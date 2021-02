Fricktal Minusgrade legen die Baubranche zum Grossteil auf Eis: Wie halten die, die trotzdem arbeiten müssen, das aus? Der Hochbau ruht für einige Tage: Es ist zu kalt zum Betonieren. Wer dennoch für Sanierungsarbeiten auf die Baustelle muss, trägt mehrere Lagen Kleidung. Die Baufirmen haben die Kapazität an beheizten Baucontainern aufgrund Corona erhöht. Dennis Kalt 15.02.2021, 05.00 Uhr

Die Bauarbeiter der J. Rebmann AG schützen sich beim Umbau der Raiffeisenbank in Kaisten mit mehreren Lagen Kleidung, Handschuhen und einer Haube unter dem Helm gegen die Kälte. Bild: Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Die Kältewelle hat auf so mancher Baustelle zur Einstellung der Hochbauarbeiten geführt. Dies, weil bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt Beton- und Maurerarbeiten nicht mehr fachgerecht ausgeführt werden können. So ruhen auch bei der J. Rebmann AG aus Kaisten etwa Baustellen in Rheinfelden, Oeschgen oder Laufenburg. Geschäftsführer Dieter Ackermann sagt:

«Dafür haben die Bauherrschaften Verständnis; das Wetter können wir ja nicht beeinflussen.»

Eingestellt seit Mittwoch sind die Hochbauarbeiten der Ernst Frey AG aus Kaiseraugst an der Überbauung «Alti Badi» in Gipf-Oberfrick.

«Ausgeführt – wenn auch reduziert – werden dieser Tage noch Umbau- und Sanierungsarbeiten bestehender Gebäude», sagt Geschäftsführer Michael Haug.

Aus- und Weiterbildungen für Mitarbeitenden, wenn die Baustelle zu ist

Ähnlich sieht es bei der Erne AG Bauunternehmung mit Sitz in Laufenburg aus, wo eine grössere Baustelle in Basel ruht. Angestellte, die winterbedingt nicht arbeiten können, haben die Möglichkeit, in dieser Zeit Aus- und Weiterbildungen etwa zum Thema Arbeitssicherheit zu absolvieren, wie Lorenz Obrist, Leiter Marketing & Kommunikation, sagt. Kurse – etwa zum Führen eines Baggers – belegen derzeit auch 5 der 35 Mitarbeitenden der J. Rebmann AG.



Bei Minusgraden versuchen die Unternehmen, es den Bauarbeitern, die mit Sanierungs- oder Umbauarbeiten beschäftigt sind, so komfortabel wie möglich zu machen. Ein Beispiel hierfür ist der Raiffeisenbank-Umbau in Kaisten. Baufirma-Inhaber Jörg Rebmann sagt:

«Wir haben hier die alten Radiatoren, die das Gebäude von innen wärmen, an den Wänden gelassen.»

Gegen klirrende Kälte schützen sich die Bauarbeiter durch das Zwiebelschalenprinzip – also dem Tragen von mehreren Kleidungsschichten übereinander mit unterschiedlicher Dicke. «Das A und O sind gute, funktionale Arbeitskleider, die wir den Mitarbeitenden zur Verfügung stellen», sagt Obrist. Hierzu gehören etwa Jacken, Pullover, Hosen und Gilets oder auch Hauben und Mützen, die man unter dem Helm trägt, sagt Haug.

Mitte Januar hatten die Bauarbeiter – hier von der Erne Bauunternehmung AG – mit der harschen Witterung zu kämpfen. Bild: Zvg / Erne AG (12. Januar 2021)

Wie gross die Belastung für die Mitarbeitenden im Winter ist, darüber könne man aufgrund der individuellen Präferenzen keine pauschale Aussage machen, so Obrist. Aber: «Wir haben Mitarbeitende, die schaffen gerne, wenn es kalt ist. Wenn sie einmal den Drive draufhaben, haben sie es in den Funktionskleidern von der eigenen Abwärme warm, ohne jedoch zu schwitzen.»

Unternehmen stellen mehr Baucontainer zum Wärmen zur Verfügung

Aufgrund der Covid-Vorschriften des Bundes haben die drei Baufirmen die Anzahl der Baubaracken erhöht. Zuweilen würden die Mitarbeiter die Pausen auch gestaffelt nehmen, um den Abstand einzuhalten, sagt Haug und schiebt nach:

«Die Container sind immer beheizt, sodass dort nasse Kleidung getrocknet und die entsprechende Ersatzkleidung bereits am Morgen zum Vorwärmen aufgehängt werden kann.»

Zudem stünden auch eine Mikrowelle und ein kleiner Herd in den Containern zur Verfügung, damit sich die Arbeiter ein warmes Essen machen können.

Trotz der Aufstockung der beheizten Container würde es den einen oder anderen geben, der zum Essen gerne ins Restaurant gehen würde, was derzeit infolge der Coronamassnahmen jedoch nicht möglich ist. «Während man in anderen Branchen nicht mehr arbeiten darf, sind wir in einer glücklicheren Lage», sagt Ackermann. Dafür könne man gewisse Abstriche in Kauf nehmen.