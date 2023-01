Kommt der Halbstundentakt zwischen Stein und Laufenburg?

Fricktal Weichenstellung in Aarau: Wird jetzt der Halbstundentakt zwischen Stein und Laufenburg aufgegleist oder nicht? Wenn am kommenden Dienstag der Grosse Rat tagt, wird er über ein fürs Fricktal entscheidendes Traktandum abstimmen: Dass der Zug auf dem gesamten Fricktaler Streckenabschnitt der S-Bahn alle 30 Minuten fährt. Es dürfte spannend werden. Denn in nahezu allen Fraktionen gibt es Freunde und Kritiker der Lösung. Hans Christof Wagner 14.01.2023, 05.00 Uhr

Zwischen Stein und Laufenburg fährt die S-Bahn aktuell nur im Stundentakt. Das wollen Politikerinnen und Politiker ändern. Bild: Andrea Worthmann

Am kommenden Dienstag blickt das Fricktal gebannt auf die Kantonshauptstadt Aarau. Dort wird der Grosse Rat tagen und über ein Traktandum abstimmen, das für die Region verkehrspolitisch weichstellend ist. Es heisst: Verdichtung des Bahnangebots der Regio-S-Bahn Stein-Säckingen/Laufenburg.

Kommt der Halbstundentakt auf dem S1-Ast Stein/Laufenburg? Oder billigen die Grossrätinnen und Grossräte den Kurs der Aargauer Regierung? Diese setzt aus Kostengründen – die Taktverdichtung soll 61 Millionen Franken kosten – darauf, das ÖV-Angebot zwischen beiden Gemeinden mit einem Bus zu verbessern.

Bus statt Zug also? Zumindest Bus statt Zug auf Kantonskosten. Denn grundsätzlich will auch die Aargauer Regierung ein besseres Zugangebot auf der S1, nur eben kein Geld dafür ausgeben. Der Kanton will den Bund zahlen lassen, auch wenn es dann bis 2040/45 oder noch länger dauert.

Werner Müller wird Ja zum Halbstundentakt sagen. Bild: zvg

Den Antrag auf Halbstundentakt auf dem S1-Ast von Laufenburg nach Stein im Grossen Rat wird Werner Müller (Mitte) aus Wittnau stellen. Er sagt:

«Das wird sicher ganz knapp, aber die Chance auf ein Ja ist da.»

Natürlich wird er selbst Ja zu seinem Antrag sagen. Abzuwarten bleibt, welchen Rückhalt er in der 17-köpfigen Mitte-Fraktion hat. Müller schätzt, dass es beides geben wird, Ja- und Nein-Stimmen zum Halbstundentakt. Er geht auch davon aus, dass der Buslösungsantrag des Regierungsrates ein Ja findet.

Halbstundentakt mit Kantonsgeld könnte auch 10 Jahre dauern

Denn den Bus, der schon Ende 2023 verkehren könnte, wollen an sich alle – die einen als Dauerlösung, die anderen nur für den Übergang. Und der könnte lange werden. Denn auch wenn der Grosse Rat Ja zum Halbstundentakt auf Kantonskosten sagt, könnten es bis zu dessen Verwirklichung 10 Jahre dauern. Die SBB müsste dafür wohl eigens neue Gleise verlegen.

Auch Christoph Riner will das Zugangebot verbessern. Bild: zvg

Mit 43 Mitgliedern grösste Fraktion im Aargauer Grossen Rat ist die SVP. Wie deren Politikerinnen und Politiker abstimmen werden, dürfte matchentscheidend sein. Christoph Riner aus Zeihen ist einer davon. Er wird am Dienstag für den Halbstundentakt stimmen und rechnet damit, dass es ihm, auch aufgrund von seinem Werben, einige in der Fraktion gleichtun. Riner sagt:

«Man kann Politik nicht immer nur auf die grossen Zentren hin ausrichten. Der Aargau ist ein Kanton der Regionen. Jetzt ist das Fricktal auch mal am Zug.»

21 Sitze im Grossen Rat hat die FDP inne. Bernhard Scholl aus Möhlin erwartet, dass die Fraktion grossmehrheitlich Nein zum Halbstundentakt sagen wird. Der Bus sei aus Kostengründen und weil flexibel einsetzbar, die bessere Lösung. 61 Millionen Franken für eine kaum genutzte Bahn – das liessen die angespannten Kantonsfinanzen nicht zu, argumentiert Scholl.

Grüne: Ein Ja aus Möhlin, ein Nein aus Wittnau

Unklar ist auch das Stimmungsbild in der grünen Fraktion. Aber die meisten dürften es wohl mit Andreas Fischer aus Möhlin halten, der sich pro Halbstundentakt positioniert. Aber es gibt bei den Grünen auch Gertrud Häseli aus Wittnau. Und die wird Nein sagen, weil sie glaubt:

«Es braucht ein Gesamtverkehrskonzept für die Region. Eine einzelne Strecke zu bevorzugen, macht keinen Sinn.»

Colette Basler und die SP-Fraktion stimmen für den Halbstundentakt. Bild: Sandra Ardizzone

Unterstützung für die Bahnlösung von links dürfte indes sicher sein. Die SP hat sich schon in der Anhörung geschlossen für den Halbstundentakt positioniert. So sagt auch SP-Grossrätin Colette Basler aus Zeihen:

«Wir müssen jetzt vorwärtsmachen und endlich damit anfangen, die Prioritäten anders zu setzen.»

Sicher – 61 Millionen Franken seien «sehr viel Geld», aber für den Strassenbau werde auch viel ausgegeben.

Béa Bieber aus Rheinfelden argumentiert auch pro Bus. Bild: zvg

Noch in der Anhörung im Sommer war die GLP geschlossen hinter der Forderung nach einem erhöhten S1-Takt gestanden. «Wir sind damals noch davon ausgegangen, dass eine Umsetzung über den Kanton sehr viel schneller gehen würde», sagt GLP-Grossrätin Béa Bieber aus Rheinfelden. Weil jetzt klar sei, dass es auch mit Kantonsgeld bis zu 10 Jahre dauert, kann sich die Partei eher mit der Buslösung anfreunden. Voraussetzung aber sei, dass diese provisorische Busverbindung sichere Anschlüsse an den weiteren ÖV garantiert. Also sei eine Eigentrassierung zu prüfen.