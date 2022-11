SP nominiert Colette Basler und Tatjana Binggeli für Nationalrat

Fricktal SP steigt mit Colette Basler und Tatjana Binggeli ins Nationalratsrennen Die beiden SP-Bezirksparteien haben ihre Kandidatinnen für die Nationalratswahlen im nächsten Herbst nominiert: Aus dem oberen Fricktal will Grossrätin und Bäuerin Colette Basler nach Bern, aus dem unteren Fricktal will Tatjana Binggeli Bundespolitik machen. Binggeli ist promovierte Ärztin und gehörlos. Thomas Wehrli 15.11.2022, 05.00 Uhr

Vergangenen Mittwoch hat die SP Bezirkspartei Laufenburg in Zeihen Grossrätin Colette Basler für die Nationalratswahlen nominiert. zvg

Die Nationalratswahlen in einem Jahr sorgen für das erste Blätterrascheln im Kandidierendenwald. Die GLP Fricktal hat ihre beiden Kandidierenden – Françoise Moser und Beni Stöckli – bereits Anfang November zuhanden der Kantonalpartei nominiert und nun haben die beiden SP-Bezirksparteien nachgezogen.

Im oberen Fricktal steigt Colette Basler ins Rennen um einen der 17 Plätze auf der SP-Hauptliste. Basler ist seit 2017 Grossrätin und amtet zugleich als Co-Fraktionspräsidentin. Die 49-jährige Bäuerin aus Zeihen hat sich weit über die eigenen Parteigrenzen hinaus den Ruf einer dossiersicheren, versierten und engagierten Politikerin gemacht. Dies könnte ihr bei den Wahlen im Oktober 2023 durchaus nützen.

Einen inhaltlichen Schwerpunkt will Basler in Bern in ihren Kernbereichen, der Bildung und der Landwirtschaft, setzen. Dabei handelt es sich um zwei Themenbereiche, deren Vertreterinnen und Vertreter sich traditionell in ganz unterschiedlichen politischen Lagern verorten. Mit Bezug auf den Klimawandel, die Energiekrise, die Ernährungssicherheit oder die Biodiversität sieht die Vizepräsidentin des Bauernverbandes Aargau aber wichtige Schnittmengen. Sie sagt:

«Den künftigen Herausforderungen können wir nur gemeinsam erfolgreich begegnen.»

Sie freut sich, dass die SP Aargau eine Arbeitsgruppe Landwirtschaft ins Leben gerufen hat, die sie leitet. «Die Landwirtschaft ist nicht nur das Problem, sondern auch Teil der Lösung. Wir wollen Betroffene zu Beteiligten machen und miteinander ein Positionspapier erarbeiten», sagt Colette Basler.

Elisabeth Burgener, Grossratspräsidentin und langjährige Wegbegleiterin von Basler, unterstrich am Nominationsparteitag in einer kurzen Laudatio, dass Colette Basler wichtige Eigenschaften für das Amt als Nationalrätin mitbringe: Arbeitswille, Ausdauer und gute Vernetzung.

Binggeli will sich für mehr Gleichberechtigung einsetzen

Die SP Bezirk Rheinfelden hat Tatjana Binggeli zuhanden der Kantonalpartei für den Nationalrat nominiert. Binggeli hat als erste gehörlose Person in der Schweiz einen Doktortitel gemacht. «In unserer Kultur gilt: Je lauter der Applaus, desto grösser die Freude», schreibt ihre Partei in einer Mitteilung.

An der Nominationsversammlung erlebten die Mitglieder der SP Bezirk Rheinfelden, «wie hervorragend auch leiser Applaus Begeisterung zum Ausdruck bringt». Mehrere Male applaudierten alle ihrer gehörlosen Kandidatin mit einem wogenden Meer von hochgereckten Händen.

Tatjana Binggeli, Präsidentin des Schweizerischen Gehörlosenbundes, kandidiert mit der SP Rheinfelden nächstes Jahr für den Nationalrat. Andrea Zahler

Binggeli will im Nationalrat gegen die Ungleichbehandlung von Menschen aufgrund von Alter, Gesundheit, Gesellschaftsschicht oder Geschlecht kämpfen. Die promovierte Ärztin und Präsidentin des Dachverbandes des Schweizerischen Gehörlosenbundes beherrscht selbst verschiedene Sprachen und setzt die Gebärdensprache ein, um mit ihrem hörenden Umfeld zu kommunizieren. Sie sagt:

«Es ist eine andere Kultur, nicht einfach eine andere Sprache oder ein weiteres Kommunikationshilfsmittel.»

Die Gebärdensprache sollte ihrer Ansicht nach auch als zusätzliche Landessprache anerkannt werden.