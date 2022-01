Fricktal: Diese Grossanlässe sollen 2022 stattfinden

Fricktal Musiktag, Festivals, Herbstmesse: Diese Grossanlässe sollen 2022 endlich wieder stattfinden Die Pandemie sorgt für aussergewöhnlich leere Terminkalender:

Viele Grossanlässe mussten in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt abgesagt oder verschoben werden. Bei den Veranstaltern ist nun die Hoffnung gross, dass es dieses Jahr endlich wieder klappt. Also: Agenda auspacken und Termine eintragen. Nadine Böni Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schupfart Festival soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Ingrid Arndt (23. September 2018)

«Wir geben alles dafür, damit wir bereit sind, falls ein Festival in diesem Herbst wieder möglich ist. Momentan bleibt uns nur, das Beste zu hoffen.» Dieses Zitat ist genau ein Jahr alt und stammt von Doris Müller, Präsidentin des Velo-Moto-Clubs Schupfart und des Organisationskomitees des Schupfart Festivals. Bekanntlich musste das Festival im Herbst 2021 dann doch wieder verschoben werden – genauso wie die meisten anderen Grossanlässe im Fricktal.

Die Herbstmesse (Hela) in Laufenburg etwa oder auch das «Sichtfeld»-Open-Air. Und so gilt das Zitat für die aktuelle Situation mehr denn je. Denn viele Veranstalter hoffen derzeit, dass ihr Event in diesem Jahr endlich wieder stattfinden kann.

Schupfart Festival plant mit Programm von 2020

Die «Sichtfeld»-Organisatoren haben dies bereits bekanntgegeben. Und auch das OK des Schupfart Festivals plant, dieses wieder durchzuführen, sagt Doris Müller. Datum ist das Wochenende vom 23. bis 25. September. Die Acts sind allesamt bereits engagiert – handelt es sich doch ums Programm von 2020, ergänzt mit Vincent Gross, mit dem man bereits einen fixen Vertrag für 2021 abgeschlossen hatte. Müller sagt:

«Dass alle Künstlerinnen und Künstler nun auch für dieses Jahr zugesagt haben, freut uns wahnsinnig.»

Das sei nicht selbstverständlich, hätten die meisten Bands doch in den vergangenen Jahren viele Konzerte, Festivals und Tourneen verschieben müssen – und nun entsprechend viel nachzuholen. «Es gehört deshalb auch etwas Glück dazu, dass uns das gelungen ist», sagt Müller.

OK-Präsidentin Doris Müller hofft, dass dieses Jahr endlich wieder das Festzelt und die Bühne für das Schupfart Festival aufgebaut werden können. Nadine Böni (18. September 2019)

Spätestens im Frühsommer soll der Entscheid über die definitive Durchführung des Festivals fallen. «Wir hoffen ganz fest, dass es klappt.»

Für die Hela gibt es erste Anmeldungen

Ähnlich tönt es bei Raffael Blaser, OK-Präsident der Herbstmesse Laufenburg, die für das Wochenende vom 7. bis 9. Oktober geplant ist. «Aktuell planen wir so, als wenn die Hela stattfinden kann. Wobei wir auch wissen, dass die Pandemie unberechenbar ist», sagt er.

Erste Anmeldungen für die Gewerbeausstellung seien bereits eingegangen. «Einige haben auch zugesagt, egal, wann die Hela das nächste Mal durchgeführt wird», sagt Blaser mit einem Lachen, fügt dann ernst an: «Dieser Rückhalt freut uns aber natürlich sehr und gibt uns Motivation.»

Die Organisatoren hoffen allerdings, dass es dieses Jahr wirklich klappt, denn Blaser sagt:

«Ich glaube, es täte den Menschen und der ganzen Region gut, wenn Anlässe wie die Hela wieder stattfinden könnten.»

Für die Veranstalter ist dabei klar: Entweder ganz oder gar nicht. Sprich: Die Hela wird nur stattfinden, wenn alle drei Säulen – Markt, Chilbi und Gewerbeausstellung samt Beizli – durchgeführt werden können.

Die Eröffnung der bis heute letzten Hela: René Leuenberger, Raffael Blaser, Herbert Weiss und Ulrich Krieger (v.l.) freuten sich im Herbst 2019 auf ein tolles Wochenende. Marc Fischer (11. Oktober 2019)

Dank einem eingespielten Team, dem guten Einvernehmen mit der Stadt und der Flexibilität der Helferinnen und Helfer könne man relativ lange mit dem Entscheid warten, sagt Blaser. Anfang September soll dieser voraussichtlich fallen. «Bis dahin gilt, dass wir die Ausgaben möglichst klein halten», sagt Blaser.

Über 30 Vereine am Musiktag in Rheinfelden

Bereits einen Schritt weiter bei den Vorbereitungen ist das OK des Aargauischen Musiktags in Rheinfelden – kein Wunder: Dieser findet einige Monate vor dem Schupfart Festival und der Herbstmesse statt. Nämlich vom 17. bis 19. Juni. Die Veranstalter sind guter Dinge, dass es klappt, sagt OK-Präsidentin Sabine Henz.

Da sowohl der Musiktag in Rothrist als auch das Kantonale Musikfest beider Basel – beide Anlässe waren für den Mai geplant – verschoben respektive abgesagt wurden, habe man sogar noch einmal mehr Anmeldungen erhalten, sagt Henz. Aktuell sind über 30 Gruppen und Vereine angemeldet.

2019 fand in Möhlin ein Musiktag statt, diesen Sommer soll es nun in Rheinfelden soweit sein. Uwe Melzer (26. Mai 2019)

Natürlich wisse auch das Rheinfelder OK, dass es in Zeiten der Pandemie diverse Unwägbarkeiten gibt. Man sei sicher bereit, allfällige Massnahmen umzusetzen, sollte dies nötig sein, sagt Henz. Und:

«Wir werden alles dafür geben, dass wir ein tolles Fest erleben dürfen. Darauf freuen wir uns alle sehr.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen