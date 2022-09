Saunas abgestellt, Temperatur gesenkt: So sparen Gemeinden Strom

Fricktal Saunas werden abgestellt, die Gebäude weniger geheizt, das Adventsfunkeln wird abgesagt: So sparen die Gemeinden Strom Die Stromkrise beschäftigt auch die Gemeinden im Fricktal. Sie suchen nach Möglichkeiten, um Strom zu sparen. In Frick etwa ist das Wasser im Hallenbad im Winter 1,5 Grad Celsius weniger warm als üblich, in Rheinfelden ist es in den Gebäuden 2 Grad kühler und auf den Strassen dunkler. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Rheinfelden verzichtet in diesem Jahr auf das Adventsfunkeln. Hans Christof Wagner

Die befürchtete Strommangellage im Winter beschäftigt auch die Gemeinderäte im Fricktal. Sie suchen nach Möglichkeiten, um Strom einzusparen. Vielerorts werden die Strassenbeleuchtungen im Winter weniger lange oder weniger hell brennen – und dort, wo sie es noch nicht sind, auf LED umgerüstet.

In Mettauertal hat der Gemeinderat beschlossen, die Einschaltzeiten der Strassenbeleuchtung zu verkürzen. Schon das schenkt ein. Gemeindeschreiber Florian Wunderlin:

«Bei der Strassenbeleuchtung wird mit einer jährlichen Einsparung von rund 39'000 kWh gerechnet.»

Weitere Massnahmen würden zudem geprüft. Einen ganzen Reigen von Massnahmen hat der Stadtrat von Rheinfelden abgesegnet. Das Sichtbarste ist der Verzicht auf das traditionelle Adventsfunkeln mit Lichtinszenierungen im Stadtpark, auf dem Inseli und auf der Rheinbrücke. Die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt, die bereits mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet ist, wird zudem in der Anzahl reduziert.

Der Weihnachtsbaum beim Rathaus wird leuchten. zvg

Kommt also in Rheinfelden in diesem Jahr keine weihnachtliche Stimmung auf? Doch, denn die beiden Weihnachtsbäume vor und im Rathaushof werden leuchten – natürlich mit LED-Leuchtmitteln. «Auf die Beleuchtung aller übrigen Weihnachtsbäume wird hingegen verzichtet», schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Etwas dunkler wird es in Rheinfelden nochmals auf den Strassen. Bereits heute wird die gesamte Strassenbeleuchtung ab 22 Uhr auf 50 Prozent der Leuchtstärke reduziert. «Bei rund 50 Prozent der Strassenbeleuchtung erfolgt eine weitere Reduktion», heisst es in der Mitteilung weiter. Abgeschaltet wird auch die Fassadenbeleuchtung des Rathauses.

Wer ein öffentliches Gebäude aufsucht, sollte sich zudem etwas wärmer anziehen: Wo es technisch möglich ist, wird die Temperatur um rund 2°C gesenkt. Das gilt auch für Frick. Hier werden Verwaltungsgebäude, Schulbauten sowie weitere öffentliche Gebäude auf maximal 20°C beheizt. In öffentlichen Gebäuden, die nicht beheizt werden müssen, wird zudem eine maximal mögliche Temperaturabsenkung angestrebt.

Die Massnahme bringt schon einiges: Mit der Temperatursenkung kann pro Grad Celsius eine Energieersparnis von sechs bis sieben Prozent erzielt werden. Zudem bleiben die Sporthallen über die Festtage geschlossen. «Auf diese Weise kann Energie für die Beheizung der Gebäude und das Warmwasser eingespart werden», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Frick: Saunas im Vitamare werden abgeschaltet

Weiter wird das Gemeindepersonal in Frick und anderen Gemeinden angehalten, alle gängigen Stromsparmöglichkeiten konsequent umzusetzen. «Dazu gehören der Verzicht auf Stand-by-Modi und das komplette Ausschalten aller Elektrogeräte und Raumbeleuchtungen, wenn diese nicht benötigt werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

Vorerst hat es sich in Frick zudem ausgeschwitzt: Im Freizeitzentrum Vitamare werden die Saunas ab dem 1. Oktober geschlossen. Zudem wird die Wassertemperatur im Hallenbad um 1,5 °C auf 27,5 °C abgesenkt. Die vor allem bei Familien beliebten Warmwasser-Badetage werden allerdings beibehalten, wobei die Wassertemperatur dabei von 31 °C auf 30 °C gesenkt wird.

Die Weihnachtsbeleuchtung wird in Frick auch in diesem Jahr brennen. Hans Christof Wagner

Nicht verzichten müssen die Frickerinnen und Fricker hingegen auf die Weihnachtsbeleuchtung an der Hauptstrasse. «Sie wird trotz Energiemangellage wie üblich in Betrieb genommen», teilt der Gemeinderat mit. Allerdings wird während des Betriebs der leuchtenden Weihnachtssterne die Strassenbeleuchtung ausgeschaltet. «Davon ausgenommen ist aus Sicherheitsgründen lediglich die Beleuchtung an den Fussgängerstreifen.»

Laufenburg: Schlossberg wird nicht mehr beleuchtet

Anders handhabt es Laufenburg. Hier wird die Weihnachtsbeleuchtung wie in der badischen Schwesterstadt in diesem Jahr nicht eingeschaltet. Weiter wird die öffentliche Beleuchtung im ganzen Gemeindegebiet in sämtlichen Quartierstrassen und in der Altstadt von 23 Uhr bis 5 Uhr ausgeschaltet.

«Während Festanlässen kann die Beleuchtung auf Antrag des Veranstalters während der ganzen Nacht eingeschaltet bleiben», teilt die Stadt mit. Auf den Kantonsstrassen hingegen bleibt die öffentliche Beleuchtung weiterhin während der ganzen Nacht eingeschaltet.

Die Kirche wird nicht mehr beleuchtet. Charlotte Fröse

Komplett ausgeschaltet wird in Laufenburg die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden wie dem Wasentor, dem Schwertlisturm, dem Schlossberg und der Kirche. Die Stadt schreibt weiter:

«Auch die Beleuchtung der Laufenbrücke wird analog der deutschen Seite ausgeschaltet.»

Eine Umfrage der AZ unter den 32 Fricktaler Gemeinden zeigt: In allen wird derzeit geprüft, was die öffentliche Hand zum Stromsparen beitragen kann. In Hellikon beispielsweise hat der Gemeinderat Sven Roth von der Energie Zukunft Schweiz AG zur Sitzung eingeladen und von ihm wertvolle Inputs rund um die Energieberatung erhalten.

Kaisten: Weihnachtsbeleuchtung wird reduziert

«Aktuell überprüft der Gemeinderat die Umsetzung der gesammelten Ideen, um im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag der Gemeinde Hellikon an die Sparmassnahmen rund um die aktuelle Krise zu gewährleisten», sagt Gemeindeschreiber Edoardo Carrico. Mehrere unbürokratische Massnahmen wurden bereits umgesetzt, so wurde die Raumtemperatur im Gemeindehaus per sofort gesenkt. Carrico ergänzt:

«Ein sorgsamer Umgang mit unseren beschränkten Ressourcen ist aber seit je gelebte Kultur des Gemeindepersonals und nicht seit der aktuellen Energiekrise neu.»

In Kaisten wird die Strassenbeleuchtung auf den Gemeindestrassen noch weiter gedimmt und die Weihnachtsbeleuchtung wird dieses Jahr in einem kleineren Umfang erfolgen.

In Obermumpf wurden die verzichtbaren Beleuchtungen der Gemeindeverwaltung und der Schulanlage bereits abgeschaltet. «Die Beheizung des Gemeindehauses und der Schulanlage wurde so weit als möglich reduziert», sagt Gemeindeschreiber Marco Treier. Weiter prüfe der Gemeinderat zurzeit eine Abschaltung der Strassenbeleuchtung.

Magden: Keine Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr

Die Gemeinde Magden verzichtet in diesem Jahr auf das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung. «Die Weihnachtsbäume werden aufgestellt und geschmückt. Dabei wird jedoch auf Lichterketten gänzlich verzichtet», sagt Gemeindeschreiber Severin Isler.

Herznach und Ueken prüfen aktuell die (Teil-)Abschaltung und/oder

-absenkung der öffentlichen Beleuchtung. «Das ist nicht ganz so einfach, weil aufgrund der Steuerungen auch die Kantonsstrassenbeleuchtungen betroffen sind», erklärt Gemeindeschreiber Harry Wilhelm. Die Verantwortlichen seien im Gespräch mit den zuständigen kantonalen Stellen. Wilhelm:

«Der Plan ist, die Beleuchtung so wenig wie möglich leuchten zu lassen.»

Eine Weihnachtsbeleuchtung werde es voraussichtlich auch nicht geben, so Wilhelm weiter. «Im Gemeindehaus optimieren wir die Heizeinstellungen der Ölheizung.» Weitere Massnahmen würden im Oktober und November geprüft.

