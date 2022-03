Fricktal: Amphibienretter im Einsatz auf der Krötenwanderung

Fricktal Schutz für Frosch und Kröte: So werden die Laichrouten sicher gemacht Der Laichzug der Amphibien steht unmittelbar bevor. Vielerorts ergreifen die Naturschutzvereine Massnahmen, damit die Frösche und Kröten nicht unter einem Pneu enden. Mit Eimern werden sie über die Strasse transportiert oder entlang von Planen zu Unterführungen gelotst. Fuss vom Gas, mahnen 16 Hinweisschilder in Frick. Dennis Kalt 09.03.2022, 05.00 Uhr

Thomas Zehnder (2. v. r.), Präsident des Naturschutzvereins Frick, stellte zusammen mit drei Helfern 16 Hinweisschilder auf. Dennis Kalt

Im Huckepack – Weibchen unten, Männchen oben – geht es für Erdkröten und Grasfrösche Anfang Frühling zu ihren Laichgewässern. Auf ihrer Route zu Weihern und Teichen, oftmals im Wald oder Waldesnähe, kommen ihnen dabei oftmals viel befahrene Strassen in die Quere – ein Spiessrutenlauf.

Das wissen auch die Naturschutzvereine. Im Fricktal treffen dieser Tage viele von ihnen Massnahmen, um das Risiko der Amphibien für einen tödlichen Kontakt mit dem Kautschuk zu vermeiden. Dazu gehört auch der Naturschutzverein Frick. Dessen Präsident Thomas Zehnder sagt:

«Wir haben 16 Hinweisschilder aufgestellt, um die Autofahrer und

-fahrerinnen zu sensibilisieren.»

Die Schilder stehen in der Peripherie der Gemeinde in der Nähe der exponierten Amphibienzugrouten. Für Fahrzeuglenkerinnen und -lenker, die ein solches Schild sehen – besonders nach dem Eindunkeln –, heisst es dann: Fuss vom Gas. Denn die Pärchen begeben sich vornehmlich abends und die Nacht durch auf Wanderschaft.

Erst zwei Erdkröten waren im Eimer

Doch noch hat der grosse Zug nicht eingesetzt. «Es ist nachts noch zu kalt», so Ruedi Bölle, Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Güch. Denn für gewöhnlich machen sich die Amphibien erst bei einer nächtlichen Temperatur von etwa 5 Grad Celsius zu den Laichgebieten auf.

Im Huckepack – Weibchen unten, Männchen oben – machen sich Erdkröten zum Laichgewässer auf. psc (5. April 2021)

Dementsprechend gering fällt die Zahl der Amphibien aus, die Bölle in den letzten Wochen in den in der Erde vergrabenen Eimern entlang der Strasse zwischen Mettau und Etzgen zählte: zwei. Die Eimer befinden sich nahe dem Weiher im Gewann Untere Chilhalde und sind entlang der Schutzzäune aufgestellt. So wandern die Amphibien entlang dieser Hindernisse und fallen in eingegrabene Eimer. Bölle sagt:

«Wir können sie so über die Strasse tragen und sicher zum Weiher bringen, wo sie ablaichen.»

Bölle führt schon viele Jahre Protokoll über die im Eimer gelandeten Frösche und Kröten. Vor fünf bis zehn Jahren seien es in etwa 800 bis 1000 gewesen, in den letzten Jahren nur noch etwa 200. Für Bölle wirft diese drastische Abnahme Rätsel auf. «Vielleicht sind es die heissen Sommer, vielleicht spült sie der Bach das Tal hinunter.»

In Mumpf sperrte man einst die Strasse

Noch bis 2018 ergriff die Gemeinde Mumpf drastische Massnahmen zum Schutz der Amphibien. Sie sperrte die Kapfstrasse im Bereich des Schulhauses über Nacht. 2019 wich man von dieser Massnahme ab. «Schülerinnen und Schüler transportieren die Amphibien am Morgen über die Strasse», sagt Vizeammann Urs Müller. Mittlerweile erhielten Frösche und Kröten vom Natur- und Vogelschutzverein Geleitschutz.

In Kaiseraugst gelangen die Amphibien seit 2017 unterirdisch ans Ziel in Richtung Hardweiher. Entlang zweier rund 100 Meter langer Planen, die der Natur- und Vogelschutzverein an der Strasse aufstellt, werden die Amphibien zu zwei Tunneln gelotst, die 30 Zentimeter unter der Strasse verlaufen. Präsident Paul Füglistaller sagt:

«Das ist eine praktische Lösung, wenngleich sie nicht günstig war.»