Winterreifen-Saison beginnt

Fricktal Trotz schönem Herbstwetter: In den Pneuhäusern der Region beginnt bereits die Winterreifen-Hochsaison Das Wetter ist in diesen Tagen angenehm warm, und doch: Es ist bereits Mitte Oktober. Für die Pneuhäuser in der Region beginnt damit die Winterpneu-Hochsaison. Die Fachhändler geben eine Antwort auf die Frage: Reichen Ganzjahresreifen oder braucht es noch immer Winter- und Sommerreifen? Jael Rickenbacher 19.10.2022, 05.00 Uhr

Thomas Schweizer, Inhaber der AutoPneu Schweizer AG, im Einsatz. Marc Fischer / FRI

Für die Pneuhäuser im Fricktal beginnt bald die Hochsaison, in welcher täglich massenhaft Reifen gewechselt werden. AutoPneu-Schweizer-AG-Inhaber Thomas Schweizer aus Oeschgen sagt:

«Der Ansturm kommt, wenn das Wetter umschlägt. In den letzten Wochen ist die Nachfrage schon angestiegen.»

Im Moment werden im Pneuhaus täglich ungefähr an 25 Fahrzeugen die Reifen gewechselt. Wenn die ersten Meldungen eingehen, dass die Strassen in der Nacht gefrieren, geht es richtig los: Dann wechseln Schweizer und seine Mitarbeitenden etwa an 40 Fahrzeugen pro Tag die Reifen.

Dies ist im Pneuhaus Ritschard in Sisseln ähnlich. Momentan gebe es noch kaum Reifenwechsel, doch in der Hochsaison werden laut dem Inhaber Albert Dina bei etwa 15 Autos pro Tag die Pneus ausgetauscht.

Pneupreise sind angestiegen

Wie in vielen anderen Bereichen ist auch der Preis für Pneus in letzter Zeit angestiegen. Dina sagt:

«Es ist schlimm, aber man muss es einfach akzeptieren und den Kunden versuchen zu erklären.»

Auch in der AutoPneu Schweizer AG sind die Reifen teurer geworden. Schweizer meint jedoch: «Es ist immer ein Auf und Ab. In den letzten zehn Jahren sind die Preise eigentlich stetig heruntergegangen.» Die aktuelle Krise habe – laut Schweizer – damit wenig zu tun.

36 Jahre arbeitet er schon in seinem Berufsfeld. In dieser Zeit hat sich einiges verändert – zum Beispiel die Qualität von Ganzjahresreifen. Schweizer sagt:

«Es gibt schon viel bessere Produkte als noch vor fünf Jahren. Ganzjahresreifen müssen aber am richtigen Ort eingesetzt werden.»

Schweizer erzählt dazu ein Beispiel von seiner Mutter. Sie brauche das Auto nur etwa zwei Mal wöchentlich, um im Dorf einkaufen zu gehen. Da seien Ganzjahresreifen ausreichend. Wenn es stark schneie oder die Strassen eisig seien, soll das Auto jedoch in der Garage bleiben, so Schweizer.

Winter- oder Ganzjahresreifen?

Auch im Pneuhaus Ritschard werden immer mehr Ganzjahresreifen montiert. Dina beobachtet, dass vor allem Pensionierte von diesem Angebot Gebrauch machen. Diese müssen nicht früh am Morgen aus dem Haus, wenn die Strassen am stärksten vereist sind.

Für Personen, die jedoch täglich Auto fahren – vor allem in Bergregionen – sind Winter- sowie Sommerreifen essenziell, um die Sicherheit zu gewährleisten. Etwa bei Fahrerinnen und Fahrern, die täglich über die Staffelegg oder den Kaistenberg zur Arbeit fahren müssen.

Reifen am besten frühzeitig wechseln

Während der Hochsaison arbeiten die Angestellten der AutoPneu Schweizer AG bis zu 15 Stunden am Tag. Schweizer merkt deshalb an:

«Auch wenn das Wetter jetzt schön ist, soll man an den Reifenwechsel denken. So kommen nicht alle gleichzeitig in die Werkstatt.»

Vom Kauf von Occasion-Pneus rät Schweizer derweil ab. «Man kann nicht wissen, was mit diesen Pneus passiert ist», erklärt er. Die Reifen könnten zum Beispiel schon über zahlreiche Randsteine gefahren sein: Am Ende sei es eine Sicherheitsfrage, so Schweizer.