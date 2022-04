Fricktal Vom Fischer über ein gefülltes Ei bis zum 1,2 Kilo-Hasen: Das sind die Fricktaler Osterkreationen Jedes Jahr zu Ostern zeigen sich die Fricktaler Konditoreien und Confiserien von ihrer besonders kreativen Seite: Sie gestalten Schoggi-Osterhasen in allen Formen und Grössen. Wir präsentieren die tollsten Kreationen, zeigen, bei welchem Hasen garantiert alle am Tisch satt werden – und verraten dazu einen Geheimtipp. Nadine Böni Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Markus Duss von der «Schoggiwerkstatt» in Laufenburg hat für das diesjährige Osterfest einen Fantasiehasen kreiert. Nadine Böni

Wer hier nicht findet, was er oder sie sucht, wird es wohl nirgends finden. Die Auswahl in Fricktaler Confiserien und Konditoreien ist auch in diesem Jahr riesig: Nougat-Eier, Schoggi-Lollis, Zopfhäsli und unzählige Schoggi-Osterhasen in den verschiedensten Motiven und Grössen.

Jetzt, knapp zwei Wochen vor dem Osterfest, beginnt das Geschäft mit den österlichen Süssigkeiten richtig zu brummen. «Je näher Ostern rückt, desto grösser wird die Nachfrage. Am höchsten ist sie jeweils in der Woche vor Ostern», sagt etwa Markus Duss von der «Schoggiwerkstatt» in Laufenburg. Entsprechend gut gerüstet sind die Konditoreien und Confiserien – und voll die Auslagen und Regale.

Klassische Hasen sind besonders beliebt

Die Auswahl kennt fast keine Grenzen. Und kaum ein Hase gleicht dem anderen – die Fricktaler Bäckereien und Konditoreien haben sich für Ostern einmal mehr ins Zeug gelegt.

Diesen süssen Hasen gibt es bei «Aukofer» in Möhlin, in weisser, heller oder dunkler Schokolade. Nadine Böni Dieser Hase mit dem speziellen Schoggi-«Nestli» in der Karette stammt von der Bäckerei-Konditorei Weber in Mettauertal. Nadine Böni Die Confiserie Konditorei Kunz in Frick bietet verschiedene spezielle Motive – auch diesen Hasen samt Fischerrute und Fisch. Nadine Böni Ein vollgepacktes Schoko-Ei samt Hasen gibt es bei der Konditorei Maier in Laufenburg. Nadine Böni Die «Schoggiwerkstatt» in Laufenburg hat für das diesjährige Osterfest eigens den Fantasiehasen entworfen. Nadine Böni Den fleissigen «Willi» mit vollgepackter Karette gibt es bei der Confiserie Graf in Rheinfelden. Nadine Böni Die Feinbäckerei Rohrer in Rheinfelden setzt auf traditionelle Formen und Motive – wie diesen Hasen mit Zuckereili im Körbchen. Nadine Böni

«Kunz» in Frick etwa bietet Hasen mit einer Fischerrute, einem Alphorn oder einem Schwyzerörgeli. Bei «Maier» in Laufenburg gibt es ein mit kleinen Eiern und einem Hasen gefülltes Schoggi-Ei, bei «Aukofer» in Möhlin einen runden Hasen in weisser, heller oder dunkler Schokolade und bei «Graf» in Rheinfelden «Willi», einen Hasen mit gefüllter Karette – gefüllt natürlich mit Marzipan-Rüebli.

Ein Trend aus den vergangenen Jahren setzt sich dabei fort. Isabelle Rohrer von der Rheinfelder Feinbäckerei Rohrer sagt:

«Besonders beliebt sind die Hasen in alten Formen und Motiven.»

Sie nutzt teilweise Formen, mit der schon ihr Grossvater Hasen herstellte. Auch andere Confiserien und Konditoreien setzen mit Erfolg auf klassische Formen.

Auch Markus Duss hat Hasen in traditionellen Formen und Motiven im Sortiment. Er hat sich für dieses Jahr aber noch etwas ganz Spezielles ausgedacht: einen Fantasiehasen. «Die Form haben wir selbst entworfen», sagt er. Verziert ist der süsse Hase aus Milchschokolade mit Zuckereiern und einem Marzipan-Rüebli.

Sogar das Nest ist aus Schokolade

Auf eine ganz spezielle Dekoration setzt die Bäckerei-Konditorei Weber in Mettauertal: Ein Hase schiebt ein Nestli mit mehreren Schoggi-Eiern in einer Karette, wobei sogar das Nest aus Schokolade besteht.

Manuela Weber verrät, was dahinter steckt. Die weisse Schokolade wird in dünnen Linien auf eine eiskalte Marmorplatte gegossen. Durch den Temperaturunterschied bildet sich Kondenswasser, wodurch die Schoggi – noch nicht ganz ausgehärtet – von der Platte gelöst und zu einem Nest geformt werden kann.

Der Hase mit dem Schokoladen-Nest bringt ganze 1,2 Kilogramm auf die Waage.«Da werden alle am Tisch satt», sagt Weber mit einem Lachen. Und: In den Fricktaler Confiserien und Konditoreien werden garantiert alle fündig, die auf der Suche nach einem speziell hübschen – und selbstverständlich leckeren – Osterhasen sind.

