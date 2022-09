Messerattacke in Fricktaler Asylunterkunft landet vor Obergericht

Fricktal Messerattacke in Asylunterkunft: Erst urinierte er in die Gemeinschaftsküche, dann stach er zu Nur mit Glück überlebte ein Afghane einen Angriff seines somalischen Mitbewohners. Die Hand des Angegriffenen stoppte die Klinge kurz vor seinem Hals. Das Bezirksgericht Rheinfelden verurteilte den Angreifer deswegen zu 3,5 Jahre Haft und verwies ihn 15 Jahre des Landes. Vor dem Obergericht kam es nun zum Berufungsprozess. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Ein Asylbewerber stach im Frühjahr 2020 in einer Fricktaler Asylunterkunft auf seinen Mitbewohner ein. (Symbolbild) Jean-Christophe Bott/ Keystone

Er dreht sich auf dem Bett eine Zigarette, als sein Mitbewohner ihm das Messer in Richtung Hals sticht. Nur dank einer Schutzbewegung landet die Klinge in seinem Handrücken. So zumindest schildert ein 34-jähriger Afghane den Angriff eines jungen Somaliers auf ihn, der sich in einer Asylunterkunft im Fricktal im Frühjahr 2020 ereignet haben soll.

Für die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg ist klar, dass hier eine versuchte Tötung vorliegt. Das sah das Bezirksgericht Rheinfelden im November 2021 auch so. Es verurteilte den Asylbewerber aus Somalia zu einer Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren und zu einem Landesverweis über 15 Jahre. Der Angeklagte legte Berufung ein.

Angeklagter uriniert in Gemeinschaftsküche

Wie das Opfer an der Berufsverhandlung als Zeuge vor dem Obergericht aussagte, ging dem Messerstich ein Streit voraus. So habe er den Beschuldigten zunächst dabei ertappt, wie er in das Waschbecken der Gemeinschaftsküche urinierte. «Da, wo wir unsere Teller und Messer waschen», so der Angegriffene, der deswegen seinen Mitbewohner zur Rede stellte und wegstiess.

In der Folge soll der Beschuldigte seinen Mitbewohner mit dem Tod bedroht haben. Als der Angeklagte vor dem Bett des Angegriffenen stand und zum Stich ausholte, habe Letzterer das Messer in der Hand des Beschuldigten erst gar nicht wahrgenommen. Er sagte:

«Ich dachte, er will mir nur einen Faustschlag geben.»

Kurz nach dem Stich, der ihn an der Hand verletzte, so schilderte es der Angegriffene, habe er seinen Angreifer geschlagen, sodass das Messer zu Boden flog. Die drei Mitbewohner eilten bis zum Eintreffen der Polizei zur Hilfe. «Im Zimmer war dann überall Blut», so der Angegriffene.

Gänzlich anderes schilderte der Beschuldigte den Vorfall, der zum Tatzeitpunkt einen Alkoholpegel von zwischen 1,72 und 2,69 Promille hatte. Den Messerstich stritt er ab. Zugefügt haben soll sich sein Opfer den Messerstich selbst. «Er hasst mich und hat geplant, dass ich ins Gefängnis komme», so der Beschuldigte, der hinzufügte:

«Er ist ein unverbesserlicher Lügner, der viel Haschisch konsumiert.»

Ins Waschbecken uriniert habe er, weil die Toilette verschlossen gewesen sei. Für die Aktion habe er sich entschuldigt und das Waschbecken sodann auch gereinigt. Gemäss seiner Aussage soll ihn sein Opfer ins Zimmer gezogen und dort versucht haben, ihm das Bein zu brechen.

Verteidigerin streut Zweifel am Tatgeschehen

Die Verteidigerin des Angeklagten versuchte in ihrem Plädoyer Zweifel zu streuen. So soll etwa gemäss Aussagen des Opfers der Stich erst von oben, dann aber auf einmal von schräg seitlich erfolgt sein. Auch habe keiner der Mitbewohner die Tat mit dem vermeintlichen Messerstich beobachtet und am Griff des Messers sei nur ein komplexes DNA-Mischprofil sichergestellt worden. Die Verteidigerin sagte:

«Das Kerngeschehen ist nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erstellt.»

Und den Aussagen des Opfers mit all seinen Unstimmigkeiten und Ergänzungen dürfe nicht mehr Glauben geschenkt werden als jenen ihres Mandanten. Sie forderte diesen deswegen der versuchten Tötung freizusprechen und eventualiter wegen einfacher versuchter Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten zu verurteilen.

In seinem Urteil lehnte das Obergericht die Berufungsanträge der Verteidigung ab. Denn zu dem durch die Staatsanwaltschaft beschriebenen Tathergang schaffe es der Angeklagte nicht, eine schlüssige Alternative zu liefern. Weder durch die angedeutete Selbstverletzung noch durch einen Haschwahn des Angegriffenen.

