Fricktal «Nicht nur der Sport fehlt – wir vermissen auch das ganze Drumherum» Ganz egal, ob Eishockey, Fussball oder Volleyball: Im Amateursport sind derzeit kaum Aktivitäten möglich. Für die Sportlerinnen und Sportler ist das keine einfache Situation – und auch die Vereine befürchten negative Konsequenzen. Nadine Böni 06.02.2021, 05.00 Uhr

Nur zu gern würden die Eishockeyaner des EHC Rheinfelden derzeit über einen Treffer jubeln – die Saison aber ist abgebrochen.







Eh-Presse/28. Februar 2019

Wäre es ein normales Jahr, würde der EHC Rheinfelden jetzt wohl mitten in der strengsten Phase der Saison stecken, den 2.-Liga-Playoffs. Dort schafften es die Eishockeyaner in den letzten Jahren immer mindestens in die Halbfinals. Und dieses Jahr? Ist natürlich alles anders. Genau ein Saisonspiel konnte im Herbst noch gespielt werden, dann wurde die Saison zunächst unter- und schliesslich vor einigen Wochen abgebrochen.