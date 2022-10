Littering nimmt mit Ende von Corona ab

Fricktal Städte und Gemeinden atmen auf: Es landet weniger Abfall in den Parks, Wäldern und am Rheinufer Das achtlose Hinterlassen von Müll und Dreck im öffentlichen Raum ist auch in der Region ein Dauerthema. Appelle an die Öffentlichkeit zur korrekten Entsorgung, wie gerade wieder in Obermumpf, gibt es laufend. Wobei: Nach der Pandemie scheint sich auch bezüglich Littering eine Entspannung abzuzeichnen. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Den Müll anderer wegräumen zu müssen, ist für Städte und Gemeinden eine teure und aufwendige Angelegenheit. Gaetan Bally/Keystone

Jüngst mussten sich die Obermumpferinnen und Obermumpfer von ihrer Dorfregierung ermahnen lassen. «Auf dem Gemeindegebiet werden in letzter Zeit vermehrt Abfälle jeder Art abgelagert.» Diesem Trend gelte es, mit Rücksicht auf Umwelt und Lebensqualität «vehement entgegenzuwirken», hiess es im Appell des Gemeinderates an die Einwohnerschaft.

Dringend war die Bitte der Exekutive, Abfälle mit dem offiziellen Kehrichtsack zu beseitigen oder in die offizielle Entsorgungsstelle der Gemeinde zu bringen – anstatt sie wahllos und auf Kosten der Allgemeinheit in die Umwelt zu entsorgen.

Am Parkhaus Marktplatz hat Laufenburg immer wieder mit Sprayereien und Littering zu kämpfen. Nun wird das Parkhaus videoüberwacht. Nadine Böni (20. Juni 2022)

Auch in anderen Fricktaler Gemeinden, vor allem den grösseren mit Bahnhöfen, ist Littering ein Dauerthema. In Laufenburg liegt laut Stadtschreiber Marco Waser ein neuer Hotspot beim Zoll der Laufenbrücke. In Rheinfelden sind es nach Angaben von Vizeammann Walter Jucker unter anderem Treffpunkte am Rheinufer und das Inseli.

24 Littering-Bussen im oberen Fricktal

2020 und 2021 waren die Jahre, in denen sich der Coronaauflagen wegen das Leben nach draussen verlagerte – mit mehr Vermüllung des öffentlichen Raumes als Folge. Jetzt, mit Ende der Beschränkungen, scheint sich eine Entspannung abzuzeichnen. Jedenfalls sagt Jucker:

«2022 erreichten mich weniger Klagen als in den beiden letzten Jahren.»

Auch die am Abfalltag der Viertklässler eingesammelte Müllmenge sei geringer gewesen als zuvor.

Ein Plakat der Aktion «Stop Littering 2022» des Bauernverbands Aargau steht auch bei Eiken. Hans Christof Wagner (12. August 2022)

Weniger Müll – das deckt sich auch mit den Laufenburger Beobachtungen. «Deutlich entschärft» habe sich die Lage dort, beim Littering wie beim Vandalismus, so Waser. Zuvor sei die Badstube ein Hotspot gewesen, doch auch dort gebe es weniger Anlass zu Klagen.

Weniger Littering also – auch die Zahlen der Polizei Oberes Fricktal können das untermauern. Die Ordnungshüter im Bezirk Laufenburg haben laut Polizeichef Werner Bertschi in den neun Monaten dieses Jahres 24 Littering-Bussen ausgestellt. 2021 waren es allein im ersten Quartal 21.

Erfolg von Prävention und Dialog nur schwer messbar

Bertschi zufolge sieht die Polizeistrategie im Bereich der Bekämpfung von Littering auch nicht nur das Aussprechen von Ordnungsbussen vor, sondern setzte zudem auf Prävention und Dialog «mit potenziellen Verursachern von Littering auf unseren täglichen Patrouillen». Aber eben – Bertschi räumt es ein: Nur «schwer messbar» sei es, ob das tatsächlich gelingt.

Den Fahndungserfolg steigern könnten Polizeipatrouillen in Zivilkleidung. Auf die hat die Polizei Oberes Fricktal in den vergangenen Monaten, während der warmen Jahreszeit, gesetzt. Jetzt aber, in Herbst und Winter, in den dunklen Monaten, wird laut Bertschi der Schwerpunkt wieder auf der Einbruchsprävention liegen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen