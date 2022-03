Coronatestcenter in Laufenburg/Rheinfelden werden weitergeführt

Fricktal Trotz Ende der Corona-Massnahmen: Die beiden Testcenter in Rheinfelden und Laufenburg bleiben unverändert in Betrieb Am Freitag fallen in der Schweiz die Masken- und Isolationspflicht. Welche Auswirkungen das auf die Testcenter hat, ist offen. Vor Ostern könnte es nochmals zu einem Run auf die Testcenter kommen, weil viele verreisen wollen. Das Gesundheitszentrum Fricktal führt seine beiden Testcenter denn auch wie bisher weiter. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 31.03.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Coronaprobe wird im Labor verarbeitet. Michael Buholzer/ Keystone

Am Freitag kehrt die Schweiz in den Normalmodus zurück – zumindest, was die Coronapandemie angeht. Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr wird aufgehoben und wer Corona hat, muss sich auch nicht mehr zwingend fünf Tage isolieren.

Wird damit die Nachfrage nach Coronatests zurückgehen? Eine Prognose über die Testentwicklung will Miriam Crespo, Mediensprecherin des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF), zwar nicht abgeben, sie sagt aber mit Blick zurück:

«Die Zahl der Covid-19-Tests hat in den letzten Wochen um rund 15 Prozent abgenommen.»

Miriam Crespo, Mediensprecherin des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF). FRI

Aber: «Sie bewegt sich immer noch auf sehr hohem Niveau.» Im GZF, das in Rheinfelden und Laufenburg je ein Akutspital betreibt, wurden in den letzten zwei Wochen an den beiden Testcentern insgesamt 3859 Coronatests durchgeführt; in der ersten Märzhälfte waren es 4580 Tests.

«Das sind aktuell durchschnittlich fast 260 Tests am Tag», sagt Crespo. In der ersten Märzhälfte waren es durchschnittlich rund 330 Tests pro Tag.

Testbetrieb auch an den Wochenenden

Bis auf weiteres wird das GZF denn auch das aktuelle Testregime unverändert weiterführen. Das heisst: Getestet wird von Montag bis Freitag von 9 bis 17.30 Uhr sowie am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 15 Uhr.

Gefragt sein dürften die Tests gerade auch auf Ostern hin, denn dann werden viele Fricktalerinnen und Fricktaler verreisen – und in einigen Ländern ist für Ungeimpfte nach wie vor ein negativer Coronatest Voraussetzung für die Einreise. «Auch über Ostern wird das Test-Angebot in Rheinfelden und Laufenburg uneingeschränkt aufrechterhalten», sagt Crespo und fügt an:

«Wir sind weiterhin für die Testbedürfnisse der Fricktaler Bevölkerung da.»

Wie viele Mitarbeitende künftig in den beiden Testcentern eingesetzt werden, hängt von der Entwicklung ab. «Die personelle Besetzung wird laufend bewertet und flexibel an die aktuellen Anforderungen angepasst», erklärt Crespo.

In den Spitälern in Laufenburg und Rheinfelden werden auch künftig Coronatests angeboten. Ennio Leanza / KEYSTONE

Maskenpflicht bleibt bestehen

Wer sich testen lassen will, muss auch in den nächsten Wochen eine Maske tragen. «Wir haben beschlossen, die Maskentragpflicht bei Mitarbeitenden und Besucherinnen und Besuchern um einen weiteren Monat beizubehalten und Ende April die epidemiologische Lage neu zu bewerten», sagt Crespo.

Der Versorgungs- und Schutzauftrag von Patienten und Pflegeheimbewohnerinnen ändere sich auch nach der Aufhebung der besonderen Lage und dem damit einhergehenden Wegfall der verbleibenden Schutzmassnahmen auf nationaler und kantonaler Ebene für das GZF als Gesundheitsinstitution nicht, so Crespo.

In Anbetracht der weiterhin hohen Fallzahlen will das GZF deshalb nach wie vor alle «mit geeigneten und verhältnismässigen Massnahmen» vor einer Ansteckung schützen. Die Maskentragpflicht wird aber auch mit Blick auf die personellen Ressourcen vorerst beibehalten. Crespo:

«Wir wollen auch unsere Mitarbeitenden an vorderster Front vor einer Ansteckung schützen und verhindern, dass aufgrund von krankheitsbedingten Personalausfällen die Versorgung unserer Patienten oder Bewohnerinnen leidet.»

Das GZF empfiehlt, sich bei Symptomen einer Coronainfektion weiterhin testen zu lassen. Crespo verweist auf die aktuellen Informationen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) rund um das Thema Testen, die auf der Website des BAG aufgeschalten sind.

Zu Hause bleiben bei einer Infektion

Eine klare Empfehlung hat Crespo auch für den Fall einer Infektion: «Wenn man krank ist, sollte man – wie bei anderen Infektionen wie beispielsweise einer Grippe auch – zu Hause bleiben und die Erkrankung auskurieren.» Bei Bedarf empfiehlt das GZF, den eigenen Hausarzt zu konsultieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen