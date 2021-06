Fricktal Mit Maske an die «Gmeind» – auf diese Schutzkonzepte setzen die Gemeinden Maskenpflicht, Desinfektionsmittel an den Eingängen, grössere Versammlungslokale: Die Fricktaler Gemeinden setzen für die anstehenden Gemeindeversammlungen auf umfassende Schutzkonzepte. Das Ziel: Die Stimmberechtigten sollen sich wohl

und sicher fühlen – und es auch sein. Nadine Böni 07.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maskenpflicht und Abstand zwischen den Sitzplätzen gehören zu den Schutzkonzepten der Gemeinden für die Versammlungen. Britta Gut (Spreitenbach, 15. Dezember 2020)

Wer in den kommenden Tagen die Gemeindeversammlung an seinem Wohnort besucht, wird zwei Sachen ganz sicher einpacken: den Stimmrechtsausweis – und eine Mundschutzmaske. Nachdem die Versammlungen im vergangenen Jahr pandemiebedingt hier und da verschoben oder gar ganz ausgesetzt wurden, finden sie nun in allen Fricktaler Gemeinden wieder ordentlich statt. Überall aber gelten Schutzkonzepte.

Die Gemeinde Magden etwa hat das Schutzkonzept gleich mit in die Botschaft für die Versammlung genommen, um die Bevölkerung darüber zu informieren. Die Versammlung findet nicht, wie sonst üblich, im Gemeindesaal statt, sondern in der Turnhalle Juch. «Schlicht, weil dort mehr Platz ist», sagt Gemeindeschreiber Severin Isler.

Plastikschutz für die Mikrofone

Auch andere Gemeinden zügeln ihre Versammlungen in grössere Lokalitäten. So könne gewährleistet werden, dass auch bei grossräumiger Bestuhlung – zwischen den Stühlen sind 1,5 Meter Abstand – alle Teilnehmenden einen Sitzplatz finden. Und auch, wie Isler sagt:

«Dass sich die Teilnehmenden wohl und sicher fühlen.»

Dazu beitragen sollen auch Desinfektionsmittel-Spender an den Eingängen, die Aufforderung, frühzeitig zu erscheinen – um grössere Ansammlungen vor den Eingängen zu vermeiden – und speziell ausgerüstete Mikrofone für die Redner. In Magden etwa werden diese mit einer Schutzhülle aus Plastik bezogen, in Wallbach zwischen den Voten regelmässig desinfiziert.

Telefonnummer auf dem Stimmrechtsausweis

Die Gemeinden bitten die Stimmberechtigten zwecks «Contact-Tracing» auch, ihre Telefonnummern auf den Stimmrechtsausweis zu vermerken. So etwa Zeihen. Gemeindeschreiber Gianni Profico wird ausserdem ein Foto der Versammlung machen. Er erklärt:

«Sollte im Nachgang der Versammlung jemand positiv getestet werden, könnten wir so direkt mit jenen Personen Kontakt aufnehmen, die in der Nähe sassen.»

Im vergangenen Herbst konnten die Gemeinden bereits erste Erfahrungen sammeln, wie gut die Schutzkonzepte funktionieren. Das Fazit fällt gut aus: «Die Teilnehmenden haben sich sehr diszipliniert gezeigt. Es musste etwa niemand darauf hingewiesen werden, eine Maske zu tragen», sagt Thomas Zimmermann, Gemeindeschreiber von Wallbach.

Gleich tönt es bei Severin Isler, Gianni Profico und Michael Widmer, Gemeindeschreiber in Frick. Er fügt an: «Die Menschen sind in der neuen Normalität angekommen. Die Einhaltung der Schutzmassnahmen ist selbstverständlich geworden.»

Den Puls der Bevölkerung spüren

Entsprechend gehen die Gemeinden die Versammlungen nun entspannt an. «Wir sind überzeugt, dass es auch diesmal reibungslos läuft», sagt Thomas Zimmermann. Dass spürbar weniger Stimmberechtigte an die Versammlungen kämen, hat keiner der befragten Gemeindeschreiber festgestellt. Michael Widmer sagt es so:

«Die Teilnehmerzahl war schon vor Corona stark von den Traktanden abhängig. Daran hat sich nichts geändert.»

Die Menschen schätzten es, dass die Gemeindeversammlungen in einem – vom Schutzkonzept mal abgesehen – «normalen Rahmen» durchgeführt würden, sagt Thomas Zimmermann. «Die Versammlungen sind für den Meinungsaustausch wichtig.» Darüber hinaus, sagt Gianni Profico, böten sie für den Gemeinderat auch die Möglichkeit, den Puls der Bevölkerung zu spüren.