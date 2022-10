Im Fricktal sind die Benzinpreise hoch

Tankvergleich Benzin ist im Fricktal zum Teil so teuer wie auf der Autobahn – das sind die Gründe für die hohen Preise Die Unterschiede bei den Benzin- und Dieselpreisen sind auch im Fricktal gross. Generell aber gilt die Region, was den Sprit anbelangt, als Hochpreisregion. Woran liegt das? Die Grenzlage allein kann nicht der Grund sein, denn schon im Basel- oder Zurzibiet muss man an den Tankstellen deutlich weniger berappen. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Die Shell-Tankstelle in Stein liegt bei den Preisen für Benzin und Diesel im Fricktal immer ganz oben. Dennis Kalt (13. Oktober 2022)

Rudolf Müller aus Schupfart kommt viel herum, auch übers Fricktal hinaus ins Baselbiet. Und so stellt er dort immer wieder fest:

«Das Benzin ist dort bis zu 15 Rappen pro Liter günstiger als im Fricktal. Wir im Fricktal werden von den Tankstellenbesitzern abgezockt.»

Auch beim jüngsten Benzinpreisvergleich der AZ für den gesamten Aargau hat sich einmal mehr gezeigt: Die Schnäppchen-Tankstellen im Kanton liegen anderswo als im Fricktal: Die teuerste der 77 Tankstellen, welche die AZ im Blick hatte, ist die Shell-Tankstelle in Stein mit 2.03 Franken für den Liter Super bleifrei 95. Das liegt zum Teil über dem Autobahnraststätten-Preisniveau.

Ebenso kurios: Der Vergleich hat für andere Shell-Tankstellen, beispielsweise in Brugg oder Bad Zurzach, deutlich billigere Preise ergeben. Warum ist das so? Beim selben Konzern? Bei einem zentralen Einkauf für alle? Die entsprechende Anfrage bei der Shell-Medienstelle blieb am Donnerstag unbeantwortet.

Grenzlage ein Grund, aber nicht der einzige

Aber wenn es in Basel- und Zurzibiet schon wieder deutlich billiger ist, kann ja das Argument Grenzlage nicht allein stichhaltig sein. Tatsächlich liegen die Gründe für die Sprit-Hochpreisinsel Fricktal laut Martin Gautschi, Inhaber von Windischer Energieunternehmen Voegtlin-Meyer, auch woanders. Er sagt:

«Im unteren Fricktal ist es die Grenzlage. Im oberen Fricktal kommt hinzu, dass es an Wettbewerbern mangelt.»

Die Tankstelle von Voegtlin-Meyer in Schwaderloch gehört immer zu den günstigsten. Nadine Böni (16. Februar 2022)

Voegtlin-Meyer ist mit drei Standorten zwar kein grosser Player in der Tankstellenlandschaft des Fricktals. Aber vor allem mit der Tankstelle in Schwaderloch kann das Unternehmen regional immer wieder in Sachen Tiefpreise punkten – auch aktuell wieder mit 1.81 Franken für den Liter Super. 22 Rappen Preisgefälle also zwischen Stein und Schwaderloch, innerhalb des Fricktals und in beiden Fällen direkt an der Grenze gelegen.

Aber für Gautschi hat das Gründe: Schwaderloch sei eben nicht Stein mit seiner «Eins-a-Lage» und der Nähe zur Autobahn, sondern deutlich peripherer gelegen. Und Voegtlin-Meyer sei als inhabergeführtes Familien-KMU nicht der Weltkonzern Shell und kalkuliere mit ganz anderen Margen.

Lieber Markensprit als No-Name

Robert Weniger, Inhaber von Heizöl-Fredy in Stein, der mit Benzin handelt und ausserhalb des Fricktals vier eigene Tankstellen betreibt, kennt noch einen anderen Grund. Shell-Tankstellen könnten Preise von 2.03 Franken pro Liter verlangen, weil das Markenbewusstsein bei den Autolenkern teils recht gross und die Meinung verbreitet sei, dass Markensprit besser sei als der andere.

Auch Gautschi kann den Befund von Rudolf Müller aus Schupfart bestätigen: Der Sprit im Baselbiet ist deutlich günstiger. Für Gautschi liegen die Gründe im für die Autolenkerinnen und Autolenker günstigeren Marktumfeld. Er sagt:

«Im Baselbiet stimmt der Wettbewerb. Allein in Gelterkinden buhlen zehn Tankstellen um Kundinnen und Kunden.»

