabei werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer individuell gefördert und trainieren wichtige Kompetenzen und Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt.

Allerdings ist eine Reintegration nicht in allen Fällen möglich. So sagt etwa Marco Schwab:

«Bei rund 40 Prozent der Fälle sind die Voraussetzungen für eine Rückkehr in eine Erwerbstätigkeit nicht gegeben.»

Meist scheitert es an gesundheitlichen Gründen. «Aber auch dort können mit einer engen Begleitung umgehend Abklärungen vorgenommen werden, ob allenfalls subsidiäre Leistungsträger wie die Invalidenversicherung zuständig sind.»

Menschen, die aufgrund von Alter, Betreuungsaufgaben, Migrationshintergrund oder ihres Gesundheitszustandes kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, unterstützt Möhlin dabei, Leistungen der Sozialversicherungen geltend zu machen oder mit Bildungs- und Betreuungsmassnahmen den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben zu erleichtern.

Gemeindeschreiber Fricker weiss: «Da es für Menschen ohne Grundausbildung, mit mangelnden Deutschkenntnissen oder gesundheitlichen Einschränkungen trotz tiefer Arbeitslosenquote nicht leichter wird, eine Stelle zu finden, braucht es massgeschneiderte Angebote zur Arbeitsintegration.»

Höhere Belastung durch Flüchtlings-Dossiers

Eine aktuell grosse Herausforderung für die Sozialdienste stellt die hohe Belastung im Asylbereich dar – auch wegen der vor dem Krieg geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainern. Schwab sagt:

Marco Schwab, Leiter Regionaler Sozialdienst Laufenburg. Zvg

«Ein Falldossier einer Person mit dem Schutzstatus S oder mit F-Asyl ergibt für die zuständigen Sozialarbeitenden eine mindestens 1,5-fache Belastung im Vergleich zu einem durchschnittlichen Sozialhilfedossier.»

Mit insgesamt 53 Dossiers von Personen mit Schutzstatus S bedeutet dies für Laufenburg eine Fallzunahme von rund 30 Prozent.

Auf die Frage nach der schwierigsten Aufgabe sagt Birri: «Kommen Menschen zur Abteilung Soziales, haben sie meistens schwierige Lebenserfahrungen durchgemacht.» Der Sozialdienst helfe unter Berücksichtigung ihres persönlichen Umfeldes, im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, die eigenen Ressourcen zu mobilisieren und ihre Situation zu stabilisieren oder zu verbessern. «Das ist herausfordernd.»

