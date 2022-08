Fricktaler Badis verbuchen dieses Jahr einen Riesenrun

Fricktal Doppelt so viele Besuchende wie 2021: So stellt der Super-Sommer die Badis vor Herausforderungen Hinter den regionalen Badi-Mitarbeitenden liegen strenge Wochen. Rekordbesuche während der Sommerferien brachten die Teams an den Rand der Erschöpfung. Ein Sommertag reihte sich an den anderen. Zum Durchatmen blieb keine Zeit. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Simon Heimann, stellvertretender Betriebsleiter der Badi Frick, hat derzeit gut zu tun. Der Andrang ist gross. Hans Christof Wagner (12. August 2022)

Das Schwimmbad Bachtalen in Möhlin ist am Samstag, 14. Mai, in die Saison 2022 gestartet. Und hat bis jetzt laut Badmeister Patrick Peter 52'000 Eintritte verbucht. Spitzentag sei der 24. Juni mit total 2500 Besuchenden gewesen. Peter schätzt, dass bis Saisonende – wobei es kein fixes Schliessdatum gibt – die 60'000er-Marke geknackt sein wird. Damit ist es kein Vergleich zu 2021, als im September Schlussbilanz gezogen wurde und diese für Möhlin nur 36'000 Besuchende festhielt.

2550 Eintritte in der Badi Frick am 19. Juni

Auch in die Badi Frick, seit 1. Mai offen, strömen die Massen. Bis gestern waren es 46'674 Besucherinnen und Besucher – doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Simon Heimann, stellvertretender Betriebsleiter, sagt:

«Der absolute Top-Tag war mit 2550 Eintritten der 19. Juni. Da hat man in den Becken nur noch Köpfe gesehen.»

Das Schwimmbad in Magden ging im Mai saniert und erweitert in die neue Badi-Saison. Horatio Gollin (22. Mai 2022)

Auch die Magdener Badi, die nach der Sanierung im Mai neu eröffnet wurde, verzeichnet Rekorde. Gemäss Mitarbeiterin Charlotte Weber waren es seit der Eröffnung 10'000 Eintritte – gegenüber den früher üblichen 6500 in der gesamten Saison eine deutliche Steigerung. Die Laufenburger Badi führt keine Statistik. Aber Badmeister Markus Moll weiss: «Die Besucherzahlen bewegen sich mit Sicherheit deutlich über denen von 2021.»

Gemeinhin könnte man meinen: Für die Badis kann es eigentlich gar nicht genug Sommer- und Hitzetagen geben. Und von denen gab es ja 2022 jede Menge. Doch Peter sagt:

«Wenn es nur noch heiss und sonnig ist, funktioniert das Schwimmbad nicht.»

Für ihn und sein Team brachte der Riesenrun Arbeitstage von bis zu 16 Stunden mit sich. Und nicht allein die Zahl der Gäste sei entscheidend, auch wer komme. Und 2022 seien es eben auch Ukrainerinnen und Ukrainer gewesen, die laut Peter mit den Badiregeln erst noch hätten vertraut gemacht werden müssen – Mehraufwand für ihn und seine Leute. Auch einen Schwimmkurs für ukrainische Kinder hätten sie eigens angeboten. Überhaupt seien mehr Nichtschwimmer als je gekommen.

Bäume lassen schon jetzt die Blätter ins Becken fallen

Ein Regentag dazwischen – so sei bisher auf mal Zeit für Reparaturen geblieben oder für die Pflege der Grünanlagen. Oder für deren Bewässerung. Denn die Dürre ist auch speziell 2022: Dass, wie Peter erzählt, die Bäume schon jetzt, noch mitten in der Saison, bereits die Blätter fallen lassen, diese in den Becken landen und mühsam herausgefischt werden müssen. Der Möhliner Badmeister sagt: «Der Sommer 2021 war super, da gab es das alles nicht.»

Riesenrun und Dauerhitze – so sei auch die Gewährleistung der Wasserhygiene diese Saison zur Herausforderung geworden, so Peter. Erste Hilfe leisten bei Wespenstichen, Jugendliche in ihre Grenzen weisen, Ärger mit Vandalismus, Diebstählen, Beleidigungen aushalten – das ist Peters durchzogene Zwischenbilanz der Saison 2022. Er sagt:

«Im Moment macht bei uns niemandem der Job wirklich Freude.»

