Fricktal Rote Rosen bleiben der Valentinstags-Klassiker – wegen Corona wohl erst recht Die Blumenläden bereiten sich auf einen kleinen Ansturm vor. Weil klassische Valentinstagsprogramme im Lockdown nicht möglich sind, greifen wohl viele zum Blumenstrauss. Eins bleibt aber auch während Corona gleich: Die rote Rose ist der Klassiker. Nadine Böni 12.02.2021, 05.00 Uhr

Tina Feldmann vom Blumengeschäft Flora Tina in Rheinfelden freut sich auf den Valentinstag. Bild: Nadine Böni

Der Valentinstag am Sonntag steht, wie so vieles in diesen Zeiten, unter besonderen Vorzeichen. Romantischer Brunch in der Bäckerei? Ist wegen des Gastrolockdowns nicht möglich. Gemütlicher Nachmittag in Wellness? Geht auch nicht. Gediegenes Nachtessen in einem Restaurant? Ebenso wenig. Aber: Die Blumenläden haben in diesem zweiten Lockdown geöffnet – und rechnen entsprechend mit einer grösseren Nachfrage.

«Wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr mehr los sein wird, weil viel vom klassischen Valentinstagsprogramm ja eben wegfällt»

Dies sagt etwa Tina Feldmann vom Blumenladen Flora Tina in Rheinfelden. Und auch Silvia Biland vom Atelier floral in Gipf-Oberfrick rechnet mit einem «etwas strengeren Tag».

Wie gross die Nachfrage dann tatsächlich sein wird, lasse sich im Vorfeld aber kaum einschätzen, sagt Therese Buess vom Bluemehus Nigella in Möhlin. Und das hat nichts mit Corona zu tun. «Die Menschen sind generell spontaner geworden. Das zeigt sich auch am Valentinstag: Viele entscheiden erst am Tag selber oder maximal in den Tagen vorher, was sie unternehmen oder verschenken möchten», erklärt Buess. Bestellungen trudeln deshalb meist erst kurzfristig ein.

Hellseherische Fähigkeiten beim Einkauf

Das stellt die Blumengeschäfte vor Herausforderungen. Denn: Die Bestellungen bei ihren Lieferanten müssen sie trotzdem schon frühzeitig – rund zwei Wochen vor dem Valentinstag – aufgeben. «Da müssen wir manchmal etwas hellseherische Fähigkeiten beweisen», sagt Feldmann mit einem Lachen. Es geht darum, im Voraus abzuschätzen, was besonders gefragt sein wird. Bei den Bestellungen baue man auf Erfahrungswerte und berücksichtige aktuelle Trends. Und: «Rote Rosen sind nach wie vor der absolute Valentinstagsklassiker», sagt Buess:

«Vor und am Valentinstag werden deutlich mehr rote Rosen verkauft als an normalen Tagen.»

Das führt dazu, dass der Preis für die roten Rosen zum Valentinstag jeweils steigt – so stark, dass die Blumengeschäfte das zumindest teilweise auf ihre Kundinnen und Kunden abwälzen müssen. «Wir sind diesbezüglich transparent und erklären das unseren Kundinnen und Kunden», sagt Therese Buess. «Die meisten zeigen da auch Verständnis.» Überhaupt hat sie festgestellt, dass die Kundinnen und Kunden zum Valentinstag bereit seien, etwas mehr auszugeben. Der Preis für die roten Rosen normalisiert sich nach Valentinstag relativ rasch wieder.

Blumen in der Lieblingsfarbe statt rote Rosen

Und natürlich müssen es nicht unbedingt rote Rosen sein. «Ein bunter, gemischter Frühlingsstrauss ist mindestens so schön und bringt Farbe in die Wohnung», sagt etwa Therese Buess. Bei Tina Feldmann hingegen stehen aktuell Polyantharosen hoch im Kurs. «Mit ihrem romantischen Vintage-Aussehen passen sie auch super zum Valentinstag», sagt sie. «Es gibt wunderschöne Gestecke in Herzform oder mit Herzli-Dekoration», sagt Silvia Biland. Es könnten aber auch die persönlichen Vorlieben des Partners oder der Partnerin berücksichtigt und etwa Blumen in der Lieblingsfarbe ausgewählt werden.

Silvia Biland vom Atelier floral in Gipf-Oberfrick. Bild: Dennis Kalt

Der ganz grosse Valentinstagshype von vor einigen Jahren sei inzwischen zwar etwas abgeflaut, sagt Buess. Der Tag ist für die Blumengeschäfte aber nach wie vor einer der wichtigsten im Jahr. Wichtiger sind nur der Muttertag sowie das Oster- und Weihnachtsgeschäft, das sich jeweils gar über mehrere Wochen erstreckt. Entsprechend froh sind die Geschäftsinhaber, dass sie nun im zweiten Lockdown offen haben dürfen.

Aber auch unabhängig vom Valentinstag seien Blumen und Gestecke derzeit ein beliebtes Geschenk. Sei es für Menschen, die gerade einen Verlust verkraften müssen, die in Quarantäne oder Isolation sitzen oder gar Zeit im Spital oder in einer Rehaklinik verbringen müssen. «Viele verschenken derzeit gern Blumen als kleine Aufmerksamkeiten zur Aufmunterung und als Seelentrösterli», sagt Biland.