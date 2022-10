Der 2022er-Wein wird viel und gut sein

Fricktal Trotz des vielen Regens während der Lese: Die Winzerinnen und Winzer sind euphorisch wie wohl noch nie Kurzzeitig sorgte der viele Regen der vergangenen Tage bei den Winzerinnen und Winzern zwar für Sorgenfalten – weil aber die Temperaturen tief blieben, konnte sich kaum Pilz bilden und waren die Falten rasch wieder weg. Inzwischen ist der Traubensaft denn auch schon in den Fässern. Und erste Auswertungen zeigen: Der 2022er-Wein dürfte, was Qualität und Quantität angeht, mit den Spitzenjahrgängen mithalten können. Hans Christof Wagner 04.10.2022, 05.00 Uhr

Daniel Jeck, Winzer aus Zeiningen, ist, was den 2022er-Jahrgang betrifft, bester Laune. Nadine Böni (22. September 2021)

Den Fricktaler Winzerinnen und Winzern macht ihr Beruf in diesen Tagen wieder mehr Spass denn je – trotz des vielen Regens in den vergangenen Wochen: Die Trauben des Jahrgangs 2022 sind überwiegend geerntet und gepresst. Deren zuckerreicher Saft liegt in den Tanks und vergärt darin zu einem Jahrgang, auf den sich die Freundinnen und Freunde des Fricktaler Weines freuen können. Daniel Jeck, Winzer aus Zeiningen, sagt:

«Wir sind sehr zufrieden. Qualität und Menge des Jahrgangs 2022 sind top.»

Jeck kann sich schon jetzt zufrieden äussern, weil für ihn die aussergewöhnlich früh gestartete Wümmet abgeschlossen ist. Selbst die roten Sorten wie Pinot noir liegen bei ihm bereits komplett im Keller, sicher vor möglichen Wetterkapriolen der kommenden Tage und Wochen. Auch Urs Gasser, Inhaber und Geschäftsleiter des Weingut Fehr und Engeli in Ueken, erklärt: «Am 7. September war bei uns Erntebeginn, fast zwei Wochen früher als im Schnitt der vergangenen zehn Jahre.»

Auch der Rotwein ist im Fricktal 2022 schon weitgehend geerntet und abgefüllt. Dennis Kalt (10. September 2020)

Daniel Fürst vom Weingut Fürst in Hornussen bringt das Ausnahmejahr 2022 für den regionalen Wein noch deutlicher auf den Punkt, wenn er sagt:

«Wir haben noch nie so früh begonnen wie 2022. Der letzte Pinot noir wurde schon am 23. September gelesen. In normalen Jahren würden wir erst jetzt damit anfangen.»

Was bei ihm noch hängt, sind rote Spezialsorten wie Cabernet Sauvignon. Die würden innerhalb der nächsten 14 Tage gelesen, erklärt der Winzer. Auch noch am Stock hängen bei ihm die Trauben, die einen Rotwein geben, der als pilzresistente Neuzüchtung nicht mal einen richtigen Namen besitzt. Fürst verkauft ihn unter dem Fantasienamen «Janik».

Bei Fehr und Engeli in Ueken begann die Wümmet 2022 schon am 7. September, hier auf dem Rebberg in Oeschgen. Jael Rickenbacher (7. September 2022)

Bei Fehr und Engeli in Ueken sind laut Gasser zwei Drittel des Pinot noir abgeerntet, das letzte Drittel folge im Laufe dieser Woche, für die mit trockenem und sonnigem Herbstwetter beste Wümmet-Konditionen vorhergesagt sind.

Regentage liessen kurzzeitig Sorgen aufkommen

Da hatte der Regen der vergangenen Tage den Winzerinnen und Winzern mehr Sorge gemacht. Der Befall der Trauben durch Kirschessigfliege und Pilze drohte. Doch da laut Gasser die Temperaturen relativ niedrig blieben, fanden Pilze keine idealen Bedingungen vor und so kamen die Reben vergleichsweise glimpflich davon.

Der Supersommer 2022 – er hat den Fricktaler Weinbergen wenig anhaben können. Zwar hätten die Reben dank Dauerhitze und Dürre schon unter Stress gestanden, wie Fürst sagt. Aber die tiefwurzelnden Rebstöcke hätten sich dennoch gut mit Wasser versorgen können. Allein Neuanpflanzungen hätten bewässert werden müssen – wie die 25 Are der Sorte Johanniter, die Gasser in Frick anbaut. Dank Tröpfchenbewässerung habe sich der Wasserverbrauch aber in Grenzen gehalten.

Öchsle-Werte wie bei den Spitzenjahrgängen

Fürst sagt, er sei kein «Öchsle-Jäger». Aber Mostgewichte von bis zu 100 Öchsle beim Pinot noir freuen ihn natürlich dennoch. Gasser erklärt:

«Die 2022er-Weine werden opulent sein, vergleichbar mit denen von 2018.»

Gut für ihn und die weiteren Fricktaler Winzerinnen und Winzer, dass 2022 nicht nur die Qualität stimmt, sondern auch die zu erwartende Quantität an Wein überdurchschnittlich hoch ausfällt. Das verschafft den Betrieben Luft. So können sie ihre Keller wieder auffüllen. Denn die hatten sich angesichts der vergleichsweise bescheidenen Erntemenge von 2021 schon merklich geleert.