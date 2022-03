So viele Unfälle gibt es im Fricktal – und das sind die Hotspots

Fricktal Rheinfelden ist der Fricktaler Unfall-Hotspot – auch wegen dieser Kreuzung In den beiden Fricktaler Bezirken ereigneten sich 2020 insgesamt 239 Unfälle. 34 Personen wurden dabei schwer verletzt, darunter elf Fussgängerinnen und Fussgänger. Ein Unfallschwerpunkt liegt dabei in Rheinfelden: die Kreuzung Kaiserstrasse/Zollrain. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Eine Langzeitauswertung der AZ zeigt, dass es an der Abzweigung Kaiserstrasse/Zollrain in Rheinfelden besonders häufig kracht. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Auf den Fricktaler Strassen ereigneten sich 2020 239 Verkehrsunfälle. Dies zeigt eine AZ-Auswertung der kantonalen Daten für die Bezirke Rheinfelden und Laufenburg. Die Daten für das letzte Jahr liegen noch nicht vor.

Bei knapp der Hälfte der Unfälle gab es Verletzte, 34 Personen verletzten sich dabei schwer. Todesfälle gab es keine. Dies ist erfreulich, denn in den letzten zwölf Jahren war dies nur viermal der Fall. Am meisten Todesfälle gab es 2015; damals starben fünf Personen auf Fricktaler Strassen. Mehr als einen Todesfall gab es seit 2010 in Eiken, Mumpf, Möhlin und Rheinfelden zu beklagen.

Unfallhäufigkeit im unteren Fricktal höher

Die Unfallhäufigkeit ist im unteren Fricktal leicht höher als im oberen. Dies erstaunt nicht, denn mit Rheinfelden und Möhlin liegen die beiden mit Abstand grössten Gemeinden auch im Bezirk Rheinfelden. In Rheinfelden gab es 2020 43 Unfälle, in Möhlin deren 27 – gleich viele wie in Frick. Ein Unfallhotspot ist auch Eiken, was ebenfalls wenig erstaunt, da die Gemeinde mit viel Durchgangsverkehr belastet ist.

Auf den ersten Blick erstaunlicher ist dagegen, dass es auch in Zeiningen 16-mal krachte – noch häufiger als in Stein, wo sich der Verkehr im Feierabendverkehr regelmässig staut. Ein Grund für die vielen Unfälle ist die Kreuzung auf der Zeiningerhöhe, wo eine Nebenstrasse in die stark und schnell befahrene Landstrasse zwischen Mumpf und Möhlin mündet.

Auf der Kreuzung Juchgasse (Zürcherstrasse)/Landstrasse auf der Zeiningerhöhe kommt es immer wieder zu Unfällen. Nadine Böni (1. Februar 2018)

Während bei Unfällen zwischen Fahrzeugen oft nur Sachschaden entsteht, gehen Unfälle, in die Fussgänger verwickelt sind, oftmals nicht so glimpflich aus. 2020 verletzten sich elf Fussgänger auf Fricktaler Strassen, neun davon im unteren Fricktal.

Doch wo kracht es am häufigsten? Im letzten Jahr hat die AZ dazu die Unfallstatistik des Bundes der letzten zehn Jahre ausgewertet. 19 Aargauer Unfall-Hotspots kamen dabei heraus, Orte also, wo sich häufig Unfälle ereignen, viele mit schweren Folgen.

Viele Unfälle an einer Abzweigung in Rheinfelden

Einer der 19 Unfall-Schwerpunkte liegt im Fricktal: die Abzweigung von der Kaierstrasse in Richtung Zollrain in Rheinfelden. Wer die Kreuzung kennt, weiss, dass hier besondere Vorsicht geboten ist. In den zehn Jahren, die der AZ-Auswertung zu Grunde liegen, kam es rund um die Abzweigung zu drei Unfällen mit Schwerverletzten, auf der Zollrainstrasse selbst zu zwei weiteren Unfällen.

Ein einheitliches Unfallbild lässt sich dabei nicht ausmachen, die Unfälle sind unterschiedlich und ereigneten sich an unterschiedlichen Positionen. Zweimal waren Fussgänger in die Unfälle involviert, zweimal handelt es sich um einen Einbiegeunfall und einmal war es ein Selbstunfall. Hinzu kommen einige leichtere Unfälle.

