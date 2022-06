Sport ja, Verein nein danke: Wie man darauf reagiert

Fricktal Sport ja, Verein nein danke: Wie regionale Tennis- und Badmintonklubs auf den Trend reagieren Angeln liegt seit Corona voll im Trend. Vor allem jüngere Leute wollen den Petri-Heil-Sport ausüben. Aber deswegen gleich Mitglied im Fischereiverein werden. Muss nicht sein. Auch in den Bereichen Tennis und Badminton kennt man den Trend zur zurückgehenden Vereinstreue. Aber man hat dort Wege gefunden, ihm zu begegnen. Hans Christof Wagner 29.06.2022, 05.00 Uhr

Der Badmintonclub Bustelbach-Stein spielt mit seinen Mitgliedern in Stein. zvg

Corona hat das Angeln beflügelt. Allein und unter freiem Himmel am See- oder Flussufer zu stehen, ist ja auch unter Pandemieauflagen gut machbar. Nur: Der Trend zum Fischen geht an den meisten Fischereivereinen vorbei. Sie können zu ihrem Leidwesen nicht davon profitieren. Darüber berichtete jüngst das Onlineportal Argovia Today.