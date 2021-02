Gut 30 Jahre ist es her, als irakische Truppen nach Kuwait einmarschierten. Im Januar 1991 begann eine Koalition, angeführt von den USA mit Kampfhandlungen zur Befreiung Kuwaits. Auch Deutschland unterstützte die Koalition finanziell und mit Infrastruktur. Aufgrund des öffentlichen Drucks in Deutschland wegen der Involvierung in den Zweiten Golfkrieg sagten die Karnevalshochburgen die Rosenmontagsumzüge damals ab, die Verbände der Schwäbisch-Alemannischen Fasnacht folgten.

René Wendelspiess, damals Präsident der Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden, erinnert sich. «Aus Solidarität haben wir darauf verzichtet, am dritten Faissen Frau Fasnacht aufzuhängen. In diesen Tagen fand in Rheinfelden gar keine Fasnacht statt.» Den Rheinfelder Cliquen stellte man jedoch frei, andernorts Fasnacht zu feiern. So nahmen etwa die Grüttgrabe-Geischter am Umzug in Kaiseraugst teil.



Hingegen fanden in Laufenburg Anlässe auf der Schweizer Seite wie Tschättermusiken oder auch der Kinderball statt, wie René Leuenberger von der Narro-Alt-Fischerzunft 1386 Laufenburg sagt. «Wir können es am Hochrhein nicht ändern, was in der grossen Politik passiert, darum machen wir Fasnacht und leben unsere Tradition.»

In Kaisten, so Narrenvater Marco Zaugg, seien die grossen Figuren nicht beleuchtet gewesen. «Dies aus Solidarität.» Man entschied sich jedoch schliesslich, die Dorffasnacht wie gewohnt zu feiern.