Fricktal: Die spannendsten Fakten aus der Bevölkerungsstatistik

Fricktal Ueken ist Wachstumskönig: die spannendsten Fakten aus der Bevölkerungsstatistik In Oberhof leben prozentual gesehen am meisten junge Menschen, in Olsberg dagegen am meisten Seniorinnen und Senioren. Am stärksten gewachsen ist Ueken, am stärksten geschrumpft – erneut Olsberg. Die Spitzenpositionen bei der grössten und kleinsten Gemeinde bleiben unverändert. Wobei die grösste Gemeinde knapp 39 Mal mehr Einwohnende zählt als die kleinste. Thomas Wehrli 02.04.2022, 05.00 Uhr

Altstadt Rheinfelden 2016 Henri.leuzinger@bluewin.ch,henri Leuzinger / FRI

Jetzt ist es offiziell: Das Fricktal ist auch im letzten Jahr wieder merklich gewachsen – und zwar um 918 Personen auf 82397. Das entspricht einem Wachstum von 1,13 Prozent. Die kantonale Bevölkerungsstatistik bestätigt damit die Zahlen, welche diese Zeitung Anfang Jahr bei den Gemeinden erhoben hat. Der Bezirk Laufenburg ist dabei mit 1,41 Prozent etwas stärker gewachsen als der Bezirk Rheinfelden, der um 0,93 Prozent zulegte.

Prozentual am stärksten wuchs im letzten Jahr die Gemeinde Ueken; sie zählte Ende 2021 6,93 Prozent mehr Einwohnende als Anfang Jahr. Auf Platz zwei folgt Hornussen, das zum letzten Mal als eigenständige Gemeinde in der Statistik auftaucht: Auf dieses Jahr hin sind die Gemeinden Hornussen, Bözen, Effingen und Elfingen zur Gemeinde Böztal fusioniert.

Nichts geändert hat sich letztes Jahr in Sachen grösste und kleinste Gemeinde: Rheinfelden zählt knapp 39-mal mehr Einwohnerinnen und Einwohner als Olsberg.

Ueken verzeichnet Zuzugsquote von 13 Prozent

Olsberg ist es auch, das im letzten Jahr mit einem Minus von 1,12 Prozent den höchsten prozentualen Bevölkerungsrückgang verzeichnen musste. In absoluten Zahlen sind das aber dann nur vier Personen. Am gefragtesten war bei Zuzügern im letzten Jahr Ueken mit einem Plus von 13,07 Prozent. Da die Wegzüge deutlich tiefer als die Zuzüge ausfielen und die Gemeinde auch einen Geburtenüberschuss verzeichnete, kommt es zur Spitzenposition beim prozentualen Wachstum.

Die kleinste Zuzugsrate hatte 2021 Gansingen mit einem Plus von 4,76. Da aber die Wanderungsbilanz insgesamt negativ ist und der Geburtenüberschuss tiefer als der Wanderungssaldo liegt, resultierte für die Gemeinde ein Bevölkerungsrückgang um elf Personen oder 1,04 Prozent. Prozentual am meisten Wegzüge verzeichnete Mumpf mit 10,43 Prozent.

In fünf weiteren Gemeinden liegt die Wegzugsquote ebenfalls über sieben Prozent, darunter auch Rheinfelden mit 7,37 Prozent. Da aber doch deutlich mehr Personen in Rheinfelden zu- als wegzogen, weist die Stadt die beste Wanderungsbilanz mit einem Plus von 108 Personen auf.

Olsberg ist die «älteste» Gemeinde im Fricktal

Setzt man die Zahl der Todesfälle in Relation zur Bevölkerung, so verzeichnete Olsberg im letzten Jahr mit 1,13 Prozent die meisten Todesfälle. Das erstaunt nicht, denn Olsberg ist von seiner Bevölkerungsstruktur her die «älteste» Gemeinde im Fricktal. In keiner anderen Kommune ist der Anteil der über 65-Jährigen so hoch wie in Olsberg; mehr als jeder Vierte ist im Pensionsalter – im Schnitt aller 32 Fricktaler Gemeinden sind es knapp 19 Prozent.

Nahe an die 25-Prozent-Marke kommt sonst nur noch Wegenstetten mit 24,28 Prozent. Am wenigsten Seniorinnen und Senioren lebten im letzten Jahr in Ueken; hier waren nur 13,48 Prozent der Bevölkerung über 65. Unter 16 Prozent liegt der Anteil der Pensionierten zudem in Zeihen und Oberhof.

In Oberhof, Hornussen und Herznach leben die Jungen

Letztere liegt bei den Jungen vorne: 25,7 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner sind unter 20 Jahre. Ebenfalls hoch ist die Jugendquote in Hornussen mit 23,18 und Herznach mit 22,23 Prozent. Im Durchschnitt der 32 Fricktaler Gemeinden sind 19,6 Prozent der Bevölkerung jünger als 20 Jahre. Verhältnismässig wenige Jugendliche wohnen neben Olsberg (15,25 Prozent) in Mumpf (16,48) und Schwaderloch (17,12).

Im Bezirk Laufenburg war der Frauenanteil im letzten Jahr mit 49,04 Prozent leicht tiefer als im unteren Fricktal mit 49,57 Prozent. Der Ausländeranteil liegt über beide Bezirke bei 24,56 Prozent, wobei die Differenzen massiv sind: Während er in Stein 40,79 Prozent beträgt, liegt er in Hellikon bei lediglich 7,52 Prozent.

Gemessen an der Bevölkerung nahm Hornussen 2021 prozentual am meisten Einbürgerungen vor (7), in 8 der 32 Gemeinden stand dagegen im letzten Jahr keine Einbürgerung an.

