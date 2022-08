Der Musikweg im unteren Fricktal bietet interaktive Erlebnisse

Fricktal Nicht nur für Musiker: Der Musikweg bietet Unterhaltung für Jung und Alt Auf 25 Kilometer zieht sich der Musikweg der Musikschule Unteres Fricktal von Wegenstetten über Zeiningen und Rheinfelden bis nach Kaiseraugst. Über 50 Instrumente werden vorgestellt und an 20 Stationen gilt es, selbst aktiv zu werden. Unsere Autorin ist ein Teilstück gewandert – und hat Erstaunliches entdeckt. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

AZ-Journalistin Andrea Worthmann war auf dem Musikweg unterwegs – und löste das Rätsel des Würfeljackpots Christian Zart

Eines vorweg: Ich bin nicht sehr musikalisch und kenne mich auch nicht besonders gut in der Welt der Instrumente aus. Aber ich bewege mich gerne, bin neugierig und lerne gerne dazu.

Beste Voraussetzungen also für eine Wanderung mit interaktivem Inhalt. Mit Hilfe von Valentin Sacher, Schulleiter der Musikschule Unteres Fricktal, habe ich mir ein Teilstück des Musikweges herausgesucht, das in ein bis zwei Stunden zu bewältigen sein sollte.

Valentin Sacher, Schulleiter der Musikschule Unteres Fricktal. zvg

Aber was ist der Musikweg überhaupt? Zum 50-jährigen Jubiläum der Musikschule Unteres Fricktal wurde dieses interdisziplinäre Kunst- und Musikprojekt ins Leben gerufen. Künstlerinnen und Künstler sowie Lehrpersonen haben auf dem im Juni 2022 eröffneten Weg 20 Stationen gestaltet und bespielt. Dieser solle einen kulturellen Mehrwert für die Region bieten, generationsübergreifend und flexibel sein, so verspricht es die Website der Musikschule.

Mit dem Postauto zum Einstieg in den Weg

Ich reise also mit dem Auto nach Zeiningen an und fahre mit dem Postauto weiter bis nach Hellikon, wo ich in den Weg einsteigen kann und wo auch schon die erste interaktive Station zu finden ist.

Der Würfeljackpot. Durch Drehen von überdimensionalen Würfeln mussten Bilder in eine gewisse Ordnung gebracht werden. Ein Kinderspiel, und deswegen auch für Kinder besonders empfehlenswert. Zuvor geht es aber erstmal ein gutes Stück bergauf. Was habe ich erwartet, liegen doch Hellikon, Zuzgen und Zeiningen im Tal und die schönen Wanderwege darüber.

Weiter geht’s den Schildern nach, denn der Musikweg ist mit einem roten Wegweiser gut erkennbar. Ich erreiche die erste Infotafel: «Pauken/Timpani». Auf einem grossen Bild ist das Instrument zu sehen, drumherum viele Informationen über die Geschichte des Instruments, über den Tonumfang, aus was es gebaut ist, und ich sehe einen QR-Code.

Interaktives Kennenlernen von Instrumenten

Beim Scannen des QR-Codes mit der Handykamera lande ich auf der Website mu-uf.ch/pauken. Dort gibt es Hörbeispiele und Videos, aber auch viele weitere Informationen wie beispielsweise die Unterrichtspreise, ab welchem Alter das Instrument zu empfehlen ist und auch der entsprechende Lehrer wird vorgestellt. Man erfährt, wo und wann Unterricht angeboten wird, und kann sich sogar direkt anmelden.

Ich gehe weiter und werde immer wieder mit wunderschönen Talaussichten belohnt. Ausserdem hatte ich Glück mit dem Wetter. Es ist zwar streckenweise heiss und sonnig, aber der Grossteil des Weges liegt im Schatten. Wald- und Feldwege wechseln sich ab. Der Fricktaler Höhenweg liegt gleich zwei Mal auf meiner Route.

Schöne Aussicht über Felder ins Tal, hier Höhe Zuzgen. Andrea Worthmann

Noch nie gehörte Instrumentennamen

Ich begegne auf dem dem Weg insgesamt 14 Infotafeln. Klar, viele Instrumente kannte ich, aber das ein oder andere ist mir gänzlich unbekannt. Beispielsweise wusste ich nicht, dass es ein «Es-Horn» gibt. Also bin ich über den QR-Code auf die Website und habe mir zwei Youtube-Videos angesehen und erfahren, dass die Posaune, Trompete und die Tuba verwandte Instrumente sind.

Oder was ist eine Klappenharfe? Ich dachte, eine Harfe zupft man? Aufklärung auch hier via QR-Code auf der Website. Mit Pedal- oder Klappenmechanik können die Töne erhöht werden. Aha. Beim nächsten Stadt-Land-Fluss-Spiel werde ich in der Kategorie «Instrumente» glänzen. Im Ernst: Wenn man sich für Musik und Instrumente interessiert, bekommt man hier wirklich viel geboten, und es steckt viel Mühe und Arbeit in den Infotafeln.

Durch Pumpen eine Melodie erfinden

Aber auch die interaktiven Stationen sind gut durchdacht und so steuere ich die zweite mit dem Namen «Pumpentreff» an. Acht Griffe mit Plastikschläuchen sind in einem Holzkasten versenkt. Beim Hochziehen hört man die Luft, beim Runterdrücken einen Ton. Bei jedem Griff einen anderen Ton. «Versuche eine Melodie zu erfinden», heisst es. Gar nicht so einfach, denn die Töne liegen nicht weit auseinander.

Am Pumpentreff konnte ich eine Melodie erfinden. Christian Zart

Die Schläuche führen aus der Holzbox hinaus, an der Holzhütte hoch und enden in tongebenden, hohlen Holzquadern, ähnlich wie Orgelpfeifen. Das Experiment gelingt. Melodie – na ja – verbesserungswürdig.

Danach geht es erstmal für ein gutes Stück bergab, damit es gleich darauf wieder mit einem Anstieg rauf in den kühlen Wald zur letzten interaktiven Station meines Weges ging. «Geräuschememory». An den Bäumen hängen an Schnüren verteilt insgesamt zehn Kunststoffbehälter, deren Füllmaterial beim Schütteln Geräusche macht. Nun muss man die Dose mit dem gleichen Inhalt finden und der anderen mittels Zahlen zuordnen.

An dieser Station kann man Kieselsteine, Sand und andere Naturmaterialien erschütteln. Christian Zart

Kieselsteine, Sand und andere Naturmaterialien kann man erschütteln. Das war nicht so schwer, aber für Kinder sicher eine schöne Beschäftigung, während die Eltern oder Grosseltern ein Päuschen einlegen können.

Weinreben säumen den Weg

Weiter geht es entlang des Rebenweges oberhalb von Zeiningen. Rechts und links Weinreben mit grünen und blauen Trauben, die sicher bald geerntet werden.

Nach gut drei Stunden Wander-, Info- und Ausprobierzeit bin ich, musikalisch bereichert, zurück am Ausgangspunkt in Zeiningen Dorf. Zusammenfassend eine lohnende Unternehmung, an der Jung und Alt, sofern man in körperlich guter Verfassung ist, Spass haben werden.

