Tipps: 30 Dinge, die man im Fricktal tun kann

Fricktal Tipps für den Sommer: 30 Dinge, die man im Fricktal unbedingt machen muss Shaqiri's Haus besichtigen, Treppenstufen zählen, richtig abtanzen, auf dem Rhein entspannen, den Dinos nachjagen, den Römern begegnen – das Fricktal ist eine vielseitige Region. Wir haben 30 Vorschläge für Sie zusammengestellt, was Sie in diesem Sommer im Fricktal entdecken können. Thomas Wehrli Aktualisiert 06.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einmaliger Anblick: Ein Rundflug über das Fricktal. Nadine Böni

Im Fricktal muss man...

1. ... Treppenstufen zählen. 109 Stufen führen auf den Cheisacherturm bei Gansingen. Der Aufstieg lohnt sich. Von der Plattform aus hat man einen genialen Rundblick bis in die Alpen, den Schwarzwald und die Vogesen.

Gigantische Aussicht vom Cheisacherturm. Emanuel Per Freudiger

2. ... so richtig abtanzen. Die beste Gelegenheit dafür bietet das grosse Sommerfest von «Fricktal tanzt» am 20. und 21. August in Rheinfelden. Ob draussen auf der 100 m2 grossen Tanzbühne oder an einer von vier Indoor-Veranstaltungen – es geht auf jeden Fall so richtig ab.

Der Verein «Fricktal tanzt» veranstaltete auch im letzten Jahr in Rheinfelden ein grosses Sommer-Tanzfest. Markus Raub

3. ... den Bauplatz von Natistar und EM-Held Xherdan Shaqiri besichtigen. Der Profifussballer baut sich im Rheinfelder Villenquartier am Kapuzinerberg sein neues Zuhause. Ein Blick in das Baugesuch zeigt, wie er wohnen wird: mit sechs Badezimmern, einem Fitnessraum, einem Swimmingpool, einem Kino und vielen Highlights mehr.

Fussballer Xherdan Shaqiri will in Rheinfelden ein Einfamilienhaus samt Einliegerwohnung bauen. Das Gebäude, das heute auf der Parzelle steht, wird abgerissen. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

4. ... eine Bootsfahrt auf dem Rhein machen. Ob mit dem «Löwen von Laufenburg», dem «Trompeter» in Bad Säckingen oder dem «Rhystärn» der zwischen Basel und Rheinfelden verkehrt – ein besonderes Erlebnis ist es auf jeden Fall. Und wer den Rhein lieber quert, kann das mit der Fähren in Kaiseraugst und Mumpf tun.

Der «Rhystärn» fährt Rheinfelden an. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung

5. ... einmal quer das das ganze Becken tauchen, ohne Luft zu holen. Das ist in Wölflinswil durchaus möglich, denn das Schwimmbad ist eines der kleinsten in der Region. Wer es etwas grösser mag, kann in Frick, Kaiseraugst, Laufenburg, Magden, Möhlin und Rheinfelden zum Sprung ins kühle Nass ansetzen.

Eines der kleinsten Schwimmbäder der Region: das "Huebmet" in Wölflinswil. Marc Fischer

6. ... ein Festival besuchen. Zwar fielen sowohl das Schupfart-Festival als auch das Sichtfeld-Openair der Coronapandemie zum Opfer, doch in Rheinfelden findet vom 30. Juli bis am 1. August «Multikulti – das Festival der Kulturen» statt. «Für die Fans der Multikulti-Szene ist dieses Festival mit seinen über 100 Ständen und reichem Musikprogramm ein unverzichtbarer Meilenstein im mageren Festivalsommer 2021», ist der Veranstalter überzeugt.

Impressionen vom «Multikulti - das Festival der Kulturen» in Rheinfelden im Juni 2019.







Uwe Melzer

7. ... dem Tierlignadenhof in Kaisten, der viel Gutes tut, einen Besuch abstatten. Allerdings braucht es dafür etwas Geduld. Die nächsten Besuchstage sind bereits ausgebucht.

Hausschwein Paula mit Janina Sutter, die mit Zwillingsschwester Stefanie den Tierlignadenhof in Kaisten leitet. Dennis Kalt

8. ... den Dinosauriern nachjagen. In der Fricker Tongrube Gruhalde kann man auf einem extra eingerichteten Klopfplatz nach Fossilien suchen. Ein Spass – nicht nur für die Kleinen! Wer einen ausgewachsenen Dino sehen will, ist im Sauriermuseum beim Fricker Schulhaus richtig.

Ben Pabst entfernt den Lehm vom Dinokiefer.

9. ... eine Zeitreise zu den Römern machen. Die Römer-Kolonie Augusta Raurica gibt einen spannenden Einblick, wie die Römer vor rund 2000 Jahren in der Region gelebt haben. Ein Besuch lohnt sich vom 10. Juli bis am 15. August doppelt, denn so lange läuft das grosse Sommerprogramm mit Workshops, Drop-in-Veranstaltungen und Rätselrundgängen. An den Wochenenden zeigen zudem zeigen Handwerker und Schausteller ihr Können.

Ein Gladiatorenkampf am Römerfest 2018 in Augusta Raurica.







Zvg

10. ... den Wirken von Bildhauer Erwin Rehmann nachspüren. Der international renommierte Künstler verstarb Ende 2020 im Alter von 99 Jahren in Laufenburg. An sein Schaffen erinnert das Skulpturenmuseum Erwin Rehmann in Laufenburg. Werkstatt, Atelier und Giesserei des Bildhauers sind seit 2001 zugänglich.

Erwin Rehmann verstarb im Dezember 2020 im Alter von 99 Jahren. Jean-Marc Felix

11. ... den Stollen erforschen. Im ehemaligen Bergwerk in Herznach wurde bis 1967 Eisen abgebaut. Seit Jahren ist der Verein Eisen und Bergwerke» den ehemaligen Stollen wieder zugänglich zu machen. Viel ist bereits geschafft; davon kann man sich das nächste Mal am 1. August überzeugen. Wenn's draussen auch hoch so heiss ist – im Stollen ist es angenehm kühl.

12. ... den kleinen und grösseren Rennfahrern beim Seifenkisten-Derby zusehen, wie sie die Strecke in Zeihen runtersausen. Das Rennen am 15. August findet wegen Corona ohne Festwirtschaft statt.

Beim Seifenkisten-Derby geht es flott in die Kurven.







Karin Pfister

13. ... tief in den Abgrund blicken. Das kann man seit dem Winter 2009 in Hellikon. Im Gebiet Neulig öffnete sich da mitten auf einer Wiese die Erde und es entstanden zwei Löcher mit bis zu 20 Meter Tiefe.

Die Löcher sind fast 30 Meter tief. Nadine Böni

14. ... probesitzen in der künftigen Mittelschule Fricktal. Das Schulhaus steht zwar noch nicht und es ist auch noch unklar, ob die Schule in Stein, Rheinfelden oder Frick gebaut wird – aber die drei Areale lassen sich schon heute besichtigen. Wenn es nur einer sein soll: Nach der Anhörung hat Stein die Nase vorne.

Luftaufnahme des Standortes für die Mittelschule in der Gemeinde Stein. Zvg

15. ... selber einen Fisch fangen. Das ist im Fischergut in Rheinsulz von Mittwoch bis Sonntags möglich.

Michael Huber und Yvonne Rieben führen das Fischergut in Rheinsulz seit 2019. Marc Fischer

16. ... den Störchen beim Fliegen zusehen. Gute Chancen, Störche von Nahem zu beobachten, hat man rund um Möhlin, Kaiseraugst und Rheinfelden. Und sollte sich keiner zeigen, lohnt sich ein Besuch in der Storchenstation in Möhlin.

In Möhlin lebt eine Gruppe Störche in der Storchenstation Keystone

17. ... unter Strom stehen. Die Sonderausstellung im Fricktaler Museum in Rheinfelden steht ganz im Zeichen des Stroms. Ausgangspunkt ist das Rheinkraftwerk, das 1898 in Betrieb ging. Gezeigt wird, wie der Strom die Region dynamisierte.

«Rheinfelden – Unter Strom» heisst die Sonderausstellung im Fricktaler Museum in Rheinfelden. Horatio Gollin

18. ... die schönsten Vögel sehen. Rund 400 Sittiche und Aras gibt es im Vogelpark Ambigua in Zeihen zu bestaunen. Und noch viel mehr: Im Vogelpark leben auch Weissbüschelaffen.

Der Gelbbrustara treibt mit Rolf Lanz, Leiter des Vogelparks Ambigua in Zeihen, Schabernack. Dennis Kalt

19. ... die schönsten Ansichten von Laufenburg bewundern. Im Museum Laufenburg erzählen Bilder von Renate Kaiser, Rudolf Schütz und Friedrich Huster Geschichten über das Städtchen.

Archivarin Ariane Dannacher und Hannes Burger, Präsident vom Museumsverein Laufenburg, (von links) führten an der Vernissage in die neue Ausstellung ein. Charlotte Fröse

20. ... einige Golfbälle schlagen. Das ist auf den Golfplätzen in Rheinfelden und Frick möglich. Alle, die zuerst einmal versuchen wollen, ob Golf was für sie ist, können den Sport auf der Driving-Range ausprobieren.

Der Golfplatz in Rheinfelden ist ganz in der Nähe des Feldschlösschens. Zvg

21. ... ein frisch gezapftes Bier geniessen. Die Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden bietet verschiedene Führungen durch den Betrieb an.

Die Brauerei Feldschlösschen. Im Gebäude vorne links (beim Kamin) entsteht ein Besucherzentrum.







Zvg

22. ... die Brücke nachmessen. Zwei Etappen der neuen Laufenburger Brücke waren im Sommer 2003 betoniert, als die Ingenieure feststellten, dass da etwas nicht stimmen kann. Eine Höhendifferenz von 54 Zentimetern bestand zwischen den Bauten auf Schweizer und deutscher Seite. Der Fehler wurde behoben – Nachmessen erlaubt!

Beim Bau der Laufenburger Brücke passierte fast ein grober Fehler. Rolf Jenni

23. ... abheben. Das Fricktal aus der Vogelperspektive sehen. Warum nicht? Auf dem Flugplatz Schupfart werden Rundflüge angeboten. Für jene, die lieber am Boden bleiben: Vom Restaurant aus lassen sich die Flieger beobachten.

24. ... die längste gedeckte Holzbrücke Europas abschreiten. Mit ihren 203,7 Metern ist sie sogar noch fast ein Meter länger als die berühmte Luzerner Kapellbrücke.

Die Holzbrücke bietet einen schönen Aus- und Anblick. AZ

25. ...die Grenze schwimmend überwinden. Das ist natürlich jederzeit möglich, aber macht in Gemeinschaft noch viel mehr Spass. Das nächste Mal findet das grenzüberschreitende Rheinschwimmen in Rheinfelden am 18. Juli statt, Gestartet wird um 11 Uhr auf dem Inseli, die Strecke ist rund 1,4 Kilometer lang.

Das grenzüberschreitende Rheinschwimmen 2016.





Heidi Rombach

26. ... alte Velos bestaunen. Das Zweirad-Museum in Oeschgen in der Zivilschutzanlage hat jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

In Oeschgen gibt es ein Velomuseum. (Symbolbild) Erna Lang-Jonsdottir

27. ... ein Wetterphänomen live erleben. Ein Wind sorgt dafür, dass Möhlin oft eine Wetterscheide bildet. Rheinaufwärts Nebel und Wolken, rheinabwärts Sonne. Die Meteorologen nennen den Wind Möhlin-Jet.

Blauer Himmel und Sonne über dem Sonnenberg, dafür sorgt auch der Möhlin-Jet Marc Fischer

28. ... sich Kulturerbe ansehen: Das Augarten-Quartier, gebaut vom Basler Chemieunternehmen Ciba-Geigy in den 1970er Jahren.

Das Augarten-Quartier in Rheinfelden AZ

29. ... Salzberge besteigen. Die Saline Riburg mit ihren zwei mächtigen Kuppelbauten bieten über den Sommer viele Führungen an.

Streusalzlager in einem der Kuppelbauten der Saline Riburg. Kilian J. Kessler

30... die Fricktaler Altstädte entdecken. Sowohl Laufenburg als auch Rheinfelden bieten auch thematische Stadtführungen an. (twe)