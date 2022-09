Auch in den Apotheken im Fricktal werden Medikamente knapp

Fricktal Medikamentenmangel und Stromausfälle: So bereiten sich die Apotheken auf mögliche Krisensituationen vor Der aktuelle Medikamentenengpass verursacht Sorgen bei der Bevölkerung – vor allem die fehlenden Schmerzmittel und Antibiotika. Die Fricktaler Apotheker beruhigen allerdings. Es gäbe immer eine Lösung. Aber auch sie haben Sorgen: Denn ein Strommangel könnte dazu führen, dass wichtige Medikamente verderben. Jael Rickenbacher 28.09.2022, 05.00 Uhr

Olivier Kreis von der Löwen-Apotheke in Frick sagt: «Man soll nicht gross Angst haben.» Jael Rickenbacher

Immer mehr Medikamente werden knapp in der Schweiz. Der Grund dafür sind unterbrochene Lieferketten – vor allem bei Medikamenten, die in China hergestellt werden – oder, dass Produktionsfirmen mit Bestellungen überrollt werden und nicht die gewünschten Mengen herstellen können.

Markus Kasper will die Patientinnen und Patienten beruhigen. Nils Hinden

Ob sich die Situation noch mehr zuspitzen wird, könne man nicht vorhersehen, sagt Markus Kasper von der Oberdorf-Apotheke in Möhlin. «Bisher munkelt man nur. Man weiss zum Beispiel nicht, ob eine Paracetamol- oder Ibuprofenknappheit entstehen könnte.» Diese Vermutungen seien aber kein Grund zur Sorge, meint Kasper:

«Die Patientinnen und Patienten sollen uns Apotheken vertrauen. Es gibt immer eine gute Lösung in Form eines Ersatzproduktes. Zum Teil wird ein bisschen übertrieben.»

Dieser Meinung ist auch Olivier Kreis, Inhaber der Löwen-Apotheke in Frick. «Man muss nicht gross Angst haben, das hilft niemandem weiter. Wir haben diese Probleme schon lange, auch schon vor der Pandemie.»

Der Strommangel löst Unbehagen aus

Was die Apotheken jedoch unruhig macht, ist die drohende Stromkrise. Würde ein längerer Stromausfall eintreten, könnten die gekühlten Medikamente eventuell kaputtgehen. Kasper erläutert:

«Ein Stromausfall von vier Stunden ist verkraftbar. Wenn es aber länger ginge, würde es sehr kritisch für lebensnotwendige Medikamente wie Insulin. Es können aber Vorkehrungen getroffen werden.»

Dies bestätigt auch Lukas Korner vom kantonalen Apothekerverband. Seine Empfehlung für Apotheken ist, Kühlelemente und Thermometer bereitzuhaben. Für Notfälle würde es sich auch lohnen, einen Generator anzuschaffen, denn in einem Kühlschrank hat es Medikamente im Wert von bis zu 10'000 Franken.

Lukas Korner wünscht sich mehr Unterstützung vom Bund. Michael Küng

Mehr Unterstützung vom Bund gefragt

Korner findet, der Bund soll die Apotheken vor einem potenziellen Stromausfall informieren. So könnten diese frühzeitig die Vorbereitungen treffen und die Kühlschränke mit Kühlelementen ausstatten. Den Personen, die bei sich zu Hause Medikamente kühlstellen, empfiehlt Korner, nur einen Minimalvorrat aufrechtzuerhalten. Sonst ginge bei einem Stromausfall alles verloren.

Fehlende Lieferungen können alle möglichen Ursprünge haben. Korner gibt ein Beispiel: «Oft werden Bestandteile eines Medikamentes nur an einem Ort der Welt produziert. Wenn beispielsweise der Karton für die Verpackung plötzlich teurer wird, lohnt es sich für den Hersteller nicht, das Medikament überhaupt noch herauszugeben. Also wird die Lieferung abgebrochen.»

Im Notfall gibt es das Pflichtlager

Eine weitere Hürde sei, dass die Schweizerische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde Swissmedic jedes Arzneimittel bewilligen muss, bevor es verkauft werden darf. Wenn es also knapp wird, kann man nicht auf Medikamente ausweichen, welche in der EU genehmigt sind. In Notfällen kann aber auf das Pflichtlager zugegriffen werden – dafür muss vom Hersteller sowie vom Bund das Einverständnis gegeben werden.

Die Apothekerinnen und Apotheker sind sich in einem Punkt einig: Die Schweiz ist abhängig von ausländischen Herstellern und das wird auch so bleiben. «Es wäre aber schön, wenn mehr politische Unterstützung vorhanden wäre und die Apotheken im Voraus über Stromausfälle informiert würden», heisst es. Ausserdem sei zu bedenken, dass der zusätzliche Aufwand für die Apotheken bei einer Knappheit unbezahlt ist.