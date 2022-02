Eidgenössisches Wettfahren: Fricktaler Pontoniere haben viel vor

Wassersport Die Pontoniere lockt das Eidgenössische – dafür trainierten sie im Winter sogar im Schwimmbad Am 24. Juni findet das Eidgenössische Pontonierwettfahren mit rund 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Dafür legen die Fricktaler Vereine eine Extra-Schicht beim Training ein – dies an teilweise ungewöhnlichen Orten. Darüber hinaus suchen die Vereine neue Jungpontoniere. Nils Hinden 10.02.2022, 05.00 Uhr

Im Fricktal trainieren die Vereine – hier ein Rheinfelder Pontonier-Duo – eifrig für das Eidgenössische. Bild: zvg

Noch trainieren Fricktaler Pontoniere in Turnhallen und Schwimmbädern oder gar zu Hause. Doch schon bald sollen Boote und Weidlinge wieder in den Fluss zurückkehren und die Vorbereitungen fürs «Eidgenössische» beginnen. Darauf freut sich Nico Häusler, der Präsident der Pontoniere Schwaderloch: «Mitte März ist es wieder so weit.» Dann beginne der schönere Teil der Saison, sagt er.

Nico Häusler, Präsident Pontoniere Schwaderloch. Bild: zvg

Spezialtrainings im Schwimmbad

Es ist das höchste der Gefühle für Pontoniere, das Eidgenössische Pontonierwettfahren, dass Ende Juni in Aarburg stattfinden soll. Nur an diesem Wettkampf, der nur alle drei Jahre stattfindet, werden alle Disziplinen des Pontoniersports bedient. So werden in Aarburg die regulären Disziplinen Einzel-und Sektionsfahren durch Schnürwettkämpfe, Bootsfährenbau und Schwimmwettkämpfe erweitert.

Letzteres findet gar nur an eidgenössischen Wettkämpfen statt. Infolgedessen bedarf das Eidgenössische, bei dem rund 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet werden, jeweils besonderer Vorbereitung. Christian Schneider, der Präsident der Rheinfelder Pontoniere, sagt beispielsweise:

«Wir haben diesen Winter extra Spezialtrainings im Schwimmbad eingebaut.»

Christian Schneider, Präsident der Pontoniere Rheinfelden. zVg

Zudem trainieren die Rheinfelder im Winter auch regelmässig in der Turnhalle. Dabei ist Wasser nur in der Flasche zugegen. Ab März geht’s dann aber wieder aufs Wasser. Dann trainiere man jeweils zwei Mal in der Woche mit Booten und Weidlingen, so Schneider.

So will man sich auch auf die rund fünf weiteren Wettkämpfe vorbereiten. Darunter dieses Jahr auch ein Schnürwettkampf zur Vorbereitung fürs Eidgenössische. Häusler erklärt:

«Beim Schnürwettkampf geht es darum, bestimmte Knoten möglichst schnell zu knüpfen oder zu lösen.»

Schweizer Meisterschaften im Fricktal

In Schwaderloch stehen neben sportlichen Herausforderungen auch Planungsarbeiten an. Denn: Schwaderloch ist Gastgeber der Pontonier-Schweizer-Meisterschaften 2023. Ein Grossereignis: «Wir erwarten rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer», so Häusler.

Dabei können die Organisatoren auf Erfahrungen aus vergangenen Jahren zurückgreifen. So fanden 2010 bereits Schweizer Meisterschaften und 2000 eidgenössische Wettkämpfe in Schwaderloch statt.

Nachwuchs gesucht

Bei den Pontonieren würde man sich über Mitgliederzuwachs freuen: «Wir würden gerne noch mehr junge Pontoniere begrüssen», sagt Christian Schneider. Er fügt an: «Das gilt natürlich auch für Neuankömmlinge aus anderen Altersklassen.» Die Konkurrenzsituation mit anderen Vereinen in Rheinfelden erschwere es, neue Mitglieder anzuwerben.

Die Schwaderlocher Pontoniere freuen sich auf 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den Schweizer Meisterschaften 2023. Bild: zvg

Ähnlich sieht es Häusler. Auch in Schwaderloch würde man liebend gerne mehr Nachwuchs begrüssen. Dafür wird auch etwas getan: «Wir machen Informationsveranstaltungen an Schulen und verteilen Flyer, um neue Mitglieder zu gewinnen», sagt Häusler.