Fricktaler Händler berichten von speziellem Weihnachtsgeschäft

Fricktal Velos unter dem Christbaum: So ausgefallen sind die Geschenkideen 2021 Im Weihnachtsgeschäft erzielen manche Branchen das Gros ihres Jahresumsatzes. Aber dieses Jahr machen auch Fricktaler Detaillisten in der Adventszeit neue und teils erstaunliche Erfahrungen: Ware, die erst kurz vor Heiligabend eintrifft, Kunden, die vorher schon online reservieren und schon jetzt, mitten im Winter, ans Frühjahr denken. Hans Christof Wagner 11.12.2021, 05.00 Uhr

Das Weihnachtsgeschäft 2021 ist auch für Sybille Bachmann, Geschäftsführerin der Binkert AG in Frick, speziell. Nils Hinden (5. Oktober 2021)

Daniel Waldmeier, Inhaber von Sport Wernli in Frick, hat schon vieles erlebt. Aber dass in der Vorweihnachtszeit Kunden kommen, um ein Velo als Weihnachtsgeschenk für das Kind oder den Enkel zu kaufen, ist dann auch für ihn speziell. «Vielleicht sagen sich so manche, dass jetzt, mitten im Winter, die Chancen eines zu bekommen, grösser sind als im Frühling», mutmasst er über die Gründe.