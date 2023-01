Fricktal: Restaurants werden zu Büros, Wohnungen oder Läden

Fricktal Weil Wirtinnen und Wirte fehlen: Aus Restaurants werden Büros, Wohnungen – oder Sportgeschäfte Gleich zwei leerstehende Fricktaler Restaurants werden in den kommenden Monaten umgenutzt: Im Zeiher «Frohsinn» sollen Wohnungen entstehen, im Rheinfelder «La Ticinella» Büro- und Dienstleistungsräume. Damit setzt sich ein Trend fort – denn viele ehemalige Restaurants werden heute anderweitig genutzt. Nadine Böni 19.01.2023, 05.00 Uhr

Das Restaurant La Ticinella an der Kaiserstrasse in Rheinfelden wird in Büroräumlichkeiten umgenutzt. Nadine Böni

Vor genau einem Jahr endete in Rheinfelden eine kleine Ära. Das Restaurant La Ticinella an der Kaiserstrasse schloss – und zwar für immer. Die langjährige Wirtin musste das Restaurant wegen der Coronapandemie und deren Folgen aufgeben. Schon damals hiess es von der Besitzerfamilie, dass die Tendenz bei der künftigen Nutzung «eher weg von einem Restaurantbetrieb» gehe.

Nun wird dies Tatsache: Auf der Bauverwaltung der Stadt liegt seit vergangener Woche ein Baugesuch für das «La Ticinella» auf. Das leerstehende Restaurant soll demnach zu Büroräumlichkeiten umgenutzt werden.

Das Restaurant Frohsinn in Zeihen stand mehrere Jahre leer und soll nun umgebaut werden. Sandra Ardizzone

Wohnraum dagegen entsteht im «Frohsinn» in Zeihen. Im Sommer 2014 schloss das Restaurant. Seither stand es leer und zum Verkauf. Ein Nachfolger, der das Restaurant weiterführen hätte können und wollen, wurde nicht gefunden. Nun werden es neue Besitzer umbauen. Gemäss Baugesuch, das ab Freitag aufliegt, ist ein Mehrfamilienhaus geplant.

Auf langen Leerstand folgt der Umbau

Der «Frohsinn» und das «La Ticinella» sind dabei keine Ausnahmen. In den vergangenen Jahren wurden in beiden Bezirken des Fricktals gleich mehrere Restaurants umgenutzt. 2018 etwa schloss der «Platanenhof» in Frick. Anstelle des Hotels und Restaurants entstand eine Überbauung mit 18 Wohnungen.

In Wallbach schlossen in den vergangenen zehn Jahren gleich mehrere Restaurants – überall entstand stattdessen Wohnraum. Das Gebäude der «Pinte» wurde 2014 durch einen Neubau ersetzt, der «Adler» 2014 und das «Schiff» 2016 entsprechend umgebaut. Auch Letzteres war davor während mehreren Jahren leer gestanden: 2009 hatten die letzten Wirte das Handtuch geworfen.

In der historischen Liegenschaft des Restaurants Schiff in Wallbach – hier vor dem Umbau – entstand Wohnraum. Peter Rombach

Gar rund zehn Jahre leer stand das Restaurant Sternen im Mettauertaler Ortsteil Mettau. Dann investierte ein auswärtiger Bauherr Millionen in die Liegenschaft – insgesamt entstanden hier 2017 sechs Wohnungen. Das ehemalige Restaurant Gambrinus in Kaisten dagegen wurde abgerissen. Es wich dem Projekt Dorfmitte mit fünf Neubauten und über 20 Wohnungen sowie Gewerberäumen.

«Hirschen» und «Adler» wurden zu Sportgeschäften

Auch der «Adler» in Möhlin und der «Hirschen» in Zeiningen sind seit einiger Zeit nicht mehr als Restaurant genutzt. Stattdessen haben sich hier Sportgeschäfte eingerichtet. In Möhlin ist es das Winter- und Teamsportgeschäft «Longo-Sport», in Zeiningen der Velohändler «Bike Point».

Im ehemaligen Restaurant Adler in Möhlin ist nun das Wintersportgeschäft Longo-Sport untergebracht. Marc Fischer

In Möhlin war die Umnutzung die Idee von Geschäftsinhaber Rolf Weidmann, der die «Adler»-Immobilie – sein Grossvater hatte sie vor Jahrzehnten gekauft und er selbst den Kochlöffel geschwungen – nicht einfach so leer stehen lassen wollte. In Zeiningen versuchten die langjährigen Wirte vor ihrer Pension einen Nachfolger zu finden, ohne Erfolg. 2009 schliesslich wurde die Liegenschaft an der Rebgasse vom Restaurant in den Veloladen umgebaut.

Wenige Häuser weiter an der Rebgasse in Zeiningen steht zudem das Gebäude des ehemaligen Restaurants «Zeinigerhofs», später «Schumacher». Heute hat dort ein Ingenieur- und Maschinenbauunternehmen seinen Sitz.

Bei der Liegenschaft des ehemaligen «Güggeli-Pubs» in Frick steht ein Umbau an. Die Massnahmen sind bereits profiliert. Nadine Böni

Bauprojekt beim «Güggeli-Pub» in Frick

Der Trend, dass Restaurants umgenutzt ein neues Leben erhalten, dürfte sich dabei auch in den kommenden Monaten fortführen. Klar ist etwa, dass anstelle des ehemaligen Hotels und Restaurants Schützen in Laufenburg ein Parkhaus entstehen soll.

Und mindestens eine weitere Umnutzung liegt bereits in der Pipeline. Sie betrifft das ehemalige «Güggeli-Pub» an der Fricker Hauptstrasse. Ein Baugesuch für dessen Umbau ist in Vorbereitung – profiliert sind die Baumassnahmen an der Fassade bereits.